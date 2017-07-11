Скільки разів Рада позбавляла депутатів недоторканності?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юхим Звягільський після зняття недоторканості, а потім - скасування звинувачень неодноразово обирався депутатом Верховної Ради

Вперше за часи свого існування український парламент розглядатиме одразу шість подань Генеральної прокуратури України про позбавлення недоторканності членів парламенту.

Якщо парламент задовольнить прохання ГПУ, загалом 11 депутатів чинної Верховної Ради не матимуть депутатського імунітету.

ВВС Україна проаналізувала, скільки разів український парламент, починаючи із 1991 року, голосував за позбавлення недоторканності депутатів і якими були наслідки таких рішень.

Звягільський і "непорозуміння"

Перше голосування про зняття недоторканності у парламенті відбулося 23 роки тому, у 1994-му.

Юхима Звягільського звинувачували у зловживанні службовим становищем та вивезенні 300 млн доларів нелегальної готівки до Ізраїлю.

Депутат близько трьох років жив у Ізраїлі, побоюючись переслідування в Україні.

У 1997 році, після того, як звинувачення були зняті, він повернувся на батьківщину.

Лазаренко і відмивання грошей

Копирайт изображения UNIAN Image caption Павло Лазаренко вже 18 років живе у США

Вдруге парламент голосував за зняття недоторканності у 1999 році.

Павло Лазаренко був звинувачений у відмиванні коштів та привласненні близько 400 мільйонів доларів. Але коли Верховна Рада голосувала за позбавлення імунітету, екс-депутат вже був за межами України. Його затримали в США під час перетину кордону.

Павло Лазаренко просив політичного притулку у США, твердячи, що в Україні його переслідують за його президентські амбіції. Але суд у США вирішив позбавити його волі. Тривалий час він перебував під домашнім арештом у своїй квартирі, у Сан-Франциско.

Агафонов, спільник Лазаренка

У 2002 році позбавили недоторканності і засудили депутата Миколу Агафонова, який працював гендиректором агрофірми "Наукова" у Дніпропетровській області. Йому інкримінували привласнення понад 24 мільйонів доларів США державних коштів, приховування валюти.

Однак невдовзі після рішення суду його звільнили з-під арешту через погіршення здоров'я. У вересні 2002 року Микола Агафонов помер через інсульт.

Жердицький і остарбайтери

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Жердицький відбував покарання у Німеччині

У 2000 році парламент позбавив недоторканності депутата і колишнього керівника "Градобанку" Віктора Жердицького, але його справа в українському суді не розглядалася.

Віктора Жердицького засудили у Німеччині за звинуваченнями у нецільовому використанні коштів, призначених остарбайтерам - українським громадянам, яких під час Другої світової війни вивезли до Німеччини на примусові роботи. Саме через "Градобанк" Німеччина сплачувала компенсації.

Віктор Жердицький провів у німецькій в'язниці майже шість років. Після повернення в Україну він подав апеляцію на рішення німецького суду і у 2006-му виграв справу. Після цього Німеччина виплатила йому компенсацію за неправомірні дії у розмірі 108 тис євро.

Лозінський і вбивство

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Наступного разу Верховна Рада давала згоду на позбавлення депутатської недоторканності у 2009 році.

Представника фракції блоку Юлії Тимошенко Віктора Лозінського звинувачували у вбивстві жителя Кіровоградщини.

Після припинення імунітету депутат був у розшуку, але згодом добровільно здався. Лозінського визнали винним у вбивстві та засудили до 15 років позбавлення волі. Але через два роки, розглянувши апеляцію, суд скоротив термін ув'язнення до 14 років. А ще за два - до 10 років ув'язнення.

Скориставшись "законом Савченко", який зараз вже не діє, Віктор Лозінський у квітні 2016 року вийшов на свободу.

Царьов і сепаратизм

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Олег Царьов, за різними даними, перебуває у Росії

У 2014-му році парламент попереднього скликання підтримав подання ГПУ зі звинуваченнями у державній зраді і сепаратизмі і зняв депутатську недоторканність, дозволив затримання і арешт члена фракції Партії регіонів Олега Царьова. Нині він перебуває у міжнародному розшуку.

