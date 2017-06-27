Чи змогли б ви вижити в світі Гаррі Поттера

26 червня виповнилося 20 років з дня публікації першої книги про юного чарівника Гаррі Поттера. Ми вирішили відзначити цю видатну подію публікацією цієї "магічної" вікторини. Відповівши на питання, ви зрозумієте, якою була б ваша доля в школі Гоґвортс зокрема і світі чарівників загалом.

Попередження: якщо ви ніколи не чули про Гаррі Поттера, не дивилися жодного фільму про Гаррі Поттера і щиро думаєте, що "маґл" - це маленький звір типу хом'ячка, то далі можете не читати і на питання не відповідати.