Невідомі малюнки Гейнсборо знайшли у Віндзорському замку

Копирайт изображения Royal Collection Trust Image caption Малюнки знайшли у товстому альбомі зі шкіряною палітуркою

Альбом із малюнками одного з найкращих художників XVIII століття Томаса Гейнсборо знайшли у Королівській колекції Віндзорського замку.

Альбом зберігався у колекції з вікторіанських часів, але малюнки помилково приписували іншому художнику, серу Едвіну Лендсіру.

Нещодавно історик Ліндсі Стейнтон, уважно вивчила 25 чорно-білих малюнків, і підтвердила, що це ранні роботи Гейнсборо.

"Це захват, - заявила пані Стейнтон в інтерв'ю BBC, - адже у нас виявилася найкраща колекція ранніх малюнків Гейнсборо".

На малюнках зображені дерева, ставки, лісові стежки, піщані береги і домашня худоба.

"Він був фактично одержимий природою, - пояснює пан Стейнтон, - природа була його вчителем, а ліси Саффолк - його академією".

Малюнки з 1874 року зберігали у великому блакитному альбомі зі шкіряною палітуркою у сховищі Віндзорського замку.

Їх завжди приписували іншому англійському художнику, Лендсіру, який став відомий завдяки своїм скульптурам бронзових левів на Трафальгарській площі.

Копирайт изображения Royal Collection Trust Image caption Сер Едвін Ландсир народився в 1802 році, через 14 років після смерті Гейнсборо

Коли пані Стейнтон почала вивчення малюнків, вона швидко переконалася в авторстві Гейнсборо.

Порівнявши їх із іншими роботами художника, вона побачила дивовижну подібність у манері письма.

"Мені нічого залишалося, окрім як зробити висновок, що це - Гейнсборо", - каже історик.

Але остаточним підтвердженням став ранній ескіз відомої картини "Корнардський ліс", або "Ліс Гейнсборо", як її часто називають.

При накладанні ескізу на завершений пейзаж, який висить у Національній галереї, дві роботи "цілком зливаються".

Ліндсі Стейнтон дійшла висновку, що малюнок є ескізом до цього пейзажу.

Копирайт изображения Royal Collection Trust/National Gallery Image caption Ескіз Гейнсборо і його пейзаж "Корнардскій ліс"

"Ми практично переконані у тому, що це справжня колекція ранніх малюнків Томаса Гейнсборо, - погоджується куратор відділу гравюр і малюнків Королівської бібліотеки Розі Раззол. - Це надзвичайно важливе відкриття. І це означає, що ми можемо ще раз оцінити ранні роботи Гейнсборо".

Відкриття супроводжував додатковий сюрприз. На зворотньому боці одного з малюнків знайшли невеликий портрет молодої жінки.

"Цей портрет - точно в стилі раннього Гейнсборо", - пояснює пані Раззол.

Копирайт изображения Royal Collection Trust Image caption Ймовірно, що дівчина на малюнку - майбутня дружина художника, Маргарет

А Джеймс Хемілтон, який написав біографію художника "Гейнсборо: портрет" (цю книгу надрукують у липні), припустив, що цей жіночий портрет може свідчити про те, що художник ходив на свої лісові прогулянки не один.

"Дівчиною на портреті цілком може бути Маргарет Берр", - вважає пан Хемілтон, маючи на увазі майбутню дружину художника.

"У рисах обличчя і справді є певна подібність", - додає письменник.

Копирайт изображения Royal Collection Trust Image caption На малюнках Гейнсборо часто є тварини

Портрети Гейнсборо, наприклад "Хлопчик у блакитному" і "Подружжя Ендрюс", стали знаковими роботами. Проте, за словами Джеймса Хемілтона, "портрети приносили йому гроші, а пейзажі - задоволення".

Нещодавно відкриті ранні малюнки Гейнсборо можна побачити на веб-сайті Королівської колекції.

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