Резонансні вбивства в Україні за три роки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Резонансні вбивства в Україні останнім часом пов'язані з вибухами автомобілів або розстрілами. На фото - машина полковника розвідки Максима Шаповала

Загибель полковника української розвідки Максима Шаповала у Києві стала продовженням серії резонансних смертей в Україні протягом трьох останніх років.

ВВС підготувала список найгучніших убивств в українських містах за останній час.

Офіцер Головного управління розвідки Міноборони України Максим Шаповал

Автомобіль Максима Шаповала вибухнув на одній зі столичних вулиць зранку у вівторок, 27 червня.

Вибуховий пристрій був закріплений під дно машини, уламки від авто розлетілися на сотню метрів.

За даними ЗМІ, загиблий, 1978 року народження, був начальником управління спеціального резерву Головного управління воєнної розвідки, його підлеглі проводили операції у зоні АТО та на непідконтрольних територія Донбасу.

Військова прокуратура розслідує смерть Максима Шаповала як терористичний акт.

Полковник СБУ Олександр Хараберюш

Копирайт изображения УНІАН Image caption Джип Олександра Хараберюша підірвали у Маріуполі

Машину полковника, який працював у контррозвідці СБУ, підірвали близько 8.30 ранку 31 березня у житловому кварталі Маріуполя.

Після вибуху джип вигорів ущент.

"СБУ зробить все, щоб знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко", - пообіцяв тоді керівник Служби безпеки України Василь Грицак.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Василь Грицак звинуватив у вбивстві свого підопічного бойовиків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"

"Я впевнений, що загибель Олександра - справа рук терористів, боротьба проти яких стала справою його життя", - відзначив пан Грицак під час прощання з полковником.

Керівник СБУ тоді ж додав, що слідство має певні "зачіпки" щодо справи.

Російський політик Денис Вороненков

Копирайт изображения УНІАН Image caption Петро Порошенко назвав Дениса Вороненкова ключовим свідком у справі "російської агресії проти України"

Екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який отримав українське громадянство, розстріляли у центрі Києва 23 березня цього року.

Охоронець пана Вороненкова вогнем у відповідь поранив нападника й згодом той помер у лікарні.

Вбивцею виявився уродженець Павлограда Павло Паршов, який раніше служив у Нацгвардії, але був звільнений за невиконання умов контракту.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав його "російським диверсантом" - за даними українських правоохоронців, якийсь час перед нападом на Вороненкова Павло Паршов провів у Росії.

16 червня поліція повідомила про затримання у Павлограді ймовірного співучасника підготовки убивства Дениса Вороненкова.

Президент Петро Порошенко заявив, що пан Вороненков був одним із головних свідків "російської агресії проти України й зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ".

Ветеран АТО, начальник відділу Рівненського слідчого ізолятора Іван Мамчур

Копирайт изображения УНІАН Image caption У колишнього спецпризначенця АТО вистрілили вісім разів

Івана Мамчура, який свого часу служив у спецпідрозділах ЗСУ на Донбасі та був майором внутрішньої служби (не плутати з колишнім кримським військовим, а нині депутатом Юлієм Мамчуром), застрелили 16 вересня 2016 року в коридорі будинку, де він жив, у Рівному.

Згодом одного з підозрюваних у вбивстві затримали під час спроби потрапити до Росії.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманий - житель Маріуполя - в усній бесіді зі слідчим повідомив, що вчинив вбивство Івана Мамчура на замовлення органів ФСБ Росії.

"Мушу сказати, що Росія явно розгортає мережу терористичних актів на нашій території (Російські спецслужби офіційно заперечують причетність до смертей в Україні. - Ред.), і це ще раз означає, що суспільство має завжди пам'ятати, кожен день пам'ятати - Україна в стані війни, в стані не оголошеної, але реальної війни, де є жертви не тільки на Донбасі, але й на території України", - заявив Юрій Луценко стосовно вбивства Івана Мамчура.

Обвинувачення щодо затриманого маріупольця у квітні цього року передали до суду - йому загрожує довічне ув'язнення чи 10-15 років в'язниці.

Журналіст Павло Шеремет

Копирайт изображения УНІАН Image caption Павло Шеремет протягом кількох років жив в Україні, а до цього працював у Росії та Білорусі

Автомобіль білоруського журналіста Павла Шеремета, який вже кілька років працював в Україні, вибухнув від закладеної у нього міни у центрі Києва 20 липня 2016 року.

Павло Шеремет залишався живим ще кілька хвилин, але все ж помер від ран на місці інциденту.

Пізніше у мережу потрапили відео з камер спостереження, на яких видно, як у ніч перед вибухом кілька людей закладають міну під авто журналіста.

У травні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили фільм-розслідування, де стверджувалося, що біля будинку Шеремета у ніч перед вбивством начебто перебував і екс-співробітник СБУ.

Попри надання розслідуванню вбивства статусу пріоритетного, слідство досі не знайшло вбивць Павла Шеремета чи замовників злочину. Вбивство розслідують як замовне.

Публіцист Олесь Бузина

Копирайт изображения УНІАН Image caption У вбивстві Олеся Бузини, який раніше був шеф-редактором газети "Сегодня" і брав участь у російських ток-шоу, прокуратура звинувачє членів одного з радикальних націоналістичних об'єднань

Олеся Бузину застрелили 16 квітня 2015 року в центрі Києва біля його будинку, коли він вийшов на пробіжку.

За два місяці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розкриття злочину, а правоохоронці затримали двох підозрюваних - на той момент, бійців батальйону МВС "Гарпун" та членів одного з націоналістичних об'єднань Дениса Поліщука і Андрія Медведька.

"Були встановлені факти й отримані прямі докази про участь у цьому злочині групи осіб, в тому числі безпосередні виконавці вбивства", - зазначив тоді міністр.

За його словами, експертиза ДНК та слідів у автомобілі є прямими свідченнями причетності затриманих до вбивства.

Водночас захист обох підозрюваних заявляє, що зразки ДНК у них взяли з порушеннями й силоміць.

Наприкінці 2015 року їх випустили під домашній арешт.

Жодних судових вироків по справі Олеся Бузини наразі немає. Утім, у вівторок адвокат Дениса Поліщука і Андрія Медведька повідомив, що наразі завершилося досудове розслідування.