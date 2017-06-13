Тампони - загроза для національної безпеки Єгипту?

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На жінок, які проходять контроль в аеропорту Каїра, може чекати несподіванка: їхні особисті гігієнічні засоби непокоять працівників служби безпеки, повідомляє кореспондентка ВВС Клер Рід.

У каїрському аеропорту заходи служби безпеки починаються ще від вхідних дверей.

Заходити до терміналів дозволено лише пасажирам із квитками. Ще до реєстрації вони мусять пропустити багаж і ручну поклажу через сканери, показати квитки й паспорти і самим пройти сканування.

Саме на цьому етапі мене відвели вбік для особистого огляду. Працівниця в уніформі обмацала мене з голови до ніг - і повернулася до невеличкого кулеподібного предмета в правій кишені джинсів.

"Що це?" - спитала вона єгипетською арабською.

"Та то нічого…" - махнула я рукою, думаючи, що то зіжмакана серветка. Простіше показати - і тут, на свій жах, я зрозуміла, що розмахую в працівниці перед очима гігієнічним тампоном. Вона підняла брови, не помічаючи мого конфузу, бо й сама здивувалася.

"Що це?" - повторила вона те саме питання.

Тепер уже я підняла брови.

"Ну… - зам'ялась я, не знаючи, з чого почати. - Розумієте, це для тих особливих днів…"

Раніше мені доводилось розмовляти єгипетською арабською з кандидатом у президенти Єгипту та численними представниками уряду, але тут словниковий запас мене покинув.

"Це для того щомісячного періоду…" - почала я ще одну спробу. Моя співрозмовниця дивилася похмуро, ледь хитаючи головою, як це роблять єгиптяни, коли вимагають пояснень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Єгипті гігієнічні прокладки набагато більш поширені, ніж тампони

"Це від кровотечі під час критичних днів", - нарешті випалила я, переходячи на стандартну сучасну арабську.

"Кгитичних днів? - вона вжила цей термін англійською з типовим арабським акцентом. - І як цим користуватися?"

Тут моя ніяковість розлилася червоною фарбою по обличчю. Я подякувала небесам, що подорожую одна. Як могла, я пояснила, що тампон зупиняє потік крові. Але працівниця служби безпеки, схоже, не вірила, що такий крихітний предмет може з цим впоратися.

Тим часом моя валіза виплила зі сканера, і ще один працівник - цього разу чоловік - показав здалека, що хоче розпитати мене про всі шнури й мікрофони в багажі.

Я запропонувала оглядальниці підійти зі мною до валізи, щоб я відшукала там упаковку від тампонів і показала їй разом із інструкцією.

"У вас таких багато?! - вона була шокована. - Нам доведеться просканувати їх окремо".

Це досить типова реакція єгиптянок на вигляд тампонів чи навіть розмову про них.

Раніше я вже спостерігала таке - коли запропонувала тампон колезі в офісі. Не відразу розібравшися, що це, вона врешті-решт відмовилася. Я навіть показала їй відеоінструкцію, від якої в неї очі вилізли на лоба.

Переповідаючи потім цю історію друзям-єгиптянам та іноземцям, які живуть в Єгипті, я почула від них багато схожих прикладів: тампони лякають охоронців і дивують необізнаних жінок.

Серед жінок поширюється багато неправдивої інформації. Сексуальну освіту зазвичай лишають на розсуд батьків; якщо на шкільних уроках і торкаються теми статевого дозрівання, це стається надто пізно, коли в деяких дівчат вже почалися місячні.

Навіть у мові відбивається те, що ця тема - "ма'іб" (у приблизному перекладі - "соромітна"). Жінки віддають перевагу словам з англійської. В єгипетській арабській так і не розвинулися розмовні вислови на позначення різних понять у межах цієї теми, тож доводиться користуватись формальними термінами зі стандартної арабської чи іноземними словами.

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Тампони не вважають прийнятною альтернативою прокладкам через страх, що вони можуть позбавити дівоцтва, тобто порушити цілісність дівочої пліви.

Таке переконання звучить навіть з уст фармацевтів. Подруга розповіла мені, що у відповідь на прохання показати їй тампони аптекар спитав, чи вона заміжня. Упередження підкріплюються пресою: наприклад, нещодавно відома газета опублікувала статтю, де три матері обговорюють небезпеку від тампонів.

Як зауважує письменниця і захисниця прав жінок Ширін Ель Фекі, яка має як єгипетське, так і британське коріння, зі ставленням до тампонів пов'язане велике число серйозних проблем: влада над власним тілом, свобода руху, страх втратити дівоцтво до шлюбу.

На думку пані Ель Фекі, ООН має визнати кореляцію між поширенням тампонів і рівнем емансипації жінок.

Повернімося до каїрського аеропорту. Працівник, який сканував мою валізу, хотів докладно дослідити моє обладнання, та оглядальниця підкинула йому більш нагальне завдання.

Вона передала йому упаковку тампонів зі словами: "Дивіться, що в неї є! Треба просканувати це ще раз!" Він роздивився вміст упаковки і кивнув на знак згоди. Тампони вирушили назад у сканер, а працівниця тим часом почала вивчати інструкцію до них.

Коробочка успішно пройшла контроль. Віддаючи її мені, працівниця нахилилася ближче і по-змовницьки запитала: "А в Єгипті такі продаються?"

Я радо відповіла, що так, і запропонувала залишити собі інструкцію. Вона погодилася, і тільки згодом я подумала, що треба було лишити їй і тампони. Тепер я старатимусь завжди мати їх у кишені, проходячи контроль в аеропорту, - нехай наші жіночі лави ширшають.