У 2014-му році парламент попереднього скликання підтримав подання ГПУ і зняв депутатську недоторканність із члена фракції Партії регіонів Олега Царьова. А також дозволив його затримання та арешт. Царьова звинувачували у державній зраді і сепаратизмі. Нині він у міжнародному розшуку.

Олег Царьов є прихильником самопроголошених "ДНР-ЛНР".

У листопаді 2015 року ГПУ почала процедуру його заочного засудження.

Мосійчук і "хабар"

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Ігор Мосійчук повернув недоторканність через суд

У 2015 році чинний парламент проголосував за зняття недоторканності з представника фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука, його затримання і арешт.

Але це рішення скасував Вищий спеціалізований суд, визнавши процедурні порушення під час розгляду подання ГПУ у сесійній залі.

ГПУ звинувачувала Ігоря Мосійчука в отриманні хабара. Зокрема, тодішній генпрокурор Віктор Шокін оприлюднив відео, під час якого депутат називав суми хабарів, які нібито слід заплатити за необхідні депутатські запити та звернення.

Мельничук і "бандитизм"

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Верховна рада у 2015 році дала згоду на зняття недоторканності, але без затримання і арешту, іще одного депутата фракції Радикальної партії - Сергія Мельничука.

Сергій Мельничук є колишнім командиром батальйону "Айдар". ГПУ звинувачує його у створенні бандитського угруповання з підпорядкованих йому добровольців, бандитизмі та інших злочинах. Зокрема, у розбійних нападах, викраденні людей, заволодінні транспортним засобом та застосуванні насильства до працівників правоохоронних органів.

До суду обвинувальний акт Генеральна прокуратура передала восени минулого року.

Клюєв і "незаконне заволодіння майном"

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Недоторканність із позафракційного депутата Сергія Клюєва парламент теж зняв у 2015 році.

ГПУ звинувачує його у тому, що спільно із братом, Андрієм Клюєвим, вони незаконно заволоділи ВАТ "Завод напівпровідників" і домоглися обслуговування кредиту за бюджетні кошти.

У день зняття недоторканності Сергій Клюєв намагався вилетіти до Відня, але його затримали представники прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль". Згодом він не з'являвся на допити у Генеральну прокуратуру.

Наразі він перебуває в розшуку.

30 травня 2016 року Верховний Суд України підтвердив законність рішення Верховної Ради України про зняття недоторканності і арешт народного депутата Сергія Клюєва.

Онищенко і "привласнення коштів"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Онищенко спілкується із журналістами скайпом, вірогідно, з-за меж України

У липні 2016 року Верховна Рада позбавила імунітету члена депутатської групи "Воля народу" Олександра Онищенка. На час голосування депутат перебував за межами України.

Хто такий Онищенко і в чому його підозрюють?

Олександра Онищенка Генпрокуратура звинувачує в організації злочинної схеми із підприємством "Укргазвидобування", що займається видобутком та реалізацією українських нафти та газу, і привласненні коштів в особливо великих розмірах.

СБУ також розслідує справу за статтею "державна зрада", підозрюючи депутата в отриманні громадянства Росії.

Новинський і "викрадення людини"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вадим Новинський заперечує звинувачення

У грудні 2016 року Верховна Рада задовольнила подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Генеральна прокуратура звинувачує пана Новинського у тому, що в 2013 році він був причетним до незаконного позбавлення волі Олександра Драбинка - особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ митрополита Володимира.

У вересні 2013 року, за словами генпрокурора Юрія Луценка, Віктор Янукович при свідках на спеціальній зустрічі "поклав відповідальність за подальшу долю Драбинка на Новинського", який нібито за дорученням екс-президента неформально "відповідав за діяльність УПЦ".

За версією генпрокуратури, митрополита Драбинка проти його волі утримували у відпочинкових комплексах під Києвом. Від нього нібито вимагали переконати митрополита Володимира, аби той добровільно зрікся престолу.

Сам Вадим Новинський називав обвинувачення на свою адресу політичними переслідуваннями.

Після зняття депутатської недоторканності, до суду справа досі не дійшла, триває розслідування ГПУ. Пан Новинський продовжує працювати народним депутатом України.