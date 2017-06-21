Чому Трамп обрав першим Порошенка?

Копирайт изображения Адміністрація президента України Image caption Президенти зустрілися у супроводі своїх команд

Перша особиста зустріч українського президента Петра Порошенка з американським колегою Дональдом Трампом відбулася за кілька тижнів до липневого саміту G20 у Гамбурзі.

Саме там, як очікується, американський лідер також вперше зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Довгий час між українськими і російськими дипломатами йшли неофіційні перегони за те, хто ж першим потисне руку Дональда Трампа - український лідер чи очільник Кремля.

Якими ж можуть стати підсумки візиту Петра Порошенка до Вашингтона, та чи можна їх вважати дипломатичною перемогою - розповіли ВВС Україна експерти-міжнародники та дипломати.

Формат drop-in

Копирайт изображения Адміністрація президента Україна Image caption Петро Порошенко вийшов до преси після зустрічі з Дональдом Трампом на тлі Білого дому

Чи не найбільше питань викликав формат зустрічі - так званий drop-in. Безпосередньо лідери перебували в одній кімнаті близько 20 хвилин.

Після цього Петро Порошенко самостійно зробив заяву про підсумки спілкування з Дональдом Трампом.

У нас drop-in резервувалися для візитів прем'єр-міністрів Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ України

"Навряд чи сам формат зустрічі може задовольняти українську сторону. Вона була дуже короткою, сумнівно, що за цей час можна було системно пройтись по тих питаннях, які є пріоритетними для української сторони", - розповідає ВВС Україна екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

Зі свого досвіду він пригадує, що drop-in - "це чисто протокольна зустріч для того, щоб сфотографуватися".

"Вона свідчить про те, що сам президент не веде переговори, а це робить хтось на іншому рівні. У нас drop-in резервувалися для візитів прем'єр-міністрів", - відзначає український дипломат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леонід Кучма та Білл Клінтон, 1994 рік

"А за повноцінних візитів узгоджувалося підписання якихось документів. Не обов'язково на рівні президентів, але за їхньої присутності. Так у 1994 р. під час візиту Кучми була підписана "Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва," - пригадує Костянтин Грищенко.

"Не йдеться, що це якась катастрофа. Але й не має бути надмірної ейфорії", - попереджає колишній міністр.

Складні умови

Експерти, утім, відзначають - підготовка самої зустрічі взагалі проходила у складних умовах й мало не до останньої хвилини не було відомо, як саме вона відбудеться.

Чи не найбільшою проблемою аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков називає те, що, за його оцінками, Дональд Трамп все ще сподівається налагодити конструктивну роботу з Кремлем.

Дональд Трамп бажає зберегти гнучкість у відносинах з Росією. Він, чи не єдиний в американському уряді, ще вірить у можливість цього діалогу та продуктивних результатів Микола Бєлєсков, Інститут світової політики

"Дональд Трамп бажає зберегти гнучкість у відносинах з Росією. Він, чи не єдиний в американському уряді, ще вірить у можливість цього діалогу та продуктивних результатів", - розповідає Микола Бєлєсков ВВС Україна.

З посиланням на американські медіа, він відзначає, що однією з вимог Дональда Трампа була умова не робити спільну заяву з Петром Порошенком, у якій йшлося б про агресію Росії щодо України.

В офіційних заявах Білого дому за результатами зустрічей високопосадовців США з українським президентом згадування про "агресію" дійсно відсутні. Сам Кремль послідовно заперечує будь-які агресивні дії проти Києва.

Інші переговори

Копирайт изображения Адміністрація президента України Image caption Петро Порошенко зустрівся також з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. За неофіційною інформацією, саме Тіллерсон готує нову стратегію США щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Водночас, переговори з Дональдом Трампом хоча й стали найрезонаснішими для команди президента України, були далеко не єдиними під час візиту до Вашингтона.

Зокрема Петро Порошенко зустрівся з держсекретарем США, міністром оборони та радником з нацбезпеки.

"Насправді відбулися повноцінні переговори з тими людьми, які працюють на українському напрямку", - звертає увагу Микола Бєлєсков.

Тому, на його думку, вже не настілки важливо, як довго та у якому форматі тривала зустріч власне з Дональдом Трампом.

Експерт відзначає, що за нинішніх умов "Україна зробила все від неї залежне".

"Відповідно, якщо буде провал майбутніх спроб США активізувати процес врегулювання конфлікту в Україні (а, про нього ми, можливо, дізнаємося лише постфактум), то Києву було принципово пояснити всім ключовим гравцям, чому він має саме таку позицію", - наголошує Микола Бєлєсков.

