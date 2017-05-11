Вражаючі костюми на Євробаченні

  • 11 травня 2017

До фіналу пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві залишається кілька днів і вже скоро можна буде побачити, які ексцентричні костюми приготувалиучасники.

Ось вбрання, яке запам'яталось із минулих конкурсів.

Це частина добірки кореспондента ВВС Нейла Сміта, всю ви можете побачити за лінком.

Abba виступає в 1974 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Коли шведський гурт Abba виграв Євробачення у 1974 із піснею Waterloo, в моді були ковбойські куртки, штани-кльош і блискучі чоботи
Dana International виступає у 1998 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Вигравши конкурс у 1998 році, ізраїльська співачка-трансгендер Дана Інтернешнел виконала переможну пісню у сукні з пір'ям від дизайнера Жан-Поля Готьє
Lordi, 2006 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Учасники фінського хард-рок-гурту Lordi виступали на конкурсі в Афінах у 2006 році з крилами, як у кажанів, диявольськими рогами та наколінниками-черепами
Verka Serduchka, 2007 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Наступного року учасник з України в образі Вєрки Сердючки посів друге місце, привізши в Гельсінкі інший метал
Conchita Wurst, 2014 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Учасник із Австрії в образі бородатої леді Кончіти Вурст, що виграв конкурс 2014 року в Копенгагені, залишив яскраве враження
Donatan and Cleo, 2014 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Хоча багато глядачів того року також запам'ятали виступ представників Польщі, Донатана та Клео, в якому були короткі спідниці, глибокі вирізи та звабливе збивання масла

Фінал "Євробачення" відбудеться 13 травня.

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