Масова бійка під Харковом: загинув ром, поліція ввела патрулі

Копирайт изображения Павло Пахоменко

За дві доби після масової бійки у смт Вільшани під Харковом поліція затримала трьох учасників. Жодному з них не оголосили підозру у вбивстві, хоча в результаті жорсткої сутички від вогнепального поранення загинув 49-річний чоловік.

Ще четверо отримали травми гумовими кулями. Скільки мають тілесні ушкодження - ніхто навіть точно не рахував.

У заворушеннях взяли участь принаймні кілька десятків чоловіків.

Свідками стали мешканці селища: події розгорталися вранці, на майданчику перед будівлею селищної ради.

Бійка тривала недовго. Коли пролунали перші постріли, люди стали розбігатися. Більшість поранень постраждалі отримали у спину.

До приїзду поліції травмованих вже відвезли до лікарні. На порожній площі залишились численні сліди бешкету: взуття, сліди крові, важкі металеві предмети, каміння, розбите скло, картонні пижі для мисливських набоїв.

Усі постраждалі - роми. Вони стверджують, що їх запросив "на розмову" Олексій Литвинов, депутат Харківської обласної ради, попередній селищний голова і батько нинішнього - Андрія Литвинова.

Це була зустріч чоловіків із серйозного приводу. А саме - конфлікту молодшого покоління: Андрія Литвинова із Русланом Каспицьким, сином Миколи Каспицького, одного зі старійшин ромської громади.

Молоді люди начебто посварилися та побилися, і це змусило батьків втрутитися.

Копирайт изображения Павло Пахомов Image caption Події розгорталися вранці - перед будівлею селищної ради

З боку ромів прийшли старші чоловіки із синами, з "владного" боку - Олексій Литвинов із охороною та діловими партнерами.

Микола Каспицький загинув від вогнепального поранення у спину. Олексій Литвинов - один з трьох затриманих поліцією.

"Це була не бійка, це була бійня, - наввипередки, захлинаючись розповідають роми. - Ми прийшли, як домовлялися, просто поговорити. Беззбройні, мирно налаштовані. А вони просто почали стріляти".

Із двору загиблого Миколи Каспицького виходять і виходять чоловіки, підтримуючи, виводять поранених.

Подвір'я на вулиці Царській схоже на штаб. Тут готують похорони, шастають автомобілі - характерні "Жигулі". Сюди повернулися поранені, які втеклі з лікарні, cюди приїжджають і приходять друзі та родичі із самих Вільшан та сусідніх населених пунктів.

Поліцейські патрулі на в'їзді в містечко намагаються перешкоджати ромам зібратися у "небезпечний" гурт.

У понеділок біля місцевої лікарні, дізнавшись про смерть старшого чоловіка, роми оголосили мало не криваву вендету своїм опонентам. Винним у смерті Миколи Каспицького вони вважають Олексія Литвинова особисто.

Копирайт изображения Павло Пахоменко

"Я стояв, просто розмовляв з ними - і все. А коли все почалося, я побачив, що циган лежить на землі, схопив та відвіз у лікарню", - Олексій Литвинов коротко відповів на питання журналістів. Це було в перші години після сутички, під час попереднього допиту поліції.

- Тобто ви не стріляли?

- Я ж кажу, мене там взагалі не було вже, я в лікарню поїхав…

- А з якої зброї стріляли?

- Звідки я знаю, я не бачив, я спиною стояв.

Олексій Литвинов вдягнений у камуфляж, із червоним, очевидно травмованим оком.

Зізнається, що отримав кілька стусанів, але вже в лікарні, де на нього напали обурені роми, злегка пом'яли машину.

Він заперечує, що був особисто зацікавлений в розмові з ромською громадою. Мовляв, це вільшанські мешканці повстали "проти циган":

- Вони вже дістали місцевих. Населення просто так не зібралося б... людям набридлі їхні знущання!

За даними слідства, усім трьом затриманим, в тому числі Олексію Литвинову, оголосять про підозру за статтею "Хуліганство" (частина 4: що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Копирайт изображения Павло Пахомов Image caption На порожній площі залишились численні сліди конфлікту

"На даний час всі троє не дають зізнавальних показів, але поки що і не відмовляються співпрацювати зі слідством, - повідомила Віта Дубовик, речник прокурора Харківської області. - Ми маємо три доби на обрання для них запобіжного заходу".

Особу, яка стріляла у Миколу Каспицького, ще не встановили.

Прояснити перебіг подій на майданчику перед радою міг би запис камер відеоспостереження, але саме того дня вони не працювали.

Поліція провела обшуки, вилучила три одиниці зброї. Її відправили на експертизу, слідство не розголошує деталі. За словами постраждалих, у сутичці були застосовані травматичні пістолети та мисливські рушниці.

"Ось, дивіться! - 25-річний Євген Череповський, розпалившись, знімає штани та показує поранення в паху. - Це ж навмисно туди стріляли!". Також у чоловіка кілька дірок від гумових куль на нозі та руці, на розбиту голову накладено кілька швів.

Більшість травмованих з боку ромів - це зрілі чоловіки, і поранені вони в спину. "Звісно, ми ж наївно прийшли розмовляти. І коли почалася стрілянина - довелося тікати. Якщо ми нападали, як вони кажуть, чому в нас всі травми ззаду?" - кажуть вони.

Петро Каспицький, син загиблого, також має кілька поранень із травматичної зброї. Каже, отримав їх, коли біг до машини із пораненим батьком на руках, квапився до лікарні: "Йому в спину поцілили, а отут, спереду, на серці, набрякло. Я біжу до нього, плачу, піднімаю його, а в мене стріляють і битою б'ють".

Копирайт изображения Павло Пахоменко Image caption На місці події працює поліція

Слідство називає події у Вільшанах "побутовим конфліктом" і категорично заперечує етнічну складову.

У містечку - посилені заходи безпеки: цілодобове патрулювання, охорона адміністративних будівель, дитячих та лікарняних закладів.

Проте місцеві вважають загрозу погромів перебільшеною. Люди кажуть, що роми живуть у Вільшанах споконвіку, і всі задоволені сусідством.

Неподобства трапляються, але не частіше, ніж в будь-якій іншій громаді. А в ромів - давні традиції старшинства.

"Ми ж Литвинова-старшого з дитинства знаємо, разом до школи ходили! Він навіть до нас приїздив, коли траплялися "зальотні" цигани. Та ми й самі стежимо, щоб вони не крали. Хочете жити - живіть. Але не чиніть капості" - переконує пан Череповський.

Двом із трьох затриманих у четвер суд має обрати запобіжний захід. Депутат Олексій Литвинов під час затримання відмовився підписувати документи та поскаржився на здоров'я.

Його доправили до лікарні, де він лікується під наглядом поліції.