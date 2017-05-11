ЄС остаточно затвердив безвіз України

Копирайт изображения Getty Images Image caption ЄС схвалив усі політичні рішення для безвізового режиму

Рада міністрів ЄС затвердила законодавчу ініціативу надати "безвіз" для громадян України. Це останнє політичне рішення на шляху безвізових подорожей українців.

Рішення схвалили на зустрічі міністрів сільського господарства та рибальства ЄС.

Для запровадження безвізового режиму залишились дві формальні процедури: законодавчий акт має підписати президент Європарламенту і представник ‎Мальти, яка зараз головує в ЄС, а потім його опублікують в офіційному журналі ЄС.

Рішення набуде чинності й "безвіз" запрацює на 21 день після публікації.

Підписання відбудеться 17 травня.

Президент України Петро Порошенко вже привітав українців з цим рішенням та заявив, що поїде до Брюсселя на урочисте підписання законодавчої зміни.

"17 травня у Страсбурзі - як ми домовилися з нашими європейськими друзями, - урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки на посаді президента", - написав Петро Порошенко у Facebook.

Публікація закону запланована на 22 травня, а початок безвізових поїздок - 11 червня 2017 року.

Щоправда у разі грубого і масового порушення правил безвізового режиму ЄС може застосувати механізм призупинення.

Нагадаємо, що 6 квітня законодавчу ініціативу щодо безвізового режиму для України затвердив Європарламент.‎

Коли, як і куди їхати?‎

Міністерство закордонних справ України висловлювало сподівання, що законодавчу ініціативу підпишуть до 18 травня.‎

Копирайт изображения UNIAN Image caption Для подорожей без віз потрібен біометричний паспорт

Безвізовий режим для українців поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії.

Також можна буде їздити до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які належать до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Для безвізових подорожей до країн ЄС потрібно мати біометричний закордонний паспорт.

Як повідомили ВВС Україна у Державній міграційній службі, на початок травня українці отримали більше 3,3 мільйона біометричних паспортів. Видавати їх почали у січні 2015 року.

На момент схвалення "безвізу" Європарламентом 6 квітня 2017 року паспортів було видано близько трьох мільйонів.

Тоді українці почали масово подавати документи на біометричні паспорти, й за місяць їх видали близько 300 тисяч. Внаслідок ажіотажу утворились черги у відділеннях видачі документів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На кордоні питатимуть мету поїздки і проситимуть показати деякі документи

Старі (небіометричні) закордонні паспорти з чинними шенгенськими візами діятимуть і далі.

Їздити можна буде на 90 днів протягом кожних півроку у бізнесових, туристичних, сімейних та навчальних цілях, а також для участі у виставках і конференціях.

Водночас, наприклад, для тривалого навчання у країнах ЄС треба буде отримувати довгострокову візу.

Також безвізовий режим не надаватиме українцям права працювати в ЄС й отримувати за це заробітню плату. При працевлаштуванні потрібно буде повертатись в Україну та отримувати робочу візу.

Що питатимуть?

При в'їзді до Шенгенської зони прикордонники цікавитимуться метою поїздки й місцем проживання. Для цього проситимуть показати відповідні документи (запрошення від родичів, знайомих або на конференцію, квитки на події чи бронювання готелю).

Також при в'їзді можуть попросити надати підтвердження наявності коштів.

Зазвичай це доводять випискою з банківського рахунку, пред'явленням готівки чи платіжної картки з приблизним розрахунком 50 доларів на добу перебування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грузини користуються безвізовим режимом з 28 березня 2017 року

Потрібно мати страховий поліс і бути у змозі підтвердити плани повернутися в Україну (зворотний квиток).

Усі ці документи прикордонники країн ЄС іноді просять показати і зараз, за наявності шенгенської візи.

28 березня безвізовий режим запрацював для громадян Грузії. За попередніми даними грузинського парламентського комітету з євроінтеграції, за перший місяць роботи режиму ним скористались 11 600 громадян.

При цьому тільки 26 грузинів за цей час не пустили до Шенгенської зони.