Фото: що подивитися на виставці квітів у палаці Гемптон-Корт

  • 3 липня 2017
Тема цьогорічної виставки "Сади для міноивого світу"
Image caption Тема цьогорічної виставки "Сади для мінливого світу"

4 липня в садах королівського заміського палацу на березі Темзи Гемптон-Корт - того самого, що його в 1515 році почав будувати для себе кардинал Волсі, а потім був змушений передати його в подарунок королю Генріху VIII, - розпочинається найбільша в світі виставка квітів.

Її організатори і господарі - Королівське садівниче товариство, яке минулого місяця проводило меншу за обсягами, але відомішу виставку квітів у Челсі.

Центральна тема виставки, яка завершиться в неділю, 9 липня, - сталий розвиток, захист довкілля, і садівництво в умовах мінливого світу - мова про пристосування людства до змін клімату.

Цей садок має назву "Кінетика"
Image caption "Кінетика" - садок, що має проілюструвати броунівський рух, і структурований, щоб показати будову молекули. Автори концепції кажуть, що в мінливому світі, коли все довкола рухається і змінюється, лише окрема індивідуальна перспектива кожного здатна визначити поняття стабільності.
Від політики не втекти
Image caption Садок зі "слонових бивнів" має назву "Не на продаж". Бивні виготовлені з деревини, а кущі привезені з Африки і показують наслідки посухи на життя людей.
У цій брилі криги заморожена квітка ірису
Image caption У цій брилі криги заморожена квітка ірису, а в каміння подекуди вкраплені пластик, фари, ґума - відходи людської діяльності, одним словом. Назва цього концептуального садочка - "Здатність щось змінити".
Метелики
Image caption Тропічні метелики чудернацьких форм і розмірів зібрані в одному з найпопулярніших павільйонів виставки - "Метеликовому куполі".
Метелики
Image caption Butterfly Dome - закритий пластиком і тут підтримують високу температуру і вологість для цих красенів.
Метелики
Image caption Павільйон для метеликів найбільше до вподоби дітям. За словами директора відділу показів Королівського садівничого товариства, 77 місцевих шкіл допомагали в підготовці експонатів для виставки.
Таке тут виготовили ща два тижні
Image caption Директорка Королівського садівничого товариства Сью Біггз каже, що садочок можна створити з чого завгодно і де завгодно. Цього року організатори чекають понад 140 тисяч відвідувачів.
Троянди
Image caption Головне, задля чого сюди приходить публіка, - нагода побачити новинки від селекціонерів і навіть купити саджанці.
Троянд багато не буває
Image caption Троянд багато не буває
Трояндовий павільйон приваблює садівників-аматорів
Image caption Трояндовий павільйон традиційно приваблює найбільшу кількість садівників-аматорів
Назва цього сорту - "Бджолина королева"
Image caption Назва цього сорту - "Бджолина королева"
Таких кроликів можна купити
Image caption Особливість виставки квітів у палаці Гемптон-Корт у тому, що тут геть усе можна купити: і квіти, і кімнатні рослини, і садові чи балконні прикраси - на кшталт цих поважних кроликів.

Автори фото - Ірена Таранюк і Катя Ледер - побували на виставці напередодні її відкриття для публіки.

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