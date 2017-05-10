Звільнення голови ФБР Комі: Трамп намагається щось приховати?

Копирайт изображения Reuters Image caption Ще нещодавно Трамп хвалив Джеймса Комі

У Вашингтоні були приголомшені рішенням Дональда Трампа про звільнення голови ФБР Джеймса Комі. Судячи з усього, про такий розвиток подій не підозрював ніхто - ані у Конгресі, ані серед республіканців, ані навіть у самому ФБР.

Але поки політики та експерти звикають до цієї новини, вони починають запитувати, чи не є це звільнення спробою президента Трампа щось приховати?

Є що приховувати?

Раптовість звільнення Комі і той факт, що це було зроблено саме зараз, виглядає, м'яко кажучи, дуже підозріло.

Адже всього тиждень тому голова ФБР розповів сенаторам, що його агенція розслідує можливе втручання Росії у передвиборчу кампанію у США і потенційні зв'язки Росії зі штабом Трампа.

У четвер цього тижня він мав виступати у Конгресі, - цього разу відповідати на запитання про "глобальні загрози".

Сам Трамп тим часом майже безперервно робив нові дописи у Twitter, називаючи усі звинувачення фальшивками, а саме розслідування - "фарсом за гроші платників податків".

Тепер людині, яка очолила розслідування, показали на двері. І зробив це той самий Дональд Трамп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Пане президенте, при всій повазі, ви припускаєтеся помилки", - заявив сенатор Чак Шумер

Хоча Білий дім і твердить, що Комі було звільнено за недоліки розслідування щодо листування Гілларі Клінтон, у правдивість цієї версії мало хто вірить, особливо серед демократів.

Багато хто пам'ятає, що минулого року, за кілька днів до виборів Трамп хвалив Комі саме за те, як той провадив це розслідування.

"Комі потрібно було немало мужності, аби зробити те, що він зробив, враховуючи всю протидію з боку тих, хто намагається захистити її (Гілларі Клінтон. - Ред.) від карного пересліування, - заявив Трамп на передвиборчому мітингу. - Це потребувало дуже багато мужності".

Але, судячи з усього, Трамп розчарувався у голові ФБР, і, як пише New York Times, вже понад тиждень шукав причину для його звільнення.

Якщо розслідування справи про електронну пошту Клінтон і було справжньою причиною, то чому це було зроблено саме зараз? Виходячи з того, як на це питання відповість Білий дім, майже напевне можна буде зрозуміти, чи не намагається президент щось приховати.

Чи не нашкодив Комі сам собі?

Незадовго до того, як лідер демократів у Сенаті Чак Шумер швидко скликав прес-конференцію, під час якої заявив, що звільнення Комі робить необхідним незалежне розслідування зв'язків Трампа із Росією, Білий дім оприлюднив цитату із його ж минулорічної заяви, коли він критикував Джеймса Комі за недоліки у розслідуванні скандалу з приводу листування Клінтон.

"Я йому більше не довіряю", - заявив Шумер у листопаді минулого року.

Багато демократів, які зараз голосно обурюються неочікуваним звільненням Комі, ще нещодавно виступали із не менш різкою критикою на його адресу, що, безперечно, буде згадано прибічниками Трампа.

У своєму листі, де пояснюються причини необхідності звільнення голови ФБР, заступник генерального прокурора Род Розенстайн написав, що "серйозні помилки" Комі під час розслідування листування Клінтон стали одним із небагатьох питань, щодо якого існує згода "людей, які дотримуються різних поглядів".

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеймс Комі ствідчив у Конгресі про розслідування можливих зв'язків Трампа із Росією

Джеймс Комі і справді порушив неписані правила, коли у липні 2016 року скликав прес-конференцію і заявив, що ФБР не рекомендує висувати звинувачення на адресу Гілларі Клінтон, незважаючи на те, що вона "надзвичайно необережно" поводилася із секретною інформацією.

Він знову порушив ці правила, коли відправив до Конгресу листа, у якому - лише за тиждень до виборів - повідомив, що це делікатне у політичному сенсі розслідування відкрито знову.

Впродовж минулого року Комі вдалося налаштувати проти себе спочатку демократів, - тим, як він провадив розслідування справи Клінтон, а потім - республіканців, - тим, що він вирішив закрити цю справу, а потім знову демократів - своїм листом до Конгресу незадовго до виборів.

Крім того, залишається багато запитань щодо того, як Комі провадив розслідування можливих зв'язків Трампа із Росією.

Він тримав це розслідування у таємниці від широкої публіки під час виборчої кампанії, що надзвичайно дратувало демократів. А тепер ним обурюються республіканці, тому що це розслідування, судячи з усього, виявилося дуже широким.

Заведіть собі достатнього ворогів у Вашингтоні, і ваша кар'єра зможе посперечатися за тривалістю із життям мухи-одноденки.

Одні можуть сказати, що Комі лише робив усе можливе, аби триматися на плаву в епоху, коли політичні розбіжності усе частіше завершуються судовими процесами.

