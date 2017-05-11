Вражаючі костюми на Євробаченні

До фіналу пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві залишається кілька днів і вже скоро можна буде побачити, які ексцентричні костюми приготувалиучасники.

Ось вбрання, яке запам'яталось із минулих конкурсів.

Це частина добірки кореспондента ВВС Нейла Сміта, всю ви можете побачити за лінком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли шведський гурт Abba виграв Євробачення у 1974 із піснею Waterloo, в моді були ковбойські куртки, штани-кльош і блискучі чоботи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вигравши конкурс у 1998 році, ізраїльська співачка-трансгендер Дана Інтернешнел виконала переможну пісню у сукні з пір'ям від дизайнера Жан-Поля Готьє

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасники фінського хард-рок-гурту Lordi виступали на конкурсі в Афінах у 2006 році з крилами, як у кажанів, диявольськими рогами та наколінниками-черепами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного року учасник з України в образі Вєрки Сердючки посів друге місце, привізши в Гельсінкі інший метал

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасник із Австрії в образі бородатої леді Кончіти Вурст, що виграв конкурс 2014 року в Копенгагені, залишив яскраве враження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча багато глядачів того року також запам'ятали виступ представників Польщі, Донатана та Клео, в якому були короткі спідниці, глибокі вирізи та звабливе збивання масла

Фінал "Євробачення" відбудеться 13 травня.