Невідомі малюнки Гейнсборо знайшли у Віндзорському замку

Ребекка Джоунз BBC
  • 10 липня 2017
Малюнок Гейнсборо Копирайт изображения Royal Collection Trust
Image caption Малюнки знайшли у товстому альбомі зі шкіряною палітуркою

Альбом із малюнками одного з найкращих художників XVIII століття Томаса Гейнсборо знайшли у Королівській колекції Віндзорського замку.

Альбом зберігався у колекції з вікторіанських часів, але малюнки помилково приписували іншому художнику, серу Едвіну Лендсіру.

Нещодавно історик Ліндсі Стейнтон, уважно вивчила 25 чорно-білих малюнків, і підтвердила, що це ранні роботи Гейнсборо.

"Це захват, - заявила пані Стейнтон в інтерв'ю BBC, - адже у нас виявилася найкраща колекція ранніх малюнків Гейнсборо".

На малюнках зображені дерева, ставки, лісові стежки, піщані береги і домашня худоба.

"Він був фактично одержимий природою, - пояснює пан Стейнтон, - природа була його вчителем, а ліси Саффолк - його академією".

Малюнки з 1874 року зберігали у великому блакитному альбомі зі шкіряною палітуркою у сховищі Віндзорського замку.

Їх завжди приписували іншому англійському художнику, Лендсіру, який став відомий завдяки своїм скульптурам бронзових левів на Трафальгарській площі.

Малюнок Гейнсборо з Королівської колекції Копирайт изображения Royal Collection Trust
Image caption Сер Едвін Ландсир народився в 1802 році, через 14 років після смерті Гейнсборо

Коли пані Стейнтон почала вивчення малюнків, вона швидко переконалася в авторстві Гейнсборо.

Порівнявши їх із іншими роботами художника, вона побачила дивовижну подібність у манері письма.

"Мені нічого залишалося, окрім як зробити висновок, що це - Гейнсборо", - каже історик.

Але остаточним підтвердженням став ранній ескіз відомої картини "Корнардський ліс", або "Ліс Гейнсборо", як її часто називають.

При накладанні ескізу на завершений пейзаж, який висить у Національній галереї, дві роботи "цілком зливаються".

Ліндсі Стейнтон дійшла висновку, що малюнок є ескізом до цього пейзажу.

Ескіз до картини і пейзаж "Ліс Гейнсборо" Копирайт изображения Royal Collection Trust/National Gallery
Image caption Ескіз Гейнсборо і його пейзаж "Корнардскій ліс"

"Ми практично переконані у тому, що це справжня колекція ранніх малюнків Томаса Гейнсборо, - погоджується куратор відділу гравюр і малюнків Королівської бібліотеки Розі Раззол. - Це надзвичайно важливе відкриття. І це означає, що ми можемо ще раз оцінити ранні роботи Гейнсборо".

Відкриття супроводжував додатковий сюрприз. На зворотньому боці одного з малюнків знайшли невеликий портрет молодої жінки.

"Цей портрет - точно в стилі раннього Гейнсборо", - пояснює пані Раззол.

Малюнок Гейнсборо з Королівської колекції Копирайт изображения Royal Collection Trust
Image caption Ймовірно, що дівчина на малюнку - майбутня дружина художника, Маргарет

А Джеймс Хемілтон, який написав біографію художника "Гейнсборо: портрет" (цю книгу надрукують у липні), припустив, що цей жіночий портрет може свідчити про те, що художник ходив на свої лісові прогулянки не один.

"Дівчиною на портреті цілком може бути Маргарет Берр", - вважає пан Хемілтон, маючи на увазі майбутню дружину художника.

"У рисах обличчя і справді є певна подібність", - додає письменник.

Малюнок Гейнсборо з Королівської колекції Копирайт изображения Royal Collection Trust
Image caption На малюнках Гейнсборо часто є тварини

Портрети Гейнсборо, наприклад "Хлопчик у блакитному" і "Подружжя Ендрюс", стали знаковими роботами. Проте, за словами Джеймса Хемілтона, "портрети приносили йому гроші, а пейзажі - задоволення".

Нещодавно відкриті ранні малюнки Гейнсборо можна побачити на веб-сайті Королівської колекції.

.

Новини на цю ж тему