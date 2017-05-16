На 100% щось заборонити в інтернеті неможливо - експерти
Рішення РНБО про заборону в Україні російських соцмереж, а також антивірусних програм та інших популярних онлайн-ресурсів розкритикували інтернет-провайдери, а також ті, кого безпосередньо стосуються ці санкції.
Інтернет-асоціація України заявила, що технічно провести повне блокування російських сайтів неможливо.
У Mail.Ru Group вважають рішення про обмеження роботи в Україні "політично мотивованим".
У компанії "Яндекс Україна" назвали ці заходи санкціями проти 11 мільйонів українських користувачів і проти тисяч українських організацій, які "використовують наші технології та сервіси для розвитку своїх бізнесів".
В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили, що згідно із українським законодавством, блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку, повідомило агентство УНІАН.
ВВС Україна запитала у експертів у галузі інформаційних технологій та безпеки, що вони думають про рішення РНБО заборонити російські ресурси і якими можуть бути наслідки.
Максим Саваневський, керуючий партнер агентства цифрових комунікацій PlusOne DA:
Це, безумовно, позитивне рішення, яке треба було ухвалювати ще три роки тому. Я дуже радий. Чим більше людей глибше занурювалося у цю тему, тим більше з'являлось прихильників ідеї повного блокування російських ресурсів.
Але рішення РНБО буде ефективним лише у тому випадку, якщо буде відпрацьований механізм блокування заборонених ресурсів. Цього наразі немає. У рішенні РНБО прописані, фактично, назви доменів, а потрібно вказувати url-адреси, які треба блокувати. Наприклад, в рішенні вказано www.vk.com. Хоча блокувати треба https://vk.com. Але це технічні моменти, які незабаром слід буде виправляти.
Сьогодні "ВКонтакте" має найбільшу кількість користувачів в Україні - 12-14 мільйонів. "Одноклассники" - це 7-8 мільйонів. Для порівняння - Facebook - 7 мільйонів. Денна аудиторія Яндекса і Мейл.ру в Україні - це 4-7 мільйонів користувачів.
Звісно, можуть бути незадоволені. Але усім варто усвідомити, що Росія сьогодні визнана ворогом України. Ми живемо в час розвитку інформаційних технологій. Доступ до інформації про особисте життя, контакти, переписку, вподобання можна використати проти будь-якої людини. Якщо не сьогодні, то завтра. А можливо через рік. А може й через 10 років, коли нинішній студент очолить велику корпорацію або стане депутатом.
Щодо заборони антивірусних програм, то теж, на мою думку, рішення правильне. Відбувається постійний обмін інформацією між комп'ютером користувача і сервером компанії-"антивіруса". Яка туди інформація потрапляє - ми можемо лише здогадуватися. Існує висока ймовірність використання їхніх можливостей на користь Росії, яка досягла значних успіхів у контролі над ІТ-компаніями.
Аналогічна ситуація з бухгалтерським програмним забезпеченням.
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Тетяна Попова, екс-заступник міністра інформполітики, експерт ГО "Інформаційна безпека":
Наскільки я розумію, указ президента, яким вводиться в дію рішення РНБО, передбачає заборону на користування українськими телекомунікаційними мережами. Це означає, що відповідні органи розішлють указ президента провайдерам і змусять їх припинити доступ до цих ресурсів. Звісно, існують "Dark Net: тор", різні анонімайзери, через які можна заходити на ті самі ресурси.
Як показує досвід інших країн, у яких соціальні мережі заборонені, кількість користувачів скоротилася, але близько 10 відсотків користувачів є стабільними. Думаю, в Україні ситуація після заборони буде подібною, з тим самим показником.
Виконати рішення РНБО реально, але на 100 відсотків щось заборонити в інтернеті неможливо.
Взагалі, я давно говорила, що, ставлячи за мету захистити інформпростір і заборонити антиукраїнські ресурси, треба йти до суду. Надавати докази і забороняти їх судовими рішеннями. Нагадаю, що перші заборони російських телеканалів відбувалися саме через рішення судів. З інтернет-ресурсами слід було б вчинити так само.
Елліна Шнурко-Табакова, експерт з питань інформаційної безпеки, голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України:
З першого погляду, рішення РНБО виглядає чудово. Україна намагається якомога більше відмежуватися від будь-якого бізнесу країни-агресора. Особливо зважаючи на те, що до кінця не ідентифіковано, які загрози становлять ці ресурси - і у питанні стеження за користувачами, і збирання фінансової інформації, і, зрештою, безпеки держави.
Але як тільки копнути трохи глибше, виникає багато питань.
Ми бачимо, що забороняється діяльність компаній, але не забороняється їхній продукт.
А що стосується бухгалтерського програмного забезпечення, яке заборонене, то поки що альтернативи йому в Україні немає. Із рішень РНБО не зрозуміло, як буде організований перехідний період, чим будуть замінені бухгалтерські системи для бізнесу та державних установ.
Щодо поширення інформації "ВКонтакте" чи "Одноклассниках" - зрозуміло, що Україна не в змозі побудувати "китайську стіну" за мільярд доларів. Але навіть у Китаї, попри заборони, інтернетом користуються.
Фахівці в Україні, які працюють з соцмережами, вигадають технічні рішення для того, щоби цими ресурсами користуватися.
З іншого боку, замість того, щоб ефективно протидіяти агресивному контенту на існуючих платформах у соціальних мережах, ми просто кажемо людям: це заборонено. І не пропонуємо інформаційної, пропагандистської альтернативи.
Заборони призводять ще до більшої популярності, у той же час, у сучасному світі неможливо щось заблокувати.
Тому поки що рішення РНБО виглядає більше як популістське, а не як реальна політика і ефективний крок. Дуже хотілося б, щоб разом з такими указами з'являлися програми розвитку на перехідний період та ефективні продумані проекти із захисту інформаційного простору.