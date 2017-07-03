Фото: що подивитися на виставці квітів у палаці Гемптон-Корт

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4 липня в садах королівського заміського палацу на березі Темзи Гемптон-Корт - того самого, що його в 1515 році почав будувати для себе кардинал Волсі, а потім був змушений передати його в подарунок королю Генріху VIII, - розпочинається найбільша в світі виставка квітів.
Її організатори і господарі - Королівське садівниче товариство, яке минулого місяця проводило меншу за обсягами, але відомішу виставку квітів у Челсі.
Центральна тема виставки, яка завершиться в неділю, 9 липня, - сталий розвиток, захист довкілля, і садівництво в умовах мінливого світу - мова про пристосування людства до змін клімату.
Автори фото - Ірена Таранюк і Катя Ледер - побували на виставці напередодні її відкриття для публіки.