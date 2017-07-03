Фото: що подивитися на виставці квітів у палаці Гемптон-Корт

Image caption Тема цьогорічної виставки "Сади для мінливого світу"

4 липня в садах королівського заміського палацу на березі Темзи Гемптон-Корт - того самого, що його в 1515 році почав будувати для себе кардинал Волсі, а потім був змушений передати його в подарунок королю Генріху VIII, - розпочинається найбільша в світі виставка квітів.

Її організатори і господарі - Королівське садівниче товариство, яке минулого місяця проводило меншу за обсягами, але відомішу виставку квітів у Челсі.

Центральна тема виставки, яка завершиться в неділю, 9 липня, - сталий розвиток, захист довкілля, і садівництво в умовах мінливого світу - мова про пристосування людства до змін клімату.

Image caption "Кінетика" - садок, що має проілюструвати броунівський рух, і структурований, щоб показати будову молекули. Автори концепції кажуть, що в мінливому світі, коли все довкола рухається і змінюється, лише окрема індивідуальна перспектива кожного здатна визначити поняття стабільності.

Image caption Садок зі "слонових бивнів" має назву "Не на продаж". Бивні виготовлені з деревини, а кущі привезені з Африки і показують наслідки посухи на життя людей.

Image caption У цій брилі криги заморожена квітка ірису, а в каміння подекуди вкраплені пластик, фари, ґума - відходи людської діяльності, одним словом. Назва цього концептуального садочка - "Здатність щось змінити".

Image caption Тропічні метелики чудернацьких форм і розмірів зібрані в одному з найпопулярніших павільйонів виставки - "Метеликовому куполі".

Image caption Butterfly Dome - закритий пластиком і тут підтримують високу температуру і вологість для цих красенів.

Image caption Павільйон для метеликів найбільше до вподоби дітям. За словами директора відділу показів Королівського садівничого товариства, 77 місцевих шкіл допомагали в підготовці експонатів для виставки.

Image caption Директорка Королівського садівничого товариства Сью Біггз каже, що садочок можна створити з чого завгодно і де завгодно. Цього року організатори чекають понад 140 тисяч відвідувачів.

Image caption Головне, задля чого сюди приходить публіка, - нагода побачити новинки від селекціонерів і навіть купити саджанці.

Image caption Троянд багато не буває

Image caption Трояндовий павільйон традиційно приваблює найбільшу кількість садівників-аматорів

Image caption Назва цього сорту - "Бджолина королева"

Image caption Особливість виставки квітів у палаці Гемптон-Корт у тому, що тут геть усе можна купити: і квіти, і кімнатні рослини, і садові чи балконні прикраси - на кшталт цих поважних кроликів.

Автори фото - Ірена Таранюк і Катя Ледер - побували на виставці напередодні її відкриття для публіки.