Чи має Росія агентів впливу у Британії?

Британські ЗМІ і політики неодноразово говорили, що Росія намагається впливати на політичні процеси у Великій Британії.

Кореспондент ВВС намагалася з'ясувати, чи має Росія своїх агентів впливу у Британії.

Російська влада послідовно відкидає звинувачення у тому, що Росія втручається у внутрішні справи інших країн.

У коридорах британського парламенту

Копирайт изображения PA Image caption Щонайменше шестеро членів палати лордів входять до складу директорів різних російських компаній

Ми вивчили реєстр фінансових інтересів представників обох палат британського парламенту за останні п'ять років.

У звітності депутатів палати громад Росія і російські компанії практично не згадуються, чого не можна сказати про реєстр палати лордів.

Наприклад, лорд Скидельський - член ради директорів компаній Rusnano Capital, єдиним акціонером якої є російська державна корпорація "Роснано".

Роберт Скидельський не раз критикував введення західних санкцій відносно Росії і говорив, що частини України, де проживає велика кількість російськомовного населення, повинні отримати можливість відокремитися від Києва.

У 2014 році Скидельський заявив, що вийде з ради директорів Rusnano Capital, тільки якщо Путін "проявить серйозне прагнення до експансії".

На підтримку дій Кремля не раз висловлювався і лорд Траскотт. У 2013 році він номінував президента Росії на здобуття Нобелівської премії миру за заслуги у врегулюванні сирійської кризи.

"Володимир Путін запам'ятається в історії як людина, яка допомогла Криму возз'єднатися з матір'ю-Росією", - відзначав лорд Траскотт в інтерв'ю Financial Times.

Інший член верхньої палати - лорд Мандельсон - входить в правління російської компанії АФК "Система".

Холдинг "Система" включає оператора мобільного зв'язку МТС, великий російський лісопромисловий холдинг Segezha Group, одну з головних мереж приватних медичних клінік "Медси" і найбільшу туристичну компанію "Інтурист".

З 2012 року до ради директорів оператора стільникового зв'язку "Мегафон" входить лорд Майнерс.

Саме "Мегафон" в 2015 році виграв державний контракт на створення системи радіотелефонного зв'язку для МВС Росії терміном на п'ять років.

У повідомленнях прес-служби мобільного оператора відзначається, що саме "Мегафон" сьогодні вибирають своїм оператором зв'язку регіональні управління ФСБ, МНС, МВС і ФСВП Росії.

Контролюючим акціонером "Мегафона" є компанія, що належить мільярдерові Алішеру Усманову.

Протягом декількох років бізнес-зв'язки з Усмановим мав і колишній міністр закордонних справ Британії, відомий лобіст лорд Оуен. Він надавав консультаційні послуги компаніям російського бізнесмена, але в 2015 році ця співпраця припинилася.

Частки в російських компаніях також мають лорд Понсонбі і лорд Юнг.

ВВС звернулася до всіх згаданих членів палати лордів за коментарями, але вони вважали за краще утриматися від спілкування.

Наявність бізнес-зв'язків з російськими компаніями не означає, що людина автоматично стає агентом впливу Кремля.

"Подібні зв'язки не обов'язково завжди супроводжуються проросійським політичним посилом. Але це, звичайно, означає, що на впливових посадах є люди, які особисто зацікавлені, щоб відносини з Росією були досить хорошими для ведення бізнесу", - говорить аналітик Сара Лейн з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Терезу Мей не раз критикували за те, що вона не поспішає розібратися в тому, звідки походять гроші індивідуальних інвесторів, в тому числі і вихідців з Росії.

З іншого боку, незважаючи на велику кількість бізнес-контактів між британцями і росіянами, Лондон залишається одним з найактивніших прихильників продовження санкцій відносно Росії.

Шотландське питання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перспектива відокремлення Шотландії може створити чимало проблем для британських політиків. Але було б перебільшенням сказати, що націоналісти в Единбурзі симпатизують ідеям Кремля

Політичний і інформаційний клімат Шотландії дуже відрізняється від лондонського.

"Ми читаємо англійські газети, слухаємо їх радіо, дивимося їх телепрограми. Ми знаємо, як вони живуть. А ось їм ми байдужі? Вони хоч раз відкривали наші газети?" - запитують мене в Единбурзі.

До заяв офіційного Лондона тут багато хто ставиться скептично, а деякі і з недовірою.

Та ж історія - з основними британськими телеканалами і газетами. Рейтинг довіри, наприклад, ВВС у Шотландії - на 8-10% нижче, ніж в середньому по країні.

"У роботі мейнстрімових ЗМІ багато в Шотландії бачать спроби Лондона гнути свою лінію, донести свій порядок і точку зору. В результаті люди перестають вірити традиційним медіа та шукають альтернативні джерела інформації. Все це - благодатний грунт для тих, хто поширює альтернативну новинну порядку", - відзначає провідний кореспондент газети Herald Scotland Девід Ліскі.

Саме в столиці Шотландії відкрило свій перший корпункт, що фінансується з російського бюджету, інформагентство Sputnik.