Раніше американські медіа вже повідомляли про те, що команда на чолі з держсекретарем Рексом Тіллерсоном почала підготовку нових переговорів з російською стороною щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - в рамках спроб загальної нормалізації відносин між Вашингтоном і Московою.

Про те, що Білий дім справді шукає можливості прогресу у вирішенні українсько-російського конфлікту, свідчить і недавня заява пана Тіллерсона про можливий компроміс між Києвом і Москвою поза Мінськими угодами.

Реакція в Росії

Копирайт изображения Reuters Image caption Путін і Трамп можуть вперше зустрітися як президенти під час саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі (7-8 липня)

Для медіаполя Росії зустріч Порошенка з Трампом стала досить неочікуваною, розповідає російський політолог Андрій Окара.

"І хоча в останні дні про це говорили, але впевненості у тому, що це відбудеться, не було", - відзначає експерт.

У медіаполі було кілька трендів. Наприклад: "Та цього не станеться, спочатку буде зустріч з Путіним, а потім з Порошенком". Інший тренд - "Порошенко поїхав отримувати інструкції у "Вашингтонський обком Андрій Окара, російський політолог

"Тому у медіаполі було кілька трендів. Наприклад: "Та цього не станеться, спочатку буде зустріч з Путіним, а потім з Порошенком". Інший тренд - "Порошенко поїхав отримувати інструкції у "Вашингтонський обком", - додає Андрій Окара.

За його словами, й офіційна реакція Росії була "не надто радісною, про що свідчить вчорашній напружений і роздратований коментар Лаврова".

Зокрема керівник російського МЗС Сергій Лавров, відповідаючи на питання про нові санкції США проти РФ назвав їх "русофобською одержимістю наших американських колег".

"Порошенко не може виконати зобов'язання по мінських угодах, а санкції проти Росії", - дорікнув російський дипломат під час брифінгу з французьким колегою.

Чому Порошенко став першим?

Копирайт изображения Адміністрація президента України Image caption На рішення Трампа зустрітися спочатку з Порошенком вплинула як внутрішня, так і зовнішня політика, кажуть оглядачі

Костянтин Грищенко відзначає - на те, що Дональд Трамп вирішив зустрітися з Петром Порошенком перед зустріччю з Володимиром Путіним багато в чому вплинули його проблеми у внутрішній політиці.

"На тлі критики щодо зв'язків передвиборчої кампанії Трампа з російськими фігурантами різного рівня, просто ігнорувати Україну з точки зору внутрішньополітичного позиціонування для президента США було вкрай невигідно", - пояснює український дипломат.

"Так само, як і фото з Клімкіним було вигідним для того, щоб збалансувати повноцінні переговори з Лавровим", - додає він.

Хоча й відкидати вплив зовнішньої політики США не варто, зауважує Микола Бєлєсков.

Він каже, що проблема конфлікту на Донбасі для Вашингтона нині є більш важливою, ніж, наприклад, відносини з Панамою. А відповідно, й переговори по ній є складнішими.

Саме більш тривалу недавню зустріч Трампа з президентом Панами порівнюють зараз з тими кількома хвилинам безпосереднього спілкування з очільником Білого дому, які отримав Петро Порошенко.

Копирайт изображения Адміністрація президента України Image caption Питання українсько-російського конфлікту - стратегічно важливе для Вашингтона в контексті вибудовування стосунків з Москвою, вважають експерти

"Російсько-український конфлікт визнаний Державним департаментом як один з найбільших пріоритетів. Що б не говорили про "периферійність" української проблематики - це неправда. Треба розуміти засадничі промови і заяви того ж Рекса Тіллерсона", - наголошує Микола Бєлєсков.

Про реальні ж результати зустрічі Порошенка і Трампа можна буде говорити, щонайменше, за кілька місяців, додає експерт.

"Треба чекати не лише зустрічі між Трампом і Путіним на полях "Великої двадцятки", а й наступних кроків Сполучених Штатів щодо російсько-українського конфлікту… Якщо позиція США залишатиметься принаймні такою, як вона є, то це вже буде принципово важливо", - вважає Микола Бєлєсков.

На його думку, саме на основі таких зустрічей Дональд Трамп намагається сформувати власну позицію щодо відносин з Росією: "Щоб, можливо, під кінець року нарешті обрати чітку лінію щодо Росії та українсько-російського конфлікту".