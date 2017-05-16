На 100% щось заборонити в інтернеті неможливо - експерти

Копирайт изображения UNIAN

Рішення РНБО про заборону в Україні російських соцмереж, а також антивірусних програм та інших популярних онлайн-ресурсів розкритикували інтернет-провайдери, а також ті, кого безпосередньо стосуються ці санкції.

Інтернет-асоціація України заявила, що технічно провести повне блокування російських сайтів неможливо.

У Mail.Ru Group вважають рішення про обмеження роботи в Україні "політично мотивованим".

У компанії "Яндекс Україна" назвали ці заходи санкціями проти 11 мільйонів українських користувачів і проти тисяч українських організацій, які "використовують наші технології та сервіси для розвитку своїх бізнесів".

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили, що згідно із українським законодавством, блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку, повідомило агентство УНІАН.

ВВС Україна запитала у експертів у галузі інформаційних технологій та безпеки, що вони думають про рішення РНБО заборонити російські ресурси і якими можуть бути наслідки.

Максим Саваневський, керуючий партнер агентства цифрових комунікацій PlusOne DA:

Це, безумовно, позитивне рішення, яке треба було ухвалювати ще три роки тому. Я дуже радий. Чим більше людей глибше занурювалося у цю тему, тим більше з'являлось прихильників ідеї повного блокування російських ресурсів.

Але рішення РНБО буде ефективним лише у тому випадку, якщо буде відпрацьований механізм блокування заборонених ресурсів. Цього наразі немає. У рішенні РНБО прописані, фактично, назви доменів, а потрібно вказувати url-адреси, які треба блокувати. Наприклад, в рішенні вказано www.vk.com. Хоча блокувати треба https://vk.com. Але це технічні моменти, які незабаром слід буде виправляти.

Сьогодні "ВКонтакте" має найбільшу кількість користувачів в Україні - 12-14 мільйонів. "Одноклассники" - це 7-8 мільйонів. Для порівняння - Facebook - 7 мільйонів. Денна аудиторія Яндекса і Мейл.ру в Україні - це 4-7 мільйонів користувачів.

Звісно, можуть бути незадоволені. Але усім варто усвідомити, що Росія сьогодні визнана ворогом України. Ми живемо в час розвитку інформаційних технологій. Доступ до інформації про особисте життя, контакти, переписку, вподобання можна використати проти будь-якої людини. Якщо не сьогодні, то завтра. А можливо через рік. А може й через 10 років, коли нинішній студент очолить велику корпорацію або стане депутатом.

Копирайт изображения UNIAN

Щодо заборони антивірусних програм, то теж, на мою думку, рішення правильне. Відбувається постійний обмін інформацією між комп'ютером користувача і сервером компанії-"антивіруса". Яка туди інформація потрапляє - ми можемо лише здогадуватися. Існує висока ймовірність використання їхніх можливостей на користь Росії, яка досягла значних успіхів у контролі над ІТ-компаніями.

Аналогічна ситуація з бухгалтерським програмним забезпеченням.

Тетяна Попова, екс-заступник міністра інформполітики, експерт ГО "Інформаційна безпека":

Наскільки я розумію, указ президента, яким вводиться в дію рішення РНБО, передбачає заборону на користування українськими телекомунікаційними мережами. Це означає, що відповідні органи розішлють указ президента провайдерам і змусять їх припинити доступ до цих ресурсів. Звісно, існують "Dark Net: тор", різні анонімайзери, через які можна заходити на ті самі ресурси.

Як показує досвід інших країн, у яких соціальні мережі заборонені, кількість користувачів скоротилася, але близько 10 відсотків користувачів є стабільними. Думаю, в Україні ситуація після заборони буде подібною, з тим самим показником.

Виконати рішення РНБО реально, але на 100 відсотків щось заборонити в інтернеті неможливо.

Взагалі, я давно говорила, що, ставлячи за мету захистити інформпростір і заборонити антиукраїнські ресурси, треба йти до суду. Надавати докази і забороняти їх судовими рішеннями. Нагадаю, що перші заборони російських телеканалів відбувалися саме через рішення судів. З інтернет-ресурсами слід було б вчинити так само.

Копирайт изображения Ukrinform

Елліна Шнурко-Табакова, експерт з питань інформаційної безпеки, голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України:

З першого погляду, рішення РНБО виглядає чудово. Україна намагається якомога більше відмежуватися від будь-якого бізнесу країни-агресора. Особливо зважаючи на те, що до кінця не ідентифіковано, які загрози становлять ці ресурси - і у питанні стеження за користувачами, і збирання фінансової інформації, і, зрештою, безпеки держави.

Але як тільки копнути трохи глибше, виникає багато питань.

Ми бачимо, що забороняється діяльність компаній, але не забороняється їхній продукт.

А що стосується бухгалтерського програмного забезпечення, яке заборонене, то поки що альтернативи йому в Україні немає. Із рішень РНБО не зрозуміло, як буде організований перехідний період, чим будуть замінені бухгалтерські системи для бізнесу та державних установ.

Щодо поширення інформації "ВКонтакте" чи "Одноклассниках" - зрозуміло, що Україна не в змозі побудувати "китайську стіну" за мільярд доларів. Але навіть у Китаї, попри заборони, інтернетом користуються.

Фахівці в Україні, які працюють з соцмережами, вигадають технічні рішення для того, щоби цими ресурсами користуватися.

З іншого боку, замість того, щоб ефективно протидіяти агресивному контенту на існуючих платформах у соціальних мережах, ми просто кажемо людям: це заборонено. І не пропонуємо інформаційної, пропагандистської альтернативи.

Заборони призводять ще до більшої популярності, у той же час, у сучасному світі неможливо щось заблокувати.

Тому поки що рішення РНБО виглядає більше як популістське, а не як реальна політика і ефективний крок. Дуже хотілося б, щоб разом з такими указами з'являлися програми розвитку на перехідний період та ефективні продумані проекти із захисту інформаційного простору.