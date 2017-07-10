Фотогалерея: зірки кіно без прикрас

  • 10 липня 2017

Першою відомою особою, яку сфотографував Енді Готтс, був Стівен Фрай. Той погодився виділити тодішньому студенту 90 секунд на портрет.

Попри те, що він вже сфотографував велику кількість зірок, пан Готт завжди наполягав на тому, що його портрети залишаються без обробки.

Унікальний стиль фото Готтса можна побачити на портретах, де всі кадри розміщені в одному листі - від Джорджа Клуні у піратському капелюсі до Мета Деймона з горщиком.

Виставка Енді Готтса наразі проходить в Лондоні.

Brad Pitt poses in a cap Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Бред Пітт
Penelope Cruz poses for portraits Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Пенелопа Круз позує для портретів
George Clooney wears a pirate hat for portraits Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Джордж Клуні і піратський капелюх
Kate Winslet pulls faces for the camera Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Кейт Вінслетт - емоції
Robert de Niro pulls funny faces for the camera Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Роберт Де Ніро кривляється для фото
Samuel L Jackson portrait contact sheet Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Семюел Л Джексон і його портрети
Julia Roberts portraits on a contact sheet Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Джулія Робертс
Tom Hidddleston portraits Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Том Хідделстон
Matt Damon holds flowers within a plant pot Копирайт изображения Andy Gotts
Image caption Метт Деймон
Harrison Ford pulls faces Копирайт изображения Andy Gotts

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