“Найбільша антикорупційна операція” - що це було?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Екс-податківців з різних областей показово доправляли до Києва на гелікоптерах

У середу правоохоронці затримали понад два десятки колишніх високопоставлених податківців часів президента Віктора Януковича.

Їх звинуватили у тому, що протягом 2011-2014 років вони допомогли команді екс-гаранта і наближених осіб вивести у тінь близько 96 млрд грн.

В унісон зі звітом?

"Я думаю, що це найбільша антикорупційна операція, яка проходила й триває досі у масштабах країни", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час спільного брифінгу із заступником генпрокурора - головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Операція Затримано: 23-х екс-чиновників

Інкримінують: виведення у тінь 96 млрд грн

Обшуків: 454

Задіяно: понад 2,2 тис. правоохоронців з поліцейського спецпідрозділу КОРД та військової прокуратури

Сам захід відбувався у київському аеропорті "Жуляни" за годину до початку звіту в парламенті генерального прокурора Юрія Луценка.

Сюди ж, до "Жулян", незабаром почали на гелікоптерах доправляти затриманих з різних областей. Прес-служба МВС вела відео-трансляцію всього процесу - кремезні хлопці по черзі виводили екс-податківців у кайданках і відводили їх до автозаків.

Серед затриманих: колишні керівники податкових Дніпропетровщини, Луганщини, Полтавщини, Харківщини та Криму. А також - екс-начальники районних податкових столиці.

Як розповів у парламенті Юрій Луценко, вся операція відбувалася у рамках однієї зі справ проти міністра доходів і зборів часів Януковича Олександа Клименка.

Копирайт изображения Прес-служба Генпрокуратури Image caption В одного із затриманих під час обшуку виявили 3,8 мільйонів доларів

А пізніше Анатолій Матіос навіть подякував усуненому з посади керівнику Держфіскальної служби Роману Насірову (щодо якого ведеться окреме розслідування) - за те, що той допоміг розібратися зі схемами Клименка.

Пан Матіос також пожалівся телеканалу ZIK на нестачу суддів у Печерському суді Києва (саме сюди доправляли всіх затриманих). За його словами, правоохоронці могли б затримати і більше колишніх підлеглих Клименка, однак судді просто не встигнуть обрати всім їм запобіжний захід за визначені законом 72 години.

Анатолій Матіос також анонсував наступні "партії" затриманих.

Олександр Клименко, який перебуває за межами України, у відповідь назвав всю операцію "піаром і шоу" Юрія Луценка.

Тим не менше, вже до ранку четверга суд відпустив під заставу та з електронними браслетами п'ятьох з 23 затриманих екс-високопосадовців.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Колишнього головного податківця та губернатора Луганщини Олександра Антіпова випустили під заставу у 15 млн грн

Найбільший резонанс спричинила 15-мільйонна застава для колишнього головного податківця Луганщини Олександра Антіпова, у якого під час обшуку, за словами Юрія Луценка, вилучили 3,8 мільйонів доларів готівки.

У четвер затриманих продовжили відпускати під заставу чи просто зобов'язання з'являтися на виклик суду.

"Ще одне милосердне рішення і я почну переживати за пожежний стан на Печерську", - написав Юрій Луценко у Facebook, вочевидь натякаючи на пожежу в іншому київському суді, що розглядає резонансні справи - Солом'янському (сталася влітку минулого року).

Піар чи боротьба з корупцією?

"Зрозуміло, що така масштабна операція невипадково сталася в день звіту генерального прокурора і мала таке яскраво виражене медійне забарвлення", - розповів ВВС Україна політолог Вадим Карасьов.

Тут поєдналося все: і елементи боротьби з корупцією, і піар, і бажання нарешті створити красиву картинку Олексій Голобуцький, політолог

Він навіть порівняв процес затримання українських екс-податківців з тим, як у Туреччині заарештовували генералів та вищих офіцерів, яких підозрюють у спробі державного перевороту - там підозрюваних також доправляли гелікоптерами перед об'єктивами телекамер.