Інші скажуть, що він пішов на дно разом із кораблем, у якому ж сам і зробив дірку.

Чи буде призначено спеціальне розслідування?

Чак Шумер закликав створити незалежну комісію, яка має дослідити питання російського втручання у виборчу кампанію і будь-яких можливих зв'язків Трампа із Росією. І з того часу мало хто з демократів ще не виступив із аналогічною жорсткою заявою.

Утім, для початку подібного незалежного розслідування потрібна підтримка і республіканців. А верхівка Республіканської партії поки що мовчить.

Копирайт изображения Reuters Image caption Чи підтримають республіканці президента?

Голова юридичного комітету Сената Чак Грасслі заявив, що Джеймс Комі втратив довіру народу.

Сенатор Ліндсі Грем, який у вівторок говорив, що бізнес-зв'язки Трампа з Росією потребують ретельного вивчення, тепер каже, що "свіже обличчя" у ФБР піде на користь усій країні.

Інші висловлюються дещо гостріше. Сенатор Річард Берр, який очолює комітет з розвідки, і розглядає питання втручання Росії у виборчий процес, заявив, що стурбований звільненням Комі, а сенатор Джон Маккейн закликав провести незалежне розслідування у Конгресі.

Проте лише давній критик Трампа серед республіканців Джастін Амаш заявив, що обмірковує можливість підтримки пропозиції про створення незалежної комісії, яка розглянула б ці звинувачення.

Безперечно, менш за все Білому дому хотілося б призначення спеціального прокурора чи незалежної комісії.

У минулому подібні розслідування набували величезних масштабів і зіпсували чимало крові попереднім адміністраціям - від Джорджа Буша-молодшого (з питання про те, хто і як оприлюднив ім'я агента ЦРУ), до Білла Клінтона (у його випадку слідчі спочатку розглядали питання про його оборудки з нерухомістю, але згодом все це ледве не скінчилося імпічментом через зв'язок із Монікою Левінські).

Звісно, у президента Трампа може просто не залишитися вибору, але незалежне розслідування буде проведене лише у тому разі, як цей крок підтримають низка конгресменів від Республіканської партії. Поки що вони не виявили такого бажання.

Хіба Джефф Сешнс не обіцяв відсторонитися від розслідування дій Росії?

Це не є найважливішим із питань, що виникли через звільнення Комі, але він може бути одним із найцікавіших.

Ще у березні генеральний прокурор Джефф Сешнс заявив, що відсторонюється від розслідування ФБР з приводу можливих зв'язків Трампа із Росією, після того, як стало відомо: під час затвердження його кандидатури у Конгресі Сешнс не згадав про те, що на посаді радника штабу Трампа під час виборчої кампанії, він зустрічався із російським послом Сергієм Кисляком.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеймс Комі и Джефф Сешнс

Зараз генпрокурор на основі рекомендацій свого заступника запропонував Трампу звільнити голову ФБР.

За даними New York Times, Трамп попросив Сешнса знайти привід для звільнення Комі понад тиждень тому.

Звісно, подібні обіцянки - відсторонитися від будь-якого розслідування - не мають юридичної сили. Так що, якщо Сешнс таки заплатить за це, то ціна буде політичною.

Проте демократи, зокрема, і сенатор Кірстен Джиллібренд із Нью-Йорка, зроблять усе можливе, щоб натиснути на адміністрацію Трампа з цього питання.

"Сешнс збрехав під присягою про свої зустрічі із Кисляком, - написала вона у Twitter. - Один із способів не втратити контроль після відсторонення - звільнити голову ФБР. Лячно".

Хто замінить Комі?

Із усіх питань це, напевне, є найважливішим. Особа, яку Трамп обере на заміну Комі, багато у чому визначить ставлення до його звільнення.

Якщо він обере когось із суперечливим кар'єрним минулим, - лояльного прибічника чи просто політичного поплічника, - то відповідь на запитання про те, чи не намагається Трамп щось приховати, буде, швидше, ствердною.

До цієї категорії належать такі особи, як колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані і губернатор штату Нью-Джерсі Крі Крісті. Вони голосно підтримували Трампа під час виборчої кампанії.

Якщо ж Трамп зробить вибір на користь людини, яка давно працює у силових структурах, або ж суддю, якого знають і поважають у Вашингтоні, то це значною мірою пригасить політичні пристрасті.

Коли на початку свого терміну Білл Клінтон звільнив голову ФБР Вільяма Сешнса, він замінив його Луісом Фрі - суддею, призначеного на посаду президентом-республіканцем.

Клінтон добре прорахува свій хід, цілком усвідомлюючи, що звільнення директора ФБР викличе скандал (навіть якщо той сам замішаний у скандалі, як це було із Вільямом Сешнсом).

На кандидатурі Фрі він зупинився ще до того, як звільнив Сешнса, і швидко забезпечив своєму кандидату підтримку в Конгресі.

З часом багато чого з'ясується, але поки що немає жодних ознак того, що Білий дім Трампа спланував звільнення Комі так само ретельно.