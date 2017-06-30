Товариші розвідника Шаповала: ми всі на війні

Копирайт изображения UNIAN Image caption Максима Шаповала підірвали у службовій автівці у вівторок зранку в Києві

У п'ятницю в Києві попрощалися з командиром спецназу розвідки Міноборони України Максимом Шаповалом.

Труну з тілом розвідника, який через рід своїх занять весь час мусив уникати публічності, провезли вулицею Грушевського у супроводі почесної варти, військового оркестру та бронетранспортера.

Полковник загинув у вівторок внаслідок вибуху автомобіля у центрі столиці. Військова прокуратура розслідує його смерть як теракт.

ВВС Україна поспілкувалася з товаришами по службі Максима Шаповала.

"Йде війна"

Image caption На церемнію прощання з Максимом Шаповалом прийшло багато товаришів по службі, військових з інших підрозділів та волонтерів

На церемонії прощання з Максимом Шаповалом можна було зустріти багатьох людей, у поведінці яких вгадувалася витримка військовослужбовців чи працівників спецслужб.

Із журналістами вони спілкувалися неохоче. У самому Будинку офіцерів, де стояла труна, просили не фотографувати і не знімати.

"Максим керував підрозділом, який безпосередньо бере участь у бойових діях на Донбасі. Він виконував особливо важливі завдання не лише для розвідки, а й для всієї держави. Включно зі збором доказів участі силових структур РФ у подіях в Україні", - розповів ВВС Україна інший полковник Головного управління розвідки Міноборони, який попросив не називати його ім'я.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Максим Шаповал був одним з командирів спецпризначенців у військовій розвідці

Інші товариші Максима також вбачають у його смерті "російський слід", однак наголошують - що це їхня особиста оцінка й потрібно дочекатися результатів розслідування військової прокуратури.

"Від початку ми воюємо зі збройними силами РФ. Називайте їх "відпускниками", "найманцями", "тими, що заблукали". Але це збройні сили РФ", - додає згаданий полковник розвідки.

Сама Росія заперечує участь своїх військ та спецслужб у конфлікті в Україні.

На питання про те, як взагалі можливо було підірвати високопоставленого розвідника у Києві, полковник відзначає: "Йде війна, і ми її безпосередні учасники. На війні таке трапляється. Війна йде у різних формах: починаючи від інформаційних кампаній і закінчуючи ліквідацією ключових фігур".

"В умовах війни однаково ризикують, що солдат в окопі, що полковник у Києві. У кожного свій фронт", - додає розвідник.

Він також заперечує, ніби українські спецслужби розслабилися й втратили концентрацію: "Але у наших опонентів, на жаль, є достатньо способів, методів і можливостей, щоб проводити такі заходи".

"Іде війна, і це виклик всім нам. Але помста не забариться", - каже інший знайомий загиблого з позивним "Мойсей".

ДАП і тил супротивника

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шаповал брав участь у першій операції сил АТО в Донецькому аеропорту

Товариші по службі Максима Шаповала також підтвердили, що він керував підрозділом сил АТО, який у травні 2014 року першим увійшов до Донецького аеропорту й зачистив його.

Далі він брав участь у багатьох операціях у "сірій зоні" та тилу супротивника. У яких саме, розвідники не уточнюють - таємниця.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Микола Красний розповів, що Максим Шаповал очолював свій спецпідрозділ ще до початку конфлікту на Донбасі.

"Бути командиром такої специфічної військової частини, це надзвичайна відповідальність, це дуже важко. У його частині є надсучасна техніка, засоби десантування, пересування водою, інші спецзасоби і озброєння", - розповідає Микола Красний.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Церемонію прощання з розвідником відвідали кілька сотень людей

"Він працював на складній ділянці фронту. І робив це з гідністю - піклувалася про свій особовий склад, техніку і забезпечення", - додає речник розвідки.

Інші співрозмовники ВВС Україна також розповіли, що Максим Шаповал був вольовою людиною, "офіцером нової генерації", при цьому любив жартувати і залишався життєрадісним.

"Його загибель нагадує нам, що війна не лише на фронті. Що терористичні атаки, які розв'язує агресор... можуть бути будь-де", - заявив президент Петро Порошенко, який також відвідав церемонію прощання з розвідником.

Image caption Труну з тілом Максима Шаповала спочатку провіз БТР, а після цього її переклали у катафалк

Максима Шаповала поховали з усіма почестями в Києві на Байковому кладовищі.

У нього залишилися дві маленькі дочки і дружина.

Тим часом слідство має з'ясувати, як саме була закладена вибухівка у салон чи під дно службової автівки одного з командирів військової розвідки та чому у ранок своєї смерті він був без водія.