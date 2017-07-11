У Новій Зеландії продемонстрували першу вакцину проти гонореї

Копирайт изображения Getty Images

Вчені Нової Зеландії заявляють, що відкрили першу в світі вакцину проти гонореї.

Існують побоювання, що гонорея стає невиліковною хворобою, оскільки антибіотики проти неї безсилі.

Світова організації здоров'я (WHO) вважає, що вакцина вкрай необхідна для перешкоджання поширенню "супергонореї".

Дослідження вибірки з 15 тисяч молодих людей, результати якого опубліковані у виданні The Lancet, демонструє, що завдяки вакцині рівень захворюваності на гонорею впав приблизно на третину.

Щороку гонорею, що передається статевим шляхом, підхоплюють близько 78 млн людей.

Ця венерична хвороба може призвести до безпліддя.

Скільки би разів не хворіла людина, її організм не виробляє імунітету проти цієї бактерії.

Випадкове відкриття

Від початку вакцину розробили проти розповсюдження менінгіту В. Між 2004 та 2006 роками її отримали близько мільйона підлітків у Новій Зеландії.

Дослідники з університету Окленда проаналізували дані клініки статевого здоров'я і виявили, що рівень інфікованості гонореєю у тих, хто отримав вакцину, впав на 31%.

Бактерії, що спричиняють менінгіт - Neisseria meningitidis - дуже близькі родичі виду бактерій, які спричиняють гонорею - Neisseria gonorrhoeae.

Одна з дослідників, доктор Гелен Петойсіс-Гарріс, стверджує, що це перша вакцина, що змогла захистити організм від гонореї.

"Наразі механізм реакції імунітету на вакцину вченим не зрозумілий, але дані, що їм вдалося отримати, допоможуть в роботі над вакциною у майбутньому.

Вакцина діятиме на організм приблизно два роки.

Що таке гонорея?

Копирайт изображения CAVALLINI JAMES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Це хвороба, що спричиняється бактеріями Neisseria gonorrhoeae та передається статевим шляхом.

Симптомами хвороби є виділення жовтого і зеленого кольору зі статевого органу, болі при сечопусканні та кровотеча між менструаціями.

Однак приблизно кожен десятий із заражених гетеросексуальних чоловіків та понад 75 відсотків жінок та геїв не мали очевидних симптомів хвороби.

Не вилікувана інфекція може призвести до безпліддя, запальних захворювань органів малого тазу і передаватися дитині від матері під час вагітності.

Однак вакцини, яку досліджували вчені, і відомої як MeNZB, більше немає.

Багато з її компонентів містяться у новій вакцині Men B jab, яку називають 4CMenB.

Британія наразі - єдина країна в світі, де вакцина 4CMenB належить до стандартної програми імунізації дітей.

Оскільки інфекція дедалі важче піддається лікуванню, вкрай важливо зайти спосіб захисту людини від розвитку гонореї.

Минулого тижня WHO попередила про гонорею, яка не лікується антибіотиками і поширюється по всьому світу.

Доктор Теодора Ві з WHO заявила, що у Японії, Франції та Іспанії зафіксовані випадки невиліковної гонореї.

"Ми досі далекі від розробки вакцини проти гонореї, але тепер у нас є свідчення того, що її розробити можливо", - сказала вона.