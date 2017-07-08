Натовп шалено аплодує і свистить, коли позв нього проходить барвиста"Асоціація ЛГБТ-‎лікарів і дантистів". Їх вітають чи не найгучнішими вигуками серед усіх учасників "Прайду у ‎Лондоні", який пройшов парадом у центрі британської столиці 8 липня.‎

Одразу за медиками гучними оплесками вітають благодійну організацію Alzheimer's Society, ‎яка допомагає людям із деменцією, а за ними схвальний лемент натовпу здіймає ‎двоповерховий автобус асоціації ODL, що об'єднує представників ЛГБТ віком від 50 років. ‎Усміхнені і вдягнені у веселкові вбрання літні пані і пани радісно махають руками.‎

Ритм цій частині процесії задають барабанщики благодійної організації Merto на синьому ‎автобусі, вибиваючи на барабанах мелодію відомої пісні "Y.M.C.A." американського диско-гурту ‎Vintage People - текст пісні співають численні глядачі.

‎Учасників параду, за оцінками організаторів, цього року понад 26 тисяч. Загалом це 330 різних ‎груп - від ЛГБТ-мусульман до футболістів, від делегації "Банку Америки" до лондонських пожежників.‎

За словами організаторів "Прайду", подивитися на парад прийшли близько мільйона людей. ‎

Image caption Оригінальності часом не було меж

Пістрява процесія співала, танцювала, залюбки позувала перед фотокамерами і задавала фестивальний ‎настрій усій британській столиці.

Image caption Неважливо - у сукні чи купальнику, пішки чи на інвалідному візку

Image caption Місцями траплялися поодинокі протести, але цілком мирні

‎‎"Прайд у Лондоні", яким організатори мають на меті привернути увагу до прав ЛГБТ ‎спільноти у Британії, проходить тут уже четвертий рік - і щороку учасників тільки більшає.‎

Та попри святковий, фестивальний настрій, парад все ще несе у собі відтінок демонстрації - у ‎голові багатотисячної процесії багато учасників марширують з транспарантами.‎

‎"Ми маємо пам'ятати, що все це почалося як протест", - говорить один із учасників параду ‎Декстер. За його словами, злочинів на ґрунті ненависті проти ЛГБТ все ще доволі багато, а ‎‎"безпечних місць" - спільнот чи клубів для таких людей - замало.

"Багато людей у світі хочуть, щоб ЛГБТ-спільнота асимілювалася, стала "нормальною", як усі ‎решта. Але "Прайд" - це демонстрація, що ми тут, ми квір (загальна назва для сексуальних і ‎гендерних меншин. - Ред.), і до цього просто треба звикнути. Бо ми не збираємося ‎асимілюватися, ставати, як решта. Ми збираємося продовжувати виражати себе і бути собою", ‎‎- каже інший учасник параду Арчі.

Після нещодавніх нападів у британській столиці та інших містах заходи безпеки ще більш ‎посилені - поліцейські авто і карети "швидкої" чатували на кожному кроці.

Проте парад минув у жвавій ‎атмосфері, а поліція здебільшого усміхнено снувала між глядачами, й собі вдягнувши на ‎форму веселкові стрічки.‎

Процесія параду тягнулася центром Лондона майже п'ять годин і завершилася концертом на ‎Трафальгарській площі із багатьма виконавцями.

Зі сцени навіть виступив мер Лондона Садік Кан. За його словами, "Прайд", - це "найкраща протиотрута" нападам і трагедіям, які спіткали Велику Британію в останні місяці.

Image caption Парад розважав британську столицю від ранку до вечора, його втомлені учасники посідали просто неба на Трафальгарській площі

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