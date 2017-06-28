Як Гаррі Поттер причарував світ?

Image caption У світі продано понад 450 млн екземплярів книг про Гаррі Поттера

Навіть не віриться, що минуло вже 20 років від публікації роману "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Джоан Роулінг вигадала історію про малого чарівника в окулярах, коли їхала поїздом з Лондона в Манчестер.

Вона завершила рукопис 1995 року, написавши більшу його частину в единбурзьких кав'ярнях, поки її дитина від першого шлюбу спала в колисці.

Після багатьох відмов рукописом нарешті зацікавилося видавництво Bloomsbury. Перший наклад, у твердій обкладинці, вийшов 26 червня 1997 року і складав лише 500 екземплярів.

А потім почалася магія. Перша книжка, а також і шість наступних, розійшлися по світу у загальній кількості 450 млн екземплярів.

Ось лише кілька прикладів магічного впливу книжок про Гаррі Поттера на світовий культурний ландшафт за останні двадцять років.

Діти (та й дорослі) полюбили читати

Звісно, книжки було винайдено задовго до "Гаррі Поттера". Втім, завдяки Джоан Роулінг читання переросло у щось подібне до залежності, особливо серед дітей.

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1999 року британські книгарні домовилися випустити у продаж новий роман "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" рівно о 15 годині 45 хвилин - щоб школярі Англії та Уельсу не прогулювали уроки.

Останні книжки серії вийшли товстелезними, та це не завадило дітям їх "проковтнути".

Дорослі теж "підсіли" на серію про Поттера. Спеціально для них друкують альтернативні видання в спокійніших "дорослих" обкладинках.

Публікація кожного нового роману серії ставала визначною подією; коли 2000 року вийшла четверта книжка "Келих вогню", книготорговці різних країн скоординували зусилля, щоб вперше в історії випустити книжку у продаж одночасно у всьому світі - рівно опівночі.

Того ж року пані Роулінг отримала почесний ступінь від Сент-Ендрюського університету. Як висловився представник цього поважного шотландського освітнього закладу, вона довела, що дитячі книжки "і сьогодні здатні захоплювати й зачаровувати величезну аудиторію, попри конкуренцію з боку телебачення, покемонів, ігрових пристроїв Nintendo та Gameboy".

Люди також полюбили писати

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Поттеромани на прем'єрі заключного фільму циклу "Гаррі Поттер і смертельні реліквії: частина 2"

Те, що на ринку з'явився величезний асортимент книжок для молоді у жанрі фентезі, - безперечно, заслуга поттеріани.

Багато авторів плекали надію на те, що їхній герой стане "новим Гаррі Поттером" - наприклад, "Артеміс Фаул", "Спайдервік: хроніки" та "Серія нещасливих подій".

Чи були б у нас серії "Сутінки" та "Голодні ігри", якби Поттер не проклав їм шлях?

І не забуваймо про так званий "фанфік".

Інтернет рясніє десятками тисяч неофіційних "продовжень" поттеріани - про життя у Хоґвартсі, родину Дурслі, нові витівки близнюків Візлі.

Застерігаємо, деякі з них на роботі краще не відкривати.

Ми зацікавилися потягами

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Покоління, з дитинства знайоме з паровозом Томасом і Полярним експресом, раптом виявило в залізничному депо блискучий новий паровий потяг.

Так-так, це Хоґвартс-експрес.

Якщо ви були на лондонському вокзалі Кінгс-Крос і не зробили селфі на платформі 9¾ - вважайте, що вас там не було.

У словнику з'явилися нові слова

Копирайт изображения Royal Mail Image caption Королівська пошта Великої Британії випустила серію марок, що відтворюють обкладинки книжок про Поттера

Зазвичай слова мають бути у вжитку принаймні десять років, перш ніж спеціальна комісія розгляне можливість включення їх до Оксфордського словника англійської мови. Втім, бувають і винятки - такі як слово "маґл" (англ. muggle), вигадане пані Роулінг і вперше вжите у "Філософському камені".

Його занесли в Оксфордський словник 2002 року, менш ніж за половину звичайного "випробувального терміну". Воно визначається як "людина, якій бракує певної навички чи навичок; той, якого інші вважають у чомусь гіршим за себе".

У світі Гаррі Поттера, маґл - це людина без магічних здібностей.

