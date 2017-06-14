“Спокуслива” назва робить овочі привабливішими

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Як змусити людей споживати більше вітамінів? Дайте овочам привабливу назву, стверджують американські дієтологи.

У цьому переконалася група дослідників, провівши експеримент у студентській їдальні Стенфорду. Овочеві страви продавалися на 25% краще, ніж зазвичай, коли на табличках були спокусливі назви.

Квасоля "Гаряча штучка", буряки "Бомба" й морква "Збочення під цитрусовою глазур'ю" привертали увагу студентів та викладачів, і ті наповнювали тарілки.

Такі ж написи, як наприклад, "корисний", що апелювали до здоров'я, лише відштовхували. Хоча в усьому іншому страви були ідентичними.

Зваблива морква...

Експеримент тривав протягом усього осіннього навчального триместру. Щодня біля овочевої страви ставили табличку, на якій був один з чотирьох варіантів назви:

базовий: коли моркву називали просто "морквою";

обмежувально-корисний: "морква з цитрусовою поливкою без цукру";

позитивно-корисний: "морква "Розумний вибір" з вітаміном С";

спокусливий: морква "Збочення під цитрусовою глазур'ю".

Щоб меню протягом тижня було достатньо різноманітним, на вибір пропонували різні овочі: буряки, мускатний гарбуз, моркву, кукурудзу, цукіні, зелену квасолю, солодку картоплю.

Щодня науковці рахували відвідувачів їдальні (загалом їх було близько 600), які брали собі овочеві страви. Після обіду залишки страв у посудинах, виставлених на прилавку, зважували й визначали, яку їх частку спожили.

Фривольні таблички "мускатно-гарбузове збочення з часником та імбиром" і "вибухове чилі та пікантні буряки під лаймовим соусом" вирвалися в лідери.

Спокусливі варіанти назв овочевих страв приваблювали на 25% більше людей, ніж базові, на 41% більше, ніж обмежувально-корисні назви, і на 35% більше, ніж позитивно-корисні варіанти назв.

Сила реклами

Науковці (Бред Тернволд і його колеги) пояснюють, що опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine результати цілком обґрунтовані, адже вони спираються на психологію вибору їжі:

"Більшість людей, обираючи собі їжу, орієнтуються на смак. Результати ж дослідження свідчать про те, що здорова їжа чомусь видається людям менш смачною".

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"Назви на табличках можуть діяти на наше сенсорне сприйняття, бо вони впливають на наші сподівання щодо смаку і ситності їжі. Тож, за допомогою манливих етикеток ми хотіли змінити погляд людей на овочі", - пояснюють науковці.

Більшість із нас знає, що овочів треба їсти якомога більше. Але насправді мало хто цього дотримується.

Людям рекомендовано споживати щонайменше п'ять порцій фруктів та овочів на день. Однак серед британців лише чверть усіх дорослих може похвалитися таким досягненням.

Професорка Гезер Гартвелл з Борнмутського університету у Британії очолює європейський проект VeggieEAT, мета якого — привчити людей їсти більше овочів.

На думку пані Гартвелл, стратегія тут безсила. Але існує багато способів збільшити їх споживання.

Овочеві хитрощі

Для декого здорове харчування — це зважений і усвідомлений вибір.

Але професорка Гартвелл — прихильниця "оздоровчих хитрощів", підштовхування людей у потрібному напрямку:

"Ненав'язливе підштовхування працює. Ми вивчили архітектуру вибору, тобто приховану рекламу, стимули, що впливають на підсвідомість, і описові позначки, за допомогою яких м'яко скеровували людей до вибору".

Наприклад, якщо на супермаркетових візках буде зображено смачні на вигляд фрукти, то покупців це "підштовхне" купувати більше продукції у відділі фруктів, розповідає професорка.

Також деякі покупці можуть придбати щось "делікатесне й корисне для здоров'я" (наприклад, макарони-спіральки з цукіні), просто для того, щоб справити враження на друзів.

"Вибір — надзвичайно складна річ. Але це дослідження переконує, що спокусливе маркування допомагає підняти рейтинг овочів", - додає вона.

Прості способи виконати норму "5 порцій":