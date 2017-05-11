Вражаючі костюми на Євробаченні
- 11 травня 2017
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До фіналу пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві залишається кілька днів і вже скоро можна буде побачити, які ексцентричні костюми приготувалиучасники.
Ось вбрання, яке запам'яталось із минулих конкурсів.
Це частина добірки кореспондента ВВС Нейла Сміта, всю ви можете побачити за лінком.
Фінал "Євробачення" відбудеться 13 травня.