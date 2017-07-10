Що може НАТО протиставити Росії в Естонії

Копирайт изображения Reuters Image caption Бойове угрупування НАТО в Естонії переважно складають британці

Естонське місто Тапа розташоване за півтори години їзди на схід від Таллінна. Своєму існуванню місто зобов'язане важливому залізничному вузлу. Це було військове містечко, за часів холодної війни тут була база військово повітряних сил.

Тапа розташована за 150 км від російського кордону, і знову перетворилася у військове містечко, але тепер тут базується бойове угрупування НАТО. За словами керівництва Альянсу, це зробили для того, аби продемонструвати Москві солідарність з Естонією і заодно підбадьорити естонське населення.

Рішення НАТО висунути війська далеко на схід, ближче до російського території, а так близько Альянс ще ніколи не наближався, ухвалили через анексію Криму та бойові дії на південному сході України.

Тоді занепокоєння виявили багато членів НАТО в центральній і північній Європі, особливо країни Балтії, які, як і Україна, входили свого часу до складу Радянського Союзу.

На Варшавському саміті в 2016 році країни НАТО домовилися про "посилену передову присутність", малося на увазі розміщення багатонаціональних бойових груп у кожній із трьох країн Балтії, а також у Польщі.

Подібна бойова група є в Естонії під командуванням Британії. У її основі британський піхотний батальйон, оснащений бронемашинами Warrior, у якому є одна французька піхотна рота, посилена кількома танками Challenger і Leclerc.

До групи входять також інженерні та інші війська, а також незначна кількість артилерії.

Ця група стала боєздатною у середині червня, до неї входить майже тисяча військових. Група входить до складу естонської бригади, яка також перебуває на базі в Тапі, звідки невеликі підрозділи виїжджають на навчання.

Я відвідав цю базу разом із командиром британської армії, генералом сером Ніком Картером. Відповідаючи на питання, у чому ж полягає місія натівських військ в Естонії, сер Нік відповів, що це складна комбінація стримувань і навчань.

"Здебільшого те, що ми тут робимо - це попередження, - пояснив генерал Картер. - Ми демонструємо союзникам НАТО свою підтримку, показуємо, що взаємодія є, і що вона міцна, і разом з цим ми даємо зрозуміти усім, хто захоче мати сумніви, що така взаємодія є запорукою нашої сили. Спільні навчання, спільна боєготовність служить серйозним повідомленням".

Для британської армії це означає придбання нових навичок, вірніше, перенавчання після багатьох років, які провели у бойових операціях проти бунтівників в Іраку і Афганістані. Генерал Картер сподівається, що ця місія сприятиме розвитку і вдосконаленню армії.

"Ми б хотіли побачити, як це працює у різних бойових групах, скажімо, в групі під керівництвом канадців у Латвії або з литовської групою, як вони взаємодіють між собою і як працює процес керівництва і контролю НАТО на вищому рівні", - пояснює пан Картер .

Копирайт изображения Reuters Image caption За словами генерала Картера, місія НАТО в Естонії має вселяти впевненість у союзників Альянсу

Багатонаціональні бойові групи малі, у порівнянні з іншими, а кількість не перевищує тисячі. Однак генерал Картер сподівається, що час від часу зможе посилати доЕстонії додаткові контингенти і техніку, щоб відпрацювати дії зі швидкого посилення групи в разі потреби.

"Ми б дуже хотіли випробувати процес взаємодії із нашими опорними базами в Німеччині і висунути підкріплення до країн Балтії, для нас це було б гарним тренуванням, - говорить пан Картер. - За часів Холодної війни нам це добре вдавалося, ми знали, як рухатимемося через кордони, знали всі інші аспекти систем доставки. Нам хотілося б знову оволодіти цією майстерністю, бо ми займалися цим в Іраку або Афганістані, але це той набір навичок, який очікують від експедиційної армії".

Напередодні розгортання бойових груп у країнах Балтії були побоювання, що росіяни можуть спробувати якось скомпрометувати іноземних військових, які перебувають в Естонії. Я запитав генерала Картера, чи є якісь помітні ознаки активності у цьому напрямку.

"Поки нічого подібного не було, - відповів він. - Ми завжди розуміли, якщо хтось щось замислить, це станеться. Але я був вражений тією дисципліною, яку демонструють усі багатонаціональні елементи нашої групи. Можливо, ця дисципліна і створила ситуацію, де нашим діям важко перешкодити".

Копирайт изображения MOD/Crown Copyright/PA Image caption Генерал Нік Картер

А й справді, густі ліси східної Естонії, особливо взимку, не можна порівняти із тими умовами, в яких доводилося діяти британським військам останніми роками. Ці землі розташовані у стратегічно важливому місці між Фінською затокою і водами озера Пейпус (Чудського озера). У минулому вони неодноразово ставали ареною битв.

За часів Великої північної війни 1700-1721 років російські війська воювали тут зі шведами (Естонія входила тоді до складу Шведського королівства). Потім у 1944 році війська нацистської Німеччини безуспішно намагалися стримати тут наступ радянських військових.

Сьогодні ніхто не чекає військового конфлікту, проте за часів, коли межа між миром і війною стає більш розмитою, саме тут проходить передова НАТО у новій битві, яка, на думку деяких російських генералів, вже почалася.