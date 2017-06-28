Яке озброєння хочуть надати Києву "друзі України" у США?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гусеничні платформи Bradley Fighting Vehicle - військова техніка, яку політичне об'єдння з неформальною назвою "друзі України" у США хотіли б передати Україні як військову допомогу. На фото - Bradley, які прибули до Литви у рамках розширення контингенту НАТО у Балтійських країнах

У Сполучених Штатах діє сильна група "друзів України", які виступають за передачу українській армії озброєння та воєнної техніки. Про це розповів у Києві американський експерт з безпеки і оборониФіліп Карбер, який довгий час працював на американський уряд та НАТО.

Ризик ескалації

За словами пана Карбера, раніше головним аргументом противників передачі Україні летального озброєння був острах ескалації конфлікту на Донбасі.

Утім, додав Філіп Карбер, масштаб бойових дій, які вже відбувалися і тривають на сході України, свідчать про те, що такий підхід не був правильним - адже загострення боїв все одно трапилися.

"Це не гібридна війна. Це війна високої інтенсивності, на яку йде неймовірно багато боєприпасів. За моїми підрахунками, Україна витратила на оборону більше боєприпасів, ніж має НАТО у Німеччині, Франції та Західній Європі", - заявив пан Карбер під час прес-конференції у Києві.

У своїх підрахунках він посилався на дані безпекового центру Potomac та зведення щодо випадків порушення перемир'я на Донбасі.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Доктор Філіп Карбер стверджує, що розбудова Росією своїх військових угруповань становить потенційну небезпеку для України та інших європейсбких країн. Кремль каже - лише реагує на активізацію НАТО в Європі

Філіп Карбер також звернув увагу на створення Росією потужних угруповань неподалік східних кордонів України, зокрема 1-ої гвардійської танкової армії.

Американський експерт вважає, що такі дії РФ загрожують безпеці України та Західної Європи.

Кремль раніше неодноразово заявляв, що розбудова російських збройних сил на західному напрямі є реакцією на "активізацію військової діяльності" НАТО та розширення співпраці України і Північноатлантичного альянсу.

Москва, крім того, заперечує участь своїх кадрових військових у конфлікті на Донбасі.

Що хочуть передати Києву

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські військові вже отримували "Хамві", однак повідомляли про брак запчастин до них

Філіп Карбер розповів, на якій саме допомозі наполягають "друзі України":

контрбатарейні радари далекого радіусу дії, які дозволяють виявляти далекобійну артилерію та системи залпового вогню (такі радари, але меншої потужності, ЗСУ вже отримували від США та застосовували, зокрема, у боях під Дебальцевим);

протитанкові ракетні системи (наприклад, Javelin чи TOW-2);

засоби захищеного зв'язку;

безпілотники для аеророзвідки, убезпечені від засобів радіоелектронної боротьби (минулого року ЗСУ отримало кілька аналогових американських безпілотників Raven RQ-11B, однак використання у зоні АТО виявило їхню неефективність за умов конфлікту з потужною радіоелектронною протидією);

броньовики Bradley, військові машини Humvee (так звані "Хамві" уже використовуються українськими морпіхами), автомобілі MRAP, які можуть витримувати вибухи мін, а також тактичні транспортні засоби JLTV (наступне покоління військових машин, яким замінюють Humvee). Все це зараз просто зберігається на військових складах Сполучених Штатів, кажуть автори пропозицій;

обмін даними розвідки у реальному часі між Україною і США;

додаткові тренування для українських військовослужбовців;

допомога Україні у реформуванні збройних сил.

"Друзі України"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед дих, хто виступає в Сполучених Штатах за розширення військової допомоги Україні - Філіп Брідлав, який командував збройними силами НАТО у Європі в 2013-2016 роках

За словами Філіпа Карбера, до об'єднання "друзів України" входять політики з різних американських політсил, а також колишні й чинні військові і дипломати.

Зокрема серед них: екс-командувачі збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав і Леслі Кларк, колишні посли США в Україні Джон Гербст та Вільям Тейлор, екс-заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Американський експерт відзначив, що група працює над тим, щоб адміністрація президента Трампа та Конгрес ухвалили рішення про надання Києву летального оборонного озброєння.

Коли та чи буде взагалі таке рішення ухвалене, наразі невідомо.

У бюджеті США на 2017 рік передбачено близько 150 млн доларів для допомоги Україні у сфері безпеки та оборони.

Однак ці кошти можуть направити виключно на нелетальне озброєння, медикаменти чи тренування для українських бійців, як це було у попередні роки.