"Тут поєдналося усе: і елементи боротьби з корупцією, і піар, і бажання нарешті створити красиву картинку", - додає інший політичний експерт Олексій Голобуцький.

Амбіції Луценка

Копирайт изображения УНІАН Image caption Просто під час спецоперації генпрокурор Юрій Луценко звітував перед депутатами про рік своєї роботи у ГПУ

Багато хто вбачає у такій медіактивності генпрокурора Юрія Луценка плани щодо майбутньої президентської кампанії - він, мовляв, є "запасним варіантом" команди Петра Порошенка у випадку, якщо рейтинги нинішнього глави держави будуть аж надто низькими.

Утім Олексій Голобуцький відзначає, що говорити про якусь президентську кампанію чи взагалі контекст виборів зарано: "Про цю подію забудуть через місяць. Ми живемо у такому вирі подій, що виборчі технології потрібно використовувати тоді, коли вибори вже оголошені".

Однак політична складова у антикорупційній операції, на думку експерта, без сумніву, присутня.

"Луценко - політик, який завжди має думати про майбутнє і вважати свою чинну посаду частиною якогось більшого плану", - каже Олексій Голобуцький.

Він припускає, що наразі амбіції пана Луценка можуть сягати посади прем'єра чи керівника пропрезидентської партії "Блок Петра Порошенка - Солідарність".

Результат

Копирайт изображения УНІАН Image caption Один із затриманих екс-чиновників перед Печерським судом

Вадим Карасьов вважає, що вся операція теоретично матиме два головні результати: втечу тих екс-посадовців, у яких обшуки ще не проводили, та угоду з тими, кого вже затримали.

"Маємо результат - залякування з голівудським розмахом. Тепер, очевидно, потенційні підозрювані у корупції за попередньої влади, які сиділи тихо в Україні, будуть кудись тікати, переїжджати від арешту подалі", - каже експерт.

"Ще може бути угода зі слідством - люди передадуть до держбюджету частину своїх грошей, "розкрадених за режиму Януковича", а генпрокурор про це напише у звіті", - додає Вадим Карасьов.

На його думку, до суду дійде декілька лише справ, й ті з невідомими перспективами.

Не можна відпускати підозрюваного, у якого знайшли 3,8 млн доларів у кеші, за заставу в 600 тис. доларів Тарас Березовець, політичний експерт

А Олексій Голобуцький не виключає, що спецоперація правоохоронців у той чи інший спосіб все ж сприятиме очищенню системи, хоча це й не станеться надто швидко.

"Це процес. Подивіться на приклад Румунії чи Болгарії, які вже давно у ЄС. До цього часу у них постійно виникають корупційні скандали", - зауважує Олексій Голобуцький.

Водночас політолог Тарас Березовець звертає більше уваги не стільки на саму спецоперацію, скільки на дії судів.

"Цей день [проведення спецоперації] має всі шанси залишити після себе добру пам'ять, враховуючи злагодженість роботи силовиків, якби не одне "але". Робота суддів", - написав експерт у Facebook.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Заступник генпрокурора Анатолій Матіос пообіцяв, що гелікоптери правоохоронців прилетять і за іншими корупціонерами часів президента Януковича

"Якщо проблема з суддями не буде вирішена, будь-які масштабні операції проти корупціонерів будуть просто позбавлені сенсу. Ну не можна відпускати підозрюваного, у якого знайшли 3,8 млн доларів у кеші, за заставу в 600 тис. доларів", - вважає Тарас Березовець.

Щоправда, у четвер розміри застав дещо зросли - у порівнянні з сумами від 1 до 12-15 млн грн, які встановлювалися напередодні.

Так екс-податківцям Харківщини і Дніпропетровщини присудили вже по 100 млн грн застави.

А заступник генпрокурора Анатолій Матіос анонсував: "Скоріше за все гелікоптери прилетять за тими, хто їх точно не чекає! … Трішки пізніше".