Низка експертів вважає, що Росія підтримувала шотландських націоналістів в ході референдуму про незалежність 2014 року і продовжує це робити.

Однак прямих доказів цього немає.

Перспектива відділення Шотландії може створити чимало проблем як для британських політиків, так і для їхніх колег в ЄС. Все це зіграло б на руку Володимиру Путіну.

З іншого боку, думати, що Шотландська національна партія (ШНП) симпатизує Путіну - явна помилка.

Депутат британського парламенту від ШНП Мартін Догерті-Г'юз в березні цього року відкрито критикував дії Росії під час військових конфліктів в Грузії і в Україні.

"Як партія, яка вірить в історичне право малих народів на існування, ми не можемо відвернутися від тих, хто вірить, що вони мають це історичне право - як нація і як політичне утворення", - заявив Догерті-Г'юз у ході конференції ШНП.

Представники ШНП також не раз критикували Кремль за недотримання прав представників ЛГБТ-спільноти в Росії.

Серед активістів ШНП чимало відкритих геїв і лесбіянок. У минулому складі парламенту 13% депутатів, обраних від ШНП, відкрито заявляли про свою приналежність до ЛГБТ-спільноти.

Шпигунські ігри

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку спецслужб Британії, активність агентів Москви зараз не поступається діяльності радянських шпигунів за часів Холодної війни

За оцінками британських спецслужб, зараз на території Британії працює до 50 російських розвідників.

Частина шпигунів спостерігає за російськими дисидентами, що знайшли притулок у Британії.

Інші агенти прагнуть заволодіти секретами, особливо в оборонній, високотехнологічній та енергетичній галузях.

Активність російської розвідки в Британії пояснюється ще й тим, що Сполучене Королівство входить до складу групи "П'ять очей" (Five Eyes).

Це це міжнародний розвідувальний альянс, члени якого постійно обмінюються інформацією і координують зусилля.

До групи "П'ять очей" входять США, Британія, Австралія, Канада і Нова Зеландія.

Отже, в разі проведення вдалих операцій в Британії агенти Кремля можуть отримати і секретну інформацію з інших країн.

Втім, все це - звичайна робота розвідслужб.

Британські розвідники працюють в Москві і намагаються робити те ж саме. У 2006 році один з них попався в московському парку при спробі передати інформацію за допомогою "шпигунського каменя".

Однак, якщо раніше боротьба з іноземними розвідниками була головною метою британської контррозвідки МІ-5, то сьогодні першочерговим завданням МІ-5 є боротьба з тероризмом.

Контррозвідники нарікають, що розмах російської розвідувальної діяльності в Британії відволікає їх сили від більш важливих завдань.

Наскільки успішні ці спроби?

Москва здавна підтримувала низку партій і організацій у Британії. В радянські часи це були в основному представники лівого руху.

Зараз представники Росії заграють з активістами і крайніх правих, і лівих організацій.

"У Кремля немає переваг щодо правих чи лівих політичних позицій", - вважає фахівець з інформаційної обороні з Атлантичної ради Бен Німмо.

"Москва підтримує тих, в кому бачать користь, і діє проти тих, в кому бачать ворогів", - пояснює він.

Детально про зв'язки британських радикалів з Москвою розповідається в доповіді "Корисні ідіоти Путіна" лондонського аналітичного центру "Суспільство Генрі Джексона".

Зараз відкрита підтримка політики Кремля тим чи іншим британським політиком може викликати лавину критики, тому Москва вважає за краще більш тонкі дії, зазначає експерт фонду "Вільна Росія" Ілля Заславський.

"Є теми, які грають на руку Кремлю. Наприклад, історії про те, що в Україні має місце громадянська війна, а не спонсорується третьою силою збройне вторгнення. Або думка про те, що не варто активно стримувати дії Росії, оскільки це призведе до нової холодній війні. Або сентенція про те, що санкції проти Росії неефективні і тільки заважають відновленню конструктивного діалогу. Просування таких ідей йде на користь Москві і допомагає їй вирішувати свої політичні завдання ", - говорить Заславський.

Фахівці сходяться на думці, що російські агенти в Британії досить активні. Але вони діють з явно меншим розмахом, ніж в інших країнах Європи - наприклад, у Франції та Німеччині.

"Російсько-британські відносини знаходяться в стадії заморозки вже багато років. І це знижує ефективність дій Росії в Британії в порівнянні з іншими країнами, які хочуть налагодження діалогу з Москвою", - вважає аналітик Сара Лейн.

"Відповідно, зв'язки [Москви] в Британії носять малопомітний і, ймовірно, більш індивідуалістичний характер. Все це знижує їх загальну політичну значимість", - додає вона.

Але британській контррозвідці потрібно зберігати пильність, впевнені експерти.

"Люди, які підтримуються Москвою, належать до маргінальної частини політичного спектру. Але це може створити певні проблеми для Британії. Можна домогтися істотного результату і не розгортаючи велику операцію на землі", - зазначило у розмові з ВВС джерело, близьке до МІ -5.