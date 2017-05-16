"Маразм" і "ЖирЖирЖир" - українці про заборону ВКонтакте

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"Маразм", "ЖирЖирЖир", "Ідіотізм", "Нарешті" - українці дуже емоційно відреагували у соцмережах на новину про санкції щодо низки російських компаній.

Чи не найбільше уваги викликає вимога до інтернет-провайдерів заблокувати російські соцмережі та інші сайти.

BBC Україна зібрала реакцію користувачів на цю несподівану новину: від обурення до жартів.

"Як ми тепер будемо жити?"

"Маразм", "Новини з Марсу", "Ідіота шматок" - багато користувачів ставляться до потенційного блокування вкрай негативно.

"В україні починає діяти демократія по північно корейськи тобто диктатура ось до чого привів майдан", - обурюється користувач Viktor Kojevnikov (орфографія автора).

Інші - палко підтримують ідею.

"Це треба було зробити рівно три роки тому", - вважає Dim Pachenko.

"Я відмовився від Яндекс, ВКонтакте, та mail.ru з першим пострілом проти України", - пише муфтій Саід Ісмагілов.

Багато хто жартує на цю тему.

"Тепер без пошти mail.ru зупиниться робота половини обладміністрацій України", - застерігає популярний блогер Антон Ходза.

Копирайт изображения Ukrposhta Image caption "Коли заблокували ВК та Однокласники, але тобі ще є що сказати", - скористався ситуацією Facebook-акаунт "Укрпошти"

"Заблочили ВКонтактє

Разбітиє блюдца

Школота вся ридає

В фейсбуці всі сміюцця", - віршує киянин Ruslan Khavriuta.

"Хто там постійно слухає музику Вконтакте? У кого створена купа бесід із друзями? Хто вважає, що ВК зручний месенджер? Куди тепер викладати фотки своїх маленьких дітей? Як ми тепер будемо жити? Навіщо тепер купувати дорогу весільну сукню, якщо цього ніхто не побачить?" - напівжартівливо підсумовує перелік запитань, які постали перед українськими користувачами Артур Борисенко.

"Не будет Яндекса - не будет и пробок", - написано на фотожабі із зображенням київського мера, що поширюється у Facebook.

"Хай сначала син Порошенка викачає нам всю музику з вк, а потім вже й ми підемо..." - пише Ruslan Gorovyj.

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Інші ставляться до ситуації дуже серйозно.

"Диктатура заразна. Можна скільки завгодно називати цензуру санкціями або іншими словами, але суть від цього не змінюється", - вважає Artur Orujaliev, засновник видання AIN.UA, присвяченого інтернет-бізнесу.

"Іноді політики просто дарують голоси своїм конкурентам. Опоблок і його друзі сьогодні нап'ються на радощах", - пише виконавчий директор Центру економічний стратегій Hlib Vyshlinsky.

"Ууу, ящик пандори прям відкривають", - попереджає Alexey Goloborodyy.

"Партія, яка пообіцяє повернути ВК і 1С, думаю, запросто переможе. З великим відривом", - пише Ivan Yakovina.

А головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва зауважила, що на сайті Адміністрації президента користувачам пропонують ділитися інформацією у соцмережі "ВКонтакте".

"Коли запровадив санкції проти ВКонтакте, але не встиг прибрати кнопку "поділитися" з сайту АП. До речі, чому ВК в цьому переліку соцмереж на першому місці?" - пише вона. Згодом ця кнопка із сайту президента зникла.

Інтернет-мігранти

Багато хто міркує над тим, куди тепер мігрують українські користувачі російських соцмереж.

"Президент вирішив кардинально вплинути на інтернет-спільноту, фактично, рекламуючи Фейсбук і Гугл+", - пише Євген Мисько.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марк Цукерберг - ось хто радітиме санкціям проти ВК та "Однокласників", на думку блогера Антона Ходзи

"Справді трагічна доля випала українському народові. Мало того, що багатьом доводиться упродовж життя змінювати місто та країну проживання, доводиться кілька разів за життя змінювати професію чи мову спілкування, так тепер ще й змушені будуть змінювати пріоритетну соцмережу.

