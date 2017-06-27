Як недосипання впливає на мозок: найбільше в історії дослідження

Копирайт изображения Elenathewise Image caption Хронічне недосипання - одна з проблем сучасності

Канадійські вчені розпочали наймасштабніші на сьогодні дослідження впливу нестачі сну на мозок людини.

Група дослідників з Університету Західного Онтаріо закликає добровольців з усього світу пройти в інтернеті серію пізнавальних тестів.

За допомогою спеціально розроблених комп'ютерних програм охочі можуть оцінити свої навички логіки, розуміння мови і прийняття рішень.

Я теж вирішив пройти ці тести, давши згоду на те, що мій мозок при цьому скануватиметься.

Першопрохідці

Очолює дослідження британський професор-нейролог Едріан Оуен, який працює в Інституті мозку і свідомості в Університеті Західного Онтаріо.

"Нам всім знайомі відчуття, що виникають при нестачі сну, але ми мало знаємо про те, як така нестача впливає на мозок, - пояснює професор Оуен. - Ми ж хочемо з'ясувати, як це впливає на пізнавальні здібності, пам'ять і здатність до концентрації".

У ході досліджень вчені мають намір з'ясувати, як відрізнятимуться когнітивні показники у людей в залежності від того, скільки їм було відведено на сон.

Зрозуміло, потреби в сні у кожної людини різні, проте якщо дослідникам вдасться набрати достатню кількість добровольців, вони зможуть визначити середньостатистичну кількість годин сну, необхідного для оптимальної роботи мозку.

Я приєднався до групи з 4 добровольців, які погодилися провести ніч в Університеті Західного Онтаріо, де ми відчували на собі "ігри для мозку", які продемонстрували, як змінюється здатність до сприйняття інформації в залежності від тривалості сну.

Копирайт изображения Alamy Image caption Добровольці (зліва згори за годинниковою стрілкою): доктор Хуман Ганджаві, Сільвія Салевскі, Еван Егню, Сесілія Крамар

Добровольці

Доктор Хуман Ганджаві, 42 роки, психіатр, часто працює з пацієнтами в нічні зміни: "4-5 годин сну за ніч для мене норма. Я знаю, що недолік сну веде до серцевих захворювань і може викликати інсульт, але, як і багато лікарів, я до себе це не відношу".

Сільвія Салевскі, 31 рік. Мати двох дівчаток, яким ще не виповнилося 5 років: "Хороша ніч - це коли вони будять мене всього двічі або тричі. Я вже й не пам'ятаю, що це таке - спокійно проспати всю ніч, і я часто відчуваю себе розсіяною вранці".

Еван Егню, 75 років, пенсіонер, працював клерком в нічні зміни: "Мені ніколи не треба було спати по 8 годин поспіль, а в моєму віці зараз мені не потрібно більше 4 годин підряд. Я добираю сон вдень, заснувши кілька разів".

Сесілія Крамар, 31 рік, нейролог, вона вивчає когнітивні здібності нічних мишей, тому їй часто доводиться допізна затримуватися в лабораторії: "Якщо мені не вдалося виспатися, на наступний день я не можу робити нічого складного, як от читання наукових робіт, тому що мій мозок не в змозі нормально функціонувати".

Тести

Тести, які пропонують автори дослідження, можна проходити на звичайних комп'ютерах, планшетах і навіть смартфонах.

"Подвійна проблема": На перший погляд все просто, але цей тест змушує вашу сіру речовину ворушитися. Вам потрібно натиснути на слово внизу, що відповідає кольору, яким написано слово вгорі. Якщо слово вгорі - "синій", але воно червоного кольору, ви повинні натиснути на слово внизу, написане червоним, навіть якщо це слово - "синій". Звучить дико ...

"Прибери зайве": тест починається легко, але ускладнюється мірою того, як ви намагаєтеся знайти фігуру, що вибивається із загального ряду.

Граматична логіка: чи є твердження про представлену діаграму правильним або помилковим? На перший погляд, у цьому немає нічого складного, доки справа не доходить до негативних висловлювань.

Просторове планування: ці тести, як і всі ігри, перевіряють ваші здібності до планування, вимірюючи когнітивні навички, які ви постійно використовуєте в повсякденному житті.

Як ми впоралися?

Ми не спали до 4 години ранку, після чого нам дозволили поспати 4 години.

Коли ми знову проходили вранці когнітивний тест, результати Евана, Сесілії і мої були набагато гірші, ніж напередодні ввечері.

Результат Хумана, який звик працювати з пацієнтами позмінно, майже не змінився, в той час як у Сільвії він навіть покращився.

Копирайт изображения OWEN LAB, WESTERN Image caption На скані зліва видно активність мозку після повноцінного сну, праворуч - робота мозку після безсонної ночі

"Хоча цього ранку я почуваюся трохи неуважною, можливо, справа в тому, що я звикла мало спати, - пояснює вона. - Мені потрібно включатися, як тільки прокидаються діти, так що для мене це нормально".

Я завжди знав, що якщо не висплюся, то погано функціоную, так що не було нічого дивного в тому, що зранку мої когнітивні показники різко знизилися.

Щоб з'ясувати, що відбувається в моєму мозку, я повторив когнітивний тест уже всередині магнітно-резонансного томографа.

Мене просканували двічі: після нормального нічного сну і після безсонної ночі.

МРТ здатний засікати потоки крові в мозку: зони з підвищеною активністю характеризуються сильнішими потоками, які на графіку виглядають як помаранчеві згустки.

Різниця між двома сканами була вражаючою: після безсонної ночі активність мого мозку була явно неадекватною, в ньому спостерігалося куди менше процесів.

"Активність у фронтальній і тім'яній частинах, які, як відомо, відповідають за прийняття рішень, пам'ять і вирішення задач, помітно знижена", - пояснює професор Оуен.

Копирайт изображения FERGUS WALSH Image caption Очолює дослідження професор Едріан Оуен з Університету Західного Онтаріо

Всі ми знаємо, як небезпечно водити машину втомленим, оскільки реакція сповільнюється і можна заснути за кермом.

Однак ми куди менше знаємо про малопомітні наслідки щоденного недосипання.

"Не виключено, що недолік сну може мати суттєвий вплив на прийняття рішень, і, можливо, нам варто уникати таких важливих рішень, як купівля будинку або одруження, якщо ми гарненько не виспалися", - говорить професор Оуен.

Чому це так важливо?

Ми проводимо уві сні майже третину життя, і сон настільки ж важливий, як їжа і повітря, яким ми дихаємо.

Однак сучасний темп життя означає, що на сон залишається все менше часу.

При цьому, як зазначалося в статті, опублікованій в науковому виданні Nature Reviews Neuroscience, ми напрочуд погано розуміємо наслідки хронічного браку сну для нашого мозку.

У статті говорилося про різке зниження тривалості сну в розвинених країнах і наголошувалося на гострій необхідності у додаткових дослідженнях.

І ті добровольці, які взяли участь в дослідженні сну, сильно допомогли в пошуку важливих відповідей, у яких однаковою мірою зацікавлені і наше суспільство, і вчені.