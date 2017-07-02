Канаді 150: тисячі людей зібралися, щоб святкувати національний ювілей

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Святковий натов, поліція і навіть нечислені учасники протестів зібралися у столиці Канади, аби взяти участь у святі, яке планували впродовж кількох останніх років.

Святкування 150-річчя країни відбувалося у містах, містечках і на подвір'ях із барбекю.

Але найбільш гучно проходило святкування на Парламентському пагорбі в Оттаві.

Image caption Погода не стала на заваді святу

Втім, щоб не змокнути під дощем, учасники святкування були змушені укритися парасольками.

Деякі із них прийшли на погорб ще вдовсіта. Але ранній підйом забезпечив їм найкращі місця біля головної сцени, де вони залишалися аже до півночі, щоб побачити святковий фейєрверк.

Копирайт изображения Reuters Image caption Фейєрверк над Парламентським пагорбом в Оттаві завершив святкування 150-річчя

Святкування включало концерт канадійських артистів, авіашоу від ескандрону Snowbirds, церемонію присяги для нових громадян Канади, а також величезний фейєрверк.

Серед зірок святкування також були Cirque du Soleil, Bono, The Edge та U2.

"Нам не важливо, звідки ви і яку релігію сповідуєте, або кого кохаєте, - усім вам раді в Канаді", - заявив премєр-міністр країни Джастін Трюдо, відкриваючи святкування.

Він промовляв англійською і французькою, дотримуючись традицій країни, де є дві офіційні мови.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Канади взяв із собою на святкування сина Адріана

Джастін Трюдо також згадав про корінне населення Канади, яке, за його словами, стало "жертвами пригнічення" у час, коли до країни почали прибувати перші поселенці із Європи.

"Як суспільство, ми маємо визнавати помилки", - заявив пан Трюдо, додавши, що ще багато треба зробити для примирення.

"Це вибір, який ми робимо не через те, що ми зробили, або ким ми були, а через те, ким ми є зараз", - наголосив прем'єр Канади.

Image caption Учасники протесту спорудили вігвам біля будівлі парламенту Канади. Організатори назвали акцію "реокупація"

Культура корінних народів Канади була широко представлена під час святкувань, особливо у столичному регіоні. Проте деякі представники корінних спільнот відмовилися святкувати 150-річчя країни, твердячи, що вони сприймать ці десятиліття як роки колонізації.

Рано вранці деякі із учасників протесту провели церемонію зустрічі сонця із запаленням невеликого вогнища. Щоб пронести багаття на територію поблизу парламенту, знадобилися переговори із правоохоронцями.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Чарлз відвідав Канаду під час святкувань

Через річку Оттаву, у Гатіно, що в Квебеку, тисячі людей вийшли подивитися на принца Чарлза і герцогиню Корнуольську, які відкрили нову залу у Музеї історії Канади. Мати принца Чарлза, королева Єлизавета ІІ, є головою держави.

День Канади відзначають 1 липня на згадку про те, як чотири британські колонії об'єдналися в одну країну. Цей день є національним святом.

З роками територія країни збільшувалася. Остаточну автономію від Великої Британії країна отримла у 1931 році. Але лише у 1982 році британський парламент повністю передав усю повноту влади Канаді, включно із правом змінювати конституцію країни.

Копирайт изображения AFP Image caption Гайклер Касл, де знімали "Аббатство Даунтон", відіграло ключову роль у створенні Канади

На усі святкування, безпеку та інфраструктуру Канада витратила 500 млн канадійських доларів ( 385 доларів США).