Підозрюємо, що зім'яторогому хропачеві - невловимій магічній істоті зі Швеції - знадобиться більше часу, щоб увійти у словник.

З книжок про Поттера постав новий вид спорту

У світі Гаррі Поттера, квідич - це магічний вид спорту, в який грають на летючих мітлах. Серед іншого інвентарю - бладжери, квафели і золотий снич (крихітний м'ячик із крильцями).

В реальному світі гравці у квідич обходяться без магії та мітел. Але решта атрибутів присутні - бладжери, квафели і золотий снич (його роль виконує гравець у жовтій футболці з "хвостиком", прикріпленим до шортів).

Цей спорт адаптували до людських можливостей американці приблизно 2005 року. Зараз він відомий по всьому світу й має власний керівний орган. Щороку проводиться світовий чемпіонат з квідичу - минулого року перемогла збірна Австралії.

З'явилася одна з найуспішніших в світі кіносерій

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Донедавна вісім фільмів серії про Гаррі Поттера були найприбутковішою кінофраншизою усіх часів, принісши власникам понад 7,7 млрд доларів від глядачів з усього світу.

Перший фільм серії "Гаррі Поттер і філософський камінь" (у США - "Гаррі Поттер і камінь чарівника") вийшов на екрани у листопаді 2001 року.

Він побив касові рекорди зі швидкістю Лицарського автобуса, а також познайомив публіку з юними Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон і Рупертом Грінтом.

Найбільше ж грошей у межах цієї серії зібрав її заключний фільм - "Гаррі Поттер і смертельні реліквії: частина 2" (2011 р.). Він посідає восьме місце у списку найприбутковіших фільмів усіх часів, з 1,34 млрд доларів касових зборів.

Франшиза, нині відома під назвою "Чарівний світ Джоан Роулінг", розширилась спін-офом "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016).

Ці звірі ще довго будуть з нами - Роулінг заявила, що планує сценарії п'ятьох фільмів серії "Фантастичні звірі".

Чари перекинулись і на театр

Копирайт изображения Manuel Harlan Image caption Нома Думезвені (Герміона Гренджер), Джеймі Паркер (Гаррі Поттер) і Пол Торнлі (Рон Візлі) у спектаклі "Гаррі Поттер і прокляте дитя"

2016 року в Лондоні відбулася прем'єра п'єси з двох актів "Гаррі Поттер і прокляте дитя" - у супроводі такого ж ажіотажу, як вихід книжок і фільмів.

Прем'єру відвідали близько 1500 фанатів, багато з яких прийшли в костюмах чарівників і відьом; вони дружно дивувались поворотам сюжету та сценічним ілюзіям.

На початку п'єси Гаррі, Рону та Герміоні близько 35 років, і вони відправляють на навчання в Хоґвартс власних дітей.

Критики не побоялися найвищих оцінок. Один з них написав: "Британський театр не бачив нічого подібного вже кілька десятиліть, я ж особисто - за всі роки роботи критиком".

Цього року п'єса отримала рекордну кількість нагород Лоуренса Олів'є - дев'ять.

2018 року її демонструватимуть на нью-йоркському Бродвеї.

"Хочу, щоб її побачило якомога більше фанатів Поттера", - сказала пані Роулінг.

Книжки про Поттера потужно вплинули на менталітет "покоління двохтисячних"

Копирайт изображения Warner Bros/AP Image caption Чи може бути хтось гірший за Волдеморта?

Мільйони юнаків і дівчат, які зараз дорослішають, не знають світу без Гаррі Поттера.

Ті, хто виріс на цих книжках, можуть отримувати регулярні порції новин від пані Роулінг у соцмережах - вона має армію з майже 11 млн підписників.

Коли минулого року Дональда Трампа порівняли з лордом Волдемортом, вона написала у Twitter:

"Як несправедливо! Волдеморт був і близько не такий поганий".

Пізніше вона висміяла користувачів Twitter, які погрожували спалити її книжки.

Ось одна з її реплік: "Мабуть, правду кажуть - можна дати дівчині книжки про зліт і падіння диктатора, та не можна змусити її думати".

Через двадцять років після виходу тієї першої книжки, навряд чи хтось найближчим часом скаже Гаррі Поттеру: "Авада кедавра".