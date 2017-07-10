Невідомі малюнки Гейнсборо знайшли у Віндзорському замку
Альбом із малюнками одного з найкращих художників XVIII століття Томаса Гейнсборо знайшли у Королівській колекції Віндзорського замку.
Альбом зберігався у колекції з вікторіанських часів, але малюнки помилково приписували іншому художнику, серу Едвіну Лендсіру.
Нещодавно історик Ліндсі Стейнтон, уважно вивчила 25 чорно-білих малюнків, і підтвердила, що це ранні роботи Гейнсборо.
"Це захват, - заявила пані Стейнтон в інтерв'ю BBC, - адже у нас виявилася найкраща колекція ранніх малюнків Гейнсборо".
На малюнках зображені дерева, ставки, лісові стежки, піщані береги і домашня худоба.
"Він був фактично одержимий природою, - пояснює пан Стейнтон, - природа була його вчителем, а ліси Саффолк - його академією".
Малюнки з 1874 року зберігали у великому блакитному альбомі зі шкіряною палітуркою у сховищі Віндзорського замку.
Їх завжди приписували іншому англійському художнику, Лендсіру, який став відомий завдяки своїм скульптурам бронзових левів на Трафальгарській площі.
Коли пані Стейнтон почала вивчення малюнків, вона швидко переконалася в авторстві Гейнсборо.
Порівнявши їх із іншими роботами художника, вона побачила дивовижну подібність у манері письма.
"Мені нічого залишалося, окрім як зробити висновок, що це - Гейнсборо", - каже історик.
Але остаточним підтвердженням став ранній ескіз відомої картини "Корнардський ліс", або "Ліс Гейнсборо", як її часто називають.
При накладанні ескізу на завершений пейзаж, який висить у Національній галереї, дві роботи "цілком зливаються".
Ліндсі Стейнтон дійшла висновку, що малюнок є ескізом до цього пейзажу.
"Ми практично переконані у тому, що це справжня колекція ранніх малюнків Томаса Гейнсборо, - погоджується куратор відділу гравюр і малюнків Королівської бібліотеки Розі Раззол. - Це надзвичайно важливе відкриття. І це означає, що ми можемо ще раз оцінити ранні роботи Гейнсборо".
Відкриття супроводжував додатковий сюрприз. На зворотньому боці одного з малюнків знайшли невеликий портрет молодої жінки.
"Цей портрет - точно в стилі раннього Гейнсборо", - пояснює пані Раззол.
А Джеймс Хемілтон, який написав біографію художника "Гейнсборо: портрет" (цю книгу надрукують у липні), припустив, що цей жіночий портрет може свідчити про те, що художник ходив на свої лісові прогулянки не один.
"Дівчиною на портреті цілком може бути Маргарет Берр", - вважає пан Хемілтон, маючи на увазі майбутню дружину художника.
"У рисах обличчя і справді є певна подібність", - додає письменник.
Портрети Гейнсборо, наприклад "Хлопчик у блакитному" і "Подружжя Ендрюс", стали знаковими роботами. Проте, за словами Джеймса Хемілтона, "портрети приносили йому гроші, а пейзажі - задоволення".
Нещодавно відкриті ранні малюнки Гейнсборо можна побачити на веб-сайті Королівської колекції.
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