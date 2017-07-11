Що відомо про турбіни Siemens у Криму?

Копирайт изображения Getty Images

Німецький концерн Siemens оголосив, що вживатиме юридичних заходів проти людей, причетних до постачання у Крим газових турбін, вироблених на підприємствах компанії.

Напередодні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що турбіни зібрані російськими компаніями.

З чого все почалося

Скандал почався минулого тижня, коли Reuters повідомила, що Росія доправила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens до Криму.

Європейським компаніям заборонено постачати газове обладнання на півострів через санкції, запроваджені Євросоюзом після анексії півострова Росією у 2014 році.

"Протягом кількох місяців наш клієнт запевняв нас, що постачання до Криму не буде. Тепер Siemens має намір ініціювати кримінальне розслідування стосовно осіб, відповідальних за те, що сталося", - заявили в понеділок у Siemens.

За даними компанії, щонайменше дві з чотирьох газових турбін, привезених на об'єкт у Краснодарському краї, потім "проти волі компанії" потрапили до Криму.

У Siemens підкреслили, що це є "очевидним порушенням контрактних зобов'язань", і тепер компанія має намір переглянути всі свої російські контракти.

За словами представника Siemens, покупцем газових турбін, які потрапили до Криму, виступала російська державна компанія "Технопромекспорт", що входить в "Ростех".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Siemens заявили, що дві турбіни, привезені на об'єкт у Краснодарському краї, потім "проти волі компанії" потрапили до Криму

Про те, що газові турбіни виробництва Siemens доправили до Криму всупереч чинним санкціям, Reuters повідомила 5 липня. Як стверджували співрозмовники агенції, турбіни моделі SGT5-2000 вивантажили в порту Севастополя.

При цьому представник компанії в Мюнхені Вольфрам Трост заявив агенції, що компанія не постачала турбіни до Криму і дотримується усіх обмежень експортного контролю.

Версія "Технопромекспорт"

Як сказав виданню РБК співрозмовник, близький до топ-менеджеру "Технопромекспорт", після повідомлень про постачання турбін до Криму представники Siemens просили компанію пустити їх проінспектувати склад в Краснодарському краї, куди привезли турбіни, однак "дочка" "Ростех" на це прохання постачальнику відмовила.

За інформацією співрозмовників РБК, знайомих з проектом будівництва електростанцій в Криму, турбіни зробили на заводі спільного підприємства Siemens і "Силових машин" у Санкт-Петербурзі, але потім їх частково переробили на заводах "Ростех".

За їхніми словами, "ступінь модернізації настільки велика, що продукція вже не може носити ім'я виробника".

6 липня свою версію походження турбін для будівництва електростанцій в Криму розповіли в "Технопромекспорт". Там заявили, що компанія придбала чотири комплекти газотурбінних установок Siemens на вторинному ринку, а потім модернізувала їх на російських заводах.

В "Технопромекспорт" також повідомили, що спочатку планували купити турбіни іранської компанії MAPNA, проте в підсумку "сторони не досягли взаєморозуміння з низки технічних і комерційних питань".

Версія Кремля

10 липня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що турбіни, які встановлюють для електростанцій в Криму, зроблені в Росії.

"У Криму дійсно встановлюються турбіни російського виробництва, зібрані в російських компаніях", - сказав він.

Раніше Дмитро Пєсков відмовлявся коментувати ситуацію і говорив, що в адміністрації президента "не займаються турбінами".

Наразі у Криму будують дві теплові електростанції - "Севастопольська ПГУ-ТЕС" і "Сімферопольська ПГУ-ТЕС".