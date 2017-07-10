Фотогалерея: зірки кіно без прикрас

Першою відомою особою, яку сфотографував Енді Готтс, був Стівен Фрай. Той погодився виділити тодішньому студенту 90 секунд на портрет.

Попри те, що він вже сфотографував велику кількість зірок, пан Готт завжди наполягав на тому, що його портрети залишаються без обробки.

Унікальний стиль фото Готтса можна побачити на портретах, де всі кадри розміщені в одному листі - від Джорджа Клуні у піратському капелюсі до Мета Деймона з горщиком.

Виставка Енді Готтса наразі проходить в Лондоні.

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Бред Пітт

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Пенелопа Круз позує для портретів

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Джордж Клуні і піратський капелюх

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Кейт Вінслетт - емоції

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Роберт Де Ніро кривляється для фото

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Семюел Л Джексон і його портрети

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Джулія Робертс

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Том Хідделстон

Копирайт изображения Andy Gotts Image caption Метт Деймон