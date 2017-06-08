Чи стане гаряча вода розкішшю для українців?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Для багатьох киян гаряча вода стає розкішшю

Масове відключення гарячої води у Києві знову підняло проблему, чи збережеться в Україні централізоване постачання гарячої води, або ж кожен сам вирішуватиме питання теплого душу.

Ще 30 травня через борги "Київенерго" за транспортування газу в столиці вимкнули ТЕЦ-6, яка забезпечувала гарячою водою майже п'яту частину киян - понад дві тисячі будинків на Оболоні, Троєщині, Райдужному, Воскресенському масивах та частині Подолу.

"Київенерго", яке перебуває у приватному управлінні компанії Ріната Ахметова ДТЕК, "Нафтогаз" та міська влада поки що не можуть назвати жодних конкретних дат, коли можуть знайти компроміс та вирішити проблему.

Тим часом, як повідомили ВВС Україна у мінрегіонбуді, загалом третина киян сидять без гарячої води.

На фоні цієї кризи мер столиці Віталій Кличко вкотре озвучив намір відмовитись від послуг "Київенерго" та самотужки керувати "енергетичними активами та потужностями міста".

Газові суперечки

30 травня державний газовий монополіст "Нафтогаз" припинив постачати паливо на ТЕЦ-6, яка перебуває в управлінні "Київенерго".

Причина - борг за транспортування газу у розмірі 370 мільйонів гривень. 108 мільйонів гривень з цієї суми - це борг держави перед "Київенерго" за субсидії та пільги.

Виходить замкнене коло - держава заборгувала "Київенерго", а вона - газовому державному монополісту.

Копирайт изображения UNIAN Image caption ТЕЦ-6 Києва відімкнена від газу вже понад тиждень

Загальний борг "Київенерго" перед "Нафтогазом" складає близько 4 мільярдів гривень, проте газ перекрили саме за транспортну заборгованість.

Мер Києва Віталій Кличко вже закликав державні органи провести взаєморозрахунки, щоб відновити постачання гарячої води. Хоча до цього заклику поки що ніхто не дослухався.

Через зупинку ТЕЦ без гарячої води на невизначений термін залишились 2,1 тисячі житлових будинків, 39 лікарень, 164 дитячих садки та 123 школи.

Представники влади у розмові з ВВС Україна не змогли назвати жодних термінів, коли цю газову суперечку можуть вирішити.

У прес-службі заступника голови КМДА з питань ЖКГ Петра Пантелеєва розповіли, що 7 червня профільний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію запровадити мораторій на відключення об'єктів теплопостачання. Але органи, які мають схвалити рішення, поки що мовчать.

Чиновник просить запровадити мораторій до моменту, поки різні державні структури не домовляться про взаємозаліки боргів за природний газ.

У профільному міністерстві неофіційно вказали, що ситуація у Києві має "політичний підтекст". Борги були і раніше, але такого ще не було - завжди домовлялися.

Гаряча вода як розкіш

Останнім часом проблеми з гарячою водою у Києві виникають постійно. Влітку 2014 року кияни сиділи без неї майже все літо, бо тоді економили газ для майбутнього опалювального сезону.

Цього року Віталій Кличко неодноразово закликав припинити практику тривалих вимкнень гарячої води на профілактичні гідравлічні роботи. Їх оголошують на два тижні, але насправді вони часто тривають кілька місяців.

Через це мер Кличко закликав "Київраду" розірвати договір з "Київенерго" на користування столичними енергетичними потужностями.

Хто може замінити компанію Ріната Ахметова, пан Кличко не каже.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Однією з причин відключення називають борги населення за комунальні послуги

Як повідомили ВВС Україна в мінрегіонбуді, загалом у Києві 11 334 багатоквартирних будинків підключені до системи подачі гарячої води.

І станом на вечір 7 червня 4 408 з них були відімкнені від постачання - це більше третини.

Це і будинки, в яких проводять гідравлічні роботи, і "жертви" відімкнення від газу ТЕЦ-6.

За приблизними підрахунками, від вимкнення гарячої води потерпають більше мільйона киян.

Тенденція всієї України

У міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розповіли ВВС Україна, що, за останніми даними, в Україні до централізованого постачання гарячої води підключені 33 637 будинків.

Але ця цифра щороку скорочується.

