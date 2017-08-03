Як Володимир Кличко став "Доктором Сталевий молот" з України

Володимир Кличко почав займатися боксом змалку. У 1994 році завоював титул чемпіона Європи з боксу серед юніорів. В 1995 р. здобув золоту медаль на I Всесвітніх іграх військовослужбовців в Італії, а у 1996 р. — срібну медаль чемпіонату Європи. Володимир п'ять разів завойовував титул чемпіона України з боксу. За свою кар'єру Володимир Кличко був володарем титулів чемпіона світу у важкій та надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA.

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На XXVI Літніх Олімпійських іграх в Атланті 1996 р. здобуває золоту медаль.

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1999 рік. Бій за вакантний титул чемпіона у важкій ваговій категорії за версією EBU.

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23 лютого 2008 р. Володимир в Нью-Йорку виграв бій за звання абсолютного чемпіона світу. Противником був чемпіон за версією WBO росіянин Султан Ібрагімов. Після 12 раундів переможцем з рингу і володарем відразу трьох чемпіонських поясів (за версіями WBО, IBF і IBO) вийшов Кличко.

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Для українців Володимир Кличко - це ім'я, яким пишаються.

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Володимир Кличко утримував свої почесні титули завдяки напруженим тренуванням.

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Гонорар в 17,4 млн. доларів Кличко отримав за перемогу в 2013 році в бою з російським боксером Олександром Повєткіним. Вважається, що це рекордна сума винагороди українського професійного боксера.

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Поєдинок з Володимиром Кличком був першою поразкою в кар'єрі Повєткіна.

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Його українських фанів можна легко помітити за кольорами синьо-жовтих прапорів.

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"Зоряність" Кличка не потребує зайвого підтвердження. Достатньо згадати, хто приходив дивитися на бої з його участю. Наприклад, голлівудська легенда Арнольд Шварценеггер.

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Або хто виступав у церемоніальній частині на ринзі. Наприклад, британський співак Род Стюард.

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У 2015 році відбувся боксерський поєдинок в Дюсельдорфі, на якому Володимир повинен був захистити свій титул чемпіона, отриманий в 2008 році, за версіями WBО, IBF і IBO. Суперником українського боксера став британець Тайсон Ф'юрі. Після закінчення всіх 12 раундів за рішенням суддів перемога дісталася Ф'юрі, а Кличко втратив чемпіонські пояси WBО, IBF і IBO.

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Віталій Кличко, старший брат і теж світовий чемпіон у професійному боксі, постійно приїжджав з Києва підтримати Володимира перед черговим боєм за титули.

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29 квітня 2017 року Володимир Кличко програв чемпіонський бій з 27-річним чемпіоном IBF британцем Ентоні Джошуа, втративши вакантні титули WBA і IBO.

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Такі закони спорту. Там завжди з'являються нові чемпіони. Але ім'я Володимира Кличка та його прізвисько "Доктор Сталевий молот" вже назавжди стали легендарними.