Фотогалерея: зірки кіно без прикрас
- 10 липня 2017
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Першою відомою особою, яку сфотографував Енді Готтс, був Стівен Фрай. Той погодився виділити тодішньому студенту 90 секунд на портрет.
Попри те, що він вже сфотографував велику кількість зірок, пан Готт завжди наполягав на тому, що його портрети залишаються без обробки.
Унікальний стиль фото Готтса можна побачити на портретах, де всі кадри розміщені в одному листі - від Джорджа Клуні у піратському капелюсі до Мета Деймона з горщиком.
Виставка Енді Готтса наразі проходить в Лондоні.