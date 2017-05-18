Як оголосити імпічмент президенту США?

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп опинився посеред багатьох скандалів

Тоді як перебування на посаді президента США Дональда Трампа обростає дедалі більшою кількістю звинувачень, слово на "і" починає виглядати дедалі більш неминучим.

Імпічмент.

Цю можливість його опоненти почали обговорювати ще навіть до інавгурації. Але усі інші ще мають обговорити таку можливість.

І це всупереч цілій низці суперечностей.

Лише цього тижня американські ЗМІ звинуватили президента у тому, що він попросив шефа ФБР Джеймса Комі облишити розслідування зв'язків між його колишнім радником з питань національної безпеки і Росією. А за добу до цього були оприлюднені припущення, що президент видав деталі топ-таємниць розвідслужби російському послу.

Але наскільки легко провести імпічмент? І до кого вже було застосовано цю процедуру? Відповідь може вас здивувати...

То що ж таке імпічмент?

Метою тих, хто висуває звинувачення і домагається імпічменту, є усунення з посади президента, або ж іншої офіційної особи.

Конституція США передбачає, що президент "повинен бути усунений з посади за процедурою імпічменту у разі зради, хабарництва та інших тяжких злочинів чи проступок".

Проте і досі тривають суперечки про те, що конкретно означають "тяжкі злочини чи проступки".

Копирайт изображения AFP Image caption Востаннє можливість імпічменту обговорювалася щодо президента Білла Клінтона - у 1998 році

Процес має розпочати Палата представників, і для цього потрібно лише проста більшість. Але саме розслідування відбувається у Сенаті. Там для результативного голосування потрібно дві третини голосів, і в історії США цей бар'єр ніколи не був подоланий.

Але кому насправді оголошували імпічмент?

Попри те, що загрози імпічменту виникали час від часу, його було застосовано лише до двох президентів.

Найближчий у часі випадок - 42-й президент США Білл Клінтон, якому оголосили імпічмент за неправдиві свідчення під присягою та протидію правосуддю, коли він збрехав про природу своїх відносин із Монікою Левінські, а також, імовірно, просив її також дати неправдиві свідчення.

Палата представників проголосувала 228 до 206 за імпічмент президенту Клінтону за першим звинуваченням, і 221 до 212 за другим.

Варто також зазначити, що на момент голосування у грудні 1998 року рівень підтримки Клінтона як президента становив 72%.

Утім, коли у 1999 справа дійшла до Сенату, для результативного голосування у дві третини забракло голосів. Як йшлося у аналітичній статті ВВС того часу, "при всьому бажанні усунути президента, вони завжди мали сумніви щодо достатності доказів".

Ну а другий випадок? Підказка: це не Річард Ніксон (про якого дивіться нижче).

Копирайт изображения AFP Image caption На відміну від пана Трампа, рівень підтримки президента Клінтона був надзвичайно високим. На фото - президент Клінтон з дружиною під час того, як лідер парламентської меншості Дік Джефард повідомляє про результати голосування щодо імпічменту

Фактично, єдиним президентом, кого і справді усунули за процедурою імпічменту, був Ендрю Джонсон, який перебував на посаді чотири роки від 1865, і був 17-м президентом США.

Палата представників проголосувала за імпічмент у 1868, і сталося це лише через 11 днів після того, як президент звільнив міністра оборони Едвіна Стентона, який не погодився із політикою президента.

Паралелі між звільненням Стентона і Комі, людини, яка начебто не погодилася із президентом Трампом, не залишилися непоміченими у американських ЗМІ.

На відміну від випадку із президентом Клінтоном, в історії з президентом Джонсоном під час голосування у Сенаті до більшості у дві третини забракло лише одного голосу завдяки кільком республіканцям.

Пізніше сенатор від Айови Джемс Грімз пояснив: "Я не можу дозволити руйнування гармонійної роботи Конституції заради того, щоб позбутися неприйнятного президента".

Отже, чи можуть оголосити імпічмент Трампу?

В теорії - так. Технічно, на думку дописувачів Lawfare Blog, його можна звинуватити у порушенні президентської присяги щодо "збереження, захисту і оборони" конституції США.

Але на практиці це виглядає досить примарним.

Як відзначає кореспондент ВВС у Північній Америці Ентоні Цурхер, "якби Палату представників контролювали демократи, шанси на імпічмент були б вищими". А це не так. Палату представників контролюють республіканці - 238 проти 193. Вони також контролюють Сенат - 52 проти 46, плюс два незалежних сенатори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слухання у Конгресі перед імпічментом президенту Ендрю Джонсону у березні 1868

Переважна більшість республіканців також зберегли відданість президенту Трампу попри те, що його рейтинги є дедалі нижчими. За даними опитувань, цього тижня вони становлять близько 40%.

Звісно, є й важливі винятки. Наприклад, сенатор Джон МакКейн заявив цього тижня, що скандали довкола діяльності президента Трампа "набувають масштабів Вотергейту".

Інші намагаються применшити проблеми. Проте вже є перші ознаки того, що роздратування всередині партії починає наростати.

"У нас може бути хоч один день без кризи? От що мене цікавить," - цитує CNN слова сенатора від республіканців С'юзан Коллінз.

Навіть лідер сенатської більшості Міч МакКоннелл заявив, що Білий дім повинен працювати "менш драматично".

Проте думки незабаром звернуться до виборів 2018 року, і кожен кандидат обов'язково запитуватиме, чи не шкодить президент його шансам бути обраним?

І насамкінець: як президенту Ніксону вдалося уникнути імпічменту?

Він вчинив так, як робить будь-яка розумна людина, коли бачить, що все обернулося проти неї. Він подав у відставку.