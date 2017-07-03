Півроку державного "Привату": що нам відомо про ситацію у банку?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Чи пішов державний статус на користь "Привату" - відкрите питання

Через півроку після націоналізації "ПриватБанку" суперечки щодо цього кроку вийшли на новий рівень.

У понеділок, 3 липня, НБУ заявив, що держава змушена перейти до примусового стягнення боргів колишніх власників "ПриватБанку". 1 липня строк добровільної реструктуризації цих кредитів витік.

Водночас ГПУ, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялися розслідувати одразу кілька справ, пов'язаних із "ПриватБанком".

Колишній головний акціонер банку Ігор Коломойський твердить, що переговори про реструктуризацію боргів ідуть згідно планів.

НБУ, ГПУ та інші

3 липня Національний банк на своєму сайті офіційно повідомив, що 1 липня завершився строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників "ПриватБанку". "Зараз можна стверджувати, що колишні власники не виконали взяті на себе зобов'язання", - йдеться у заяві НБУ.

У НБУ твердять, що не можуть розголошувати конкретні кроки, завдяки яким держава сподівається стягти борги. Водночас там зазначають, що мова йде "більшою мірою про примусове стягнення".

Дещо про те, як це може відбуватися, повідомив генеральний прокурор Луценко. Він нагадав, що після націоналізації банку його новий керівник Олександр Шлапак повідомив про злочин, який, за його версією, полягав в укладені незаконних кредитних угод екс-власниками банку за кілька днів до націоналізації.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Призначений півроку тому керівник "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявив, що хоче у відставку

За зверненням порушили кримінальну справу, що дозволило накласти арешт на ліквідне майно "ПриватБанку" і пов'язаних із ним компаній.

За словами пана Луценка, це понад 700 об'єктів нерухомості.

Генпрокурор додав, що впродовж останніх тижнів його відомство вивчає документи, допитує членів кредитного комітету "ПриватБанку", а також працівників Національного банку, які мали наглядати за його діяльністю.

Лист від "осіб, що його підписали"

Говорячи про зобов'язання екс-власників "ПриватБанку", НБУ дає посилання на лист, написаний Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим на адресу прем'єра у грудні минулого року. До націоналізації банку вони були його найбільшими акціонерами.

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Фотокопію цього листа на своєму сайті розмістило міністерство фінансів.

Згідно із ним, Коломойський і Боголюбов, які називають себе "особами, які підписали цей лист", обіцяли після націоналізації:

забезпечити повний та безперешкодний доступ до усіх приміщень та операційних систем банку державним органам,

не здійснювати тиск на державні органи та уповноважених ними осіб, а також на нове керівництво банку,

до 1 липня 2017 року забезпечити реструктуризацію кредитів, наданих банком певним юридичним особам.

У листі ці компанії не названі.

Там також не пояснюється, яким є стосунок підписантів листа із цими юридичними особами.

Переговори ідуть за планом - Коломойський

На сайті ТСН з'явився коментар Ігоря Коломойського щодо заяв НБУ про борги: "Колишні власники "ПриватБанку", згідно із взятими на себе зобов'язаннями, беруть участь у переговорному процесі щодо реструктуризації "своїх" кредитів з консорціумом компаній, які отримали мандат на представлення інтересів Мінфіну і "ПриватБанку", який був узгоджений із Міжнародним валютним фондом".

Що треба знати про домовленості України з МВФ

Пан Коломойський твердить, що переговори почалися у червні. Вони триватимуть, доки сторони не досягнуть остаточних домовленостей.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Коломойський та президент Порошенко у 2015 році

Бізнесмен припустив, що дії Нацбанку пов'язані із непоінформованістю про переговорний процес, а загострену реакцію регулятора можна пояснити "бажанням зняти з себе відповідальність".

Минулого тижня Ігор Коломойський також прокоментував результати річної звітності "ПриватБанку" за 2016 рік, аудит якої на замовлення уряду робила фірма Ernst&Young.

"Якщо призначені державою топ-менеджери "ПриватБанку" у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд гривень кредитів компаніям, пов'язаним з попередніми акціонерами на момент націоналізації, - то у мене немає підстав не довіряти їм", - заявив бізнесмен.

Раніше, коментуючи причини націоналізації "ПриватБанку", голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що частка кредитів, виданих пов'язаним із головними акціонерами особам, становила понад 97%, - це мали б бути десятки мільярдів гривень.

Аудиторам забракло даних?

Аудитори не змогли визначити, коли виникли збитки "ПриватБанку" на 150 млрд грн., які також називали серед причин його націоналізації.

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"Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для використання їх як основи для думки аудитора щодо фінансових результатів та грошових потоків", - йшлося у повідомленні Ernst&Young.

У Нацбанку наполягають, що висновки аудиторів, навпаки, підтверджують правоту дій регулятора. Там звернули увагу на інший показник - резерв під знецінення кредитів на 155.9 млрд. грн. Що ж до збитків, то, як вважають у НБУ, аудитору забракло "достатніх аудиторських доказів відносно періоду, в якому відбулося знецінення кредитів та авансів клієнтам".

"Приват" і націоналізація

Копирайт изображения UNIAN Image caption 19 грудня 2016 року оголошення про націоналізацію "ПриватБанку" зробили міністр фінансів і голова НБУ

18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення, що "ПриватБанк" має повністю перейти під контроль держави.

100% акцій найбільшого українського банку, який мав понад 20 мільйонів клієнтів, перейшли під контроль Мінфіну.

Націоналізація Приватбанку у питаннях і відповідях

За словами голови НБУ Валерії Гонтарєвої та міністра фінансів Олександра Данилюка, приватні акціонери банку самі зверталися до уряду з такою пропозицією.

На той момент потребу "ПриватБанку" у додатковому капіталі оцінювали у майже 150 млрд грн., яку Мінфін почав покривати за рахунок випуску державних облігацій.

Голова НБУ Валерія Гонтарева, яка називала націоналізацію "ПриватБанку" завершенням трирічного процесу очищення банківської системи, на початку квітня подала у відставку і у травні залишила посаду.

26 червня про бажання піти у відставку заявив голова "ПриватБанку" Олександр Шлапак, якого призначили на цю посаду одразу після націоналізації банку.