Лышенько-лышенько.

Ганьба диктаторові Порошенку.

Звісно, кількість біженців із ВК та ОК до FB, а також з Yandex на Google невдовзі у кілька разів перебільшить кількість біженців від російської агресії, яка не в останню чергу стала можливою завдяки діяльності російських соцмереж в Україні", - пише письменник Олексій Чупа, виходець із Донбасу.

"Запам'ятайте цей день, шановні мешканці ФБ. і проведіть його гідно. бо завтра сюди прийде ВКонтакте і Однокласники. "І живі будуть заздрити мертвим", - іронізує Anna Sunden.

Без 1С і "Яндекс-таксі"

"Санкції проти Росії - це добре, але навіщо застосовувати санкції до українських компаній? За що, наприклад, в список потрапила українська "ABBYY Україна"? Як тепер українські підприємства будуть працювати без 1С, якщо "1С Мультимедіа Україна" теж під санкціями? Загалом, дуже суперечливо, таке відчуття, що список сформували автоматично, не заглиблюючись в деталі", - пише Тарас Міщенко, редактор сайту ITC.UA.

"Порошенко заборонив в Україні Яндекс, Вконтакте. Ті, хто продавали Вконтакте одяг, взуття, біжутерію. Де продавати будете?? Фотки / шмотки / музика-пузика - що там де?? 1С - під забороною", - перелічує користувач Евген Тихонов.

"Отут справді в шоці ... Яндекс чим не догодив? Вирішили добити останні робочі інтернет-магазини, які розміщують рекламу через доступний за цінами Яндекс? ... Гугл зі своєю ціновою політикою просто руйнівний... Останні цвяхи в труни підприємництва в Україні", - нарікає Nataly Pivovarova.

"Якщо закриють Яндекс.Таксі і Карти - це негативно позначиться на ринку таксі і конкуренції", - вважає Данило Петров.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За статистикою, сайтом "ВКонтакте" в Україні користуються 5,4 млн людей, "Однокласниками" - 3 млн. Натомість у Facebook зареєстровано лише 2,1 млн

Утім, інші бачать можливості для українського бізнесу.

"Сподіваюсь - на базі цього розквітнуть українські пропозиції (пішов удар і по касперському, 1С - хай тепер люди користаються українськими чи західними пропозиціями, такі точно є)", - пише Yuriy Mindyuk.

"Ну, навіть у мене є знайомі, які пробують робити українську соцмережу. Тепер можуть продовжити більш наполегливо", - вважає Myroslava Sapko.

А користувач Mike Yasinskiy відзначає несподіваний аспект.

"Поки що мені цікаво - як тепер волонтери та інші активісти будуть вираховувати "Моторолу" та інших росіян на Донбасі ... бо досьогодні саме вк і однокласники давали всю базу даних і доказів присутності кадрових військових і рф в Україні та займалися цим моніторингом точно не в мінстеці...", - пише він (орфографія автора).

"В реальності, думаю, це зачистка конкурентних інфо полів перед майбутніми виборами. не секрет, що вк і однокласники мають колосальну аудиторію і опозиційні думки, групи процвітають саме там", - додає Mike Yasinskiy.

Чи ефективна "залізна завіса"

Утім, низка користувачів говорять про те, що інтернет контролювати досить важко.

"Чи взагалі ефективно у сучасному світі щось забороняти в стилі "залізна завіса", - цікавиться Vladyslav Zaitsev.

"Я не зрозумів, як вони їх (російські ресурси. - Ред.) заблокують, бо проксі галочку в хромі ще ніхто не відміняв", - відповідає Ruslan Khavriuta, натякаючи на те, що можна використовувати сервери-посередники для обходу блокування.

"Деяким громадянам доведеться дізнатися про магію Tor, VPN і Proxy", - підсумовує Данило Петров про сервіси, які дозволяють обійти обмеження.