Окрім того, частина будинків отримує гарячу воду тільки в опалювальний період, а в літній - ні. Таких із загальної кількості близько чотирьох тисяч.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Влада Києва думає про розірвання стосунків з "Київенерго"

Як розповіли чиновники, централізоване гаряче водопостачання збереглося у більшості великих міст країни.

Зокрема, гаряче водопостачання принаймні формально досі існує в Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові, Хмельницькому, Чернігові та Черкасах.

А от інформації про централізоване постачання гарячої води в Ужгороді, Чернівцях, Житомирі та Кропивницькому у міністерстві вже немає.

Як і в Києві, у багатьох обласних центрах є значні проблеми з гарячою водою влітку. Зокрема, в Одесі її взагалі не подають. Найкраща ситуація у Харкові та області, кажуть чиновники.

Бойлер чи вода в тазку

Колишній заступник міністра з питань ЖКГ та екс-заступник голови КМДА Олександр Мазурчак у розмові з ВВС Україна зауважив, що ефективної альтернативи централізованому постачанню гарячої води у великих містах немає.

"У Києві є дві великі ТЕЦ, які виробляють електроенергію і водночас дають тепло. Влітку їм це тепло немає куди діти, окрім гарячої води. Тому там, де є ТЕЦ, централізоване постачання гарячої води має бути вигідним", - каже експерт.

Він вважає, що через завелику ціну на газ для комунальників суттєво ростуть тарифи на гарячу воду, з'являється заборгованність і виробникам тепла вимикають газ. Таке відбувається по всій Україні.

Експерт в енергетичній сфері Олександр Сергієнко каже, що через зношеність мереж подавати гарячу воду влітку у великих містах невигідно.

"Якщо труби порвані, то влітку неефективно подавати гарячу воду", - вважає він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Електричні бойлери стають альтернативою нагріванню води у кастрюлях

Схожу думку висловлює і експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк.

"Одна з проблем - великі втрати тепла у трубах. У літній період, коли споживання мале, а втрати високі, то постачати невигідно. Тому влітку ставлять на тривалий технологічний ремонт і все", - каже він.

Експерти кажуть, що вихід з цієї ситуації - зменшити ціни палива для тепловиків. Зараз в тарифі на тепло понад 70% складає вартість газу,

"У цій ситуації ніхто не знає, що робити, ситуація патова. Керівник Києва зробити може не багато", - говорить Олександр Сергієнко.

За відсутності гарячої води дедалі більше киян та жителів інших великих міст встановлюють бойлери.

Однак, як вважає експерт Олександр Мазурчак, встановлення індивідуальних бойлерів не є ефективним виходом.

Чи витримають мережі?

"Не всі будинки розраховані на збільшення електронавантаження. Старі п'ятиповерхівки мають обмеження за старими нормативами 3,5 кВт*год на квартиру", - розповідає пан Мазурчак.

Як вказують експерти, мінімальне споживання бойлера складає близько 2-3 кВт*год.

"Тому від бойлерів часто починає горіти проводка або автоматика просто вибиває світло", - додає пан Мазурчак.

Він вважає, що для невеликих міст встановлення бойлерів - це нормальна практика, але для великих - проблема.

"Якщо всі будуть ставити бойлери через постійні відключення, то ТЕЦ, які виробляють електрику, не матимуть, куди діти влітку тепло ", - зауважує пан Мазурчак.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мер Києва Віталій Кличко хоче запровадити мораторій на відключення гарячої води в Києві

Експерти кажуть, що зараз ніхто точно не знає, скільки бойлерів поставили українці.

Навіть люди, які розуміють можливі негативні наслідки особистих бойлерів, починають їх використовувати.

"Набридла ситуація, коли півліта немає гарячої води й треба її гріти для дітей у тазку. Особисто я поставив вчора вдома бойлер", - розповідає ВВС Україна Святослав Павлюк.

Встановлення бойлера зараз коштує від трьох до десяти тисяч гривень, і, можливо, гаряча вода в такому разі вийде дорожчою, ніж через централізоване постачання.

Однак з бойлером не треба чекати десять хвилин, поки в гарячому крані стече прохолодна вода, а також не треба платити за втрати тепла у мережах міста.

Окрім того, якщо нагрівати воду вночі за дешевим тарифом, а використовувати вдень, то власна гаряча вода може бути дешевшою.

Але якщо бойлери стануть дуже масовим явищем, то влада може знайти спосіб підвищити тарифи на світло для таких споживачів у містах, допускають деякі експерти.