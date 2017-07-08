Прайд у Лондоні: свято різноманіття і рівності
Натовп шалено аплодує і свистить, коли позв нього проходить барвиста"Асоціація ЛГБТ-лікарів і дантистів". Їх вітають чи не найгучнішими вигуками серед усіх учасників "Прайду у Лондоні", який пройшов парадом у центрі британської столиці 8 липня.
Одразу за медиками гучними оплесками вітають благодійну організацію Alzheimer's Society, яка допомагає людям із деменцією, а за ними схвальний лемент натовпу здіймає двоповерховий автобус асоціації ODL, що об'єднує представників ЛГБТ віком від 50 років. Усміхнені і вдягнені у веселкові вбрання літні пані і пани радісно махають руками.
Ритм цій частині процесії задають барабанщики благодійної організації Merto на синьому автобусі, вибиваючи на барабанах мелодію відомої пісні "Y.M.C.A." американського диско-гурту Vintage People - текст пісні співають численні глядачі.
Учасників параду, за оцінками організаторів, цього року понад 26 тисяч. Загалом це 330 різних груп - від ЛГБТ-мусульман до футболістів, від делегації "Банку Америки" до лондонських пожежників.
За словами організаторів "Прайду", подивитися на парад прийшли близько мільйона людей.
Пістрява процесія співала, танцювала, залюбки позувала перед фотокамерами і задавала фестивальний настрій усій британській столиці.
"Прайд у Лондоні", яким організатори мають на меті привернути увагу до прав ЛГБТ спільноти у Британії, проходить тут уже четвертий рік - і щороку учасників тільки більшає.
Та попри святковий, фестивальний настрій, парад все ще несе у собі відтінок демонстрації - у голові багатотисячної процесії багато учасників марширують з транспарантами.
"Ми маємо пам'ятати, що все це почалося як протест", - говорить один із учасників параду Декстер. За його словами, злочинів на ґрунті ненависті проти ЛГБТ все ще доволі багато, а "безпечних місць" - спільнот чи клубів для таких людей - замало.
"Багато людей у світі хочуть, щоб ЛГБТ-спільнота асимілювалася, стала "нормальною", як усі решта. Але "Прайд" - це демонстрація, що ми тут, ми квір (загальна назва для сексуальних і гендерних меншин. - Ред.), і до цього просто треба звикнути. Бо ми не збираємося асимілюватися, ставати, як решта. Ми збираємося продовжувати виражати себе і бути собою", - каже інший учасник параду Арчі.
Після нещодавніх нападів у британській столиці та інших містах заходи безпеки ще більш посилені - поліцейські авто і карети "швидкої" чатували на кожному кроці.
Проте парад минув у жвавій атмосфері, а поліція здебільшого усміхнено снувала між глядачами, й собі вдягнувши на форму веселкові стрічки.
Процесія параду тягнулася центром Лондона майже п'ять годин і завершилася концертом на Трафальгарській площі із багатьма виконавцями.
Зі сцени навіть виступив мер Лондона Садік Кан. За його словами, "Прайд", - це "найкраща протиотрута" нападам і трагедіям, які спіткали Велику Британію в останні місяці.