Американці відсвяткували День незалежності - фото

Копирайт изображения EPA Image caption Парад у штаті Джорджія

Мільйони американці відсвяткували День незалежності по всій країні - із парадами, пікніками, а також відкриттям пляжу, що був у центрі політичного скандалу.

4 липня вшановують день, коли 13 американських колоній у 1776 році ухвалили Декларацію незалежності. Цей документ проголосив права громадян на життя, свободу та прагнення до щастя.

Однак не всі святкують дуже серйозно.

У Вашингтоні Молі Скайлер відзначила подію, з'ївши за 10 хвилин 21 гамбургер Z-Burger, і відтак захистила свій титул.

Аби не відставати, у Брукліні в Нью-Йорку Джої Чеснат захистив свій титул удесяте на змаганні із поїдання хот-догів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джої Чеснат у переддень змагання.

Копирайт изображения EPA Image caption Черниця роздає повітряні кульки кольорів американського прапора на параді у Нью-Йорку.

Копирайт изображения AFP Image caption Представник громади сикхів на параді у Вашингтоні.

Південніше, у штаті Нью-Джерсі, знову відкрили для публіки пляж, що на за останні дні став найвідомішим у країні через фотографії губернатора штату Крістофера Крісті із родиною.

Водночас президент США Дональд Трамп повернувся із свого поля для гольфу в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, у Білий дім, щоб відсвяткувати 4 липня.

Копирайт изображения EPA Image caption Парад у Нью-Йорку

Копирайт изображения Reuters Image caption День незалежності США відзначили і за кордоном. Ось так святкували у Ребілді в Данії.

З іншого краю країни - в штаті Орегон - 13 тисяч людей зібрались на фестиваль миру та любові - Rainbow Family Gathering. Під час події арештували 15 людей і двоє померли, як сказав речник фестивалю - жодна зі смертей не пов'язана із насильством.

Копирайт изображения AFP Image caption Оркестр на параді у Вашингтоні