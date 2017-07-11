Чим небезпечні пригоди Дональда Трампа-молодшого?

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Американська преса трьома ударами відправила Трампа-молодшого в нокдаун.

Новий поворот у "російській справі" може спричинити подальші наслідки для програми реформ президента Дональда Трампа, розслідування його зв'язків із Кремлем і політичної кар'єри його сина.

У п'ятницю New York Times написала, що за кілька місяців до перемоги пана Трампа на президентських виборах, його син Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер та (на той момент) керівник виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися у "Трамп-тауер" із юристом Наталією Весельницькою, яка за інформацією New York Times - "пов'язана з Кремлем".

У неділю газета повідомила, що вони обговорювали компромат на кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

А в понеділок New York Times завдала вирішального удару. Видання написало, що Трамп-молодший перед зустріччю із пані Весельницкою вважав, що джерелом компромату на пані Клінтон є російська влада.

Викриття New York Times, а також репортажі на цю ж тему порушують серйозні питання. Ось лише деякі з них.

Копирайт изображения Reuters Image caption Штаб Трампа вийшов за рамки пошуків компромату на Клінтон, вважають ЗМІ

Прямі докази чи узвичаєна практика?

Що є доказом, а що ні? Як виявити "змову"? Що правда, а що брехня? Межі розмиті: преса може накопати гору неспростовних доказів, але саме тут виринатиме армія скептиків і оголосить, що усе - фейк.

Навряд чи останні викриття загострять боротьбу за монополію на правду, однак вони відповідають на частину питань і несуть потенційну загрозу для Трампа-молодшого.

Вперше публіці оприлюднили доказ того, що люди з найближчого оточення президента Трампа обговорювали передвиборчу кампанію із людиною, яка пов'язана з російською владою.

Ба більше, схоже, що молодший Трамп йшов на зустріч під враженням, що Кремль хоче допомогти його батькові, - і це підтверджує електронний лист.

Як пише Washington Post: "Сам факт зустрічі вказує на те, що помічники Трампа шукали негативну інформацію, щоби використовувати її проти Клінтон, - у момент, коли американська влада дійшла висновку, що росіяни збирають подібні дані".

Це не доказ змови, але це схоже на доказ намірів вступити у неї.

За тиждень з'явилися перші повідомлення про зламування серверів кампанії пані Клінтон. А через місяць викрадена пошта почала з'являтися на Wikileaks.

Додайте сюди звинувачення на адресу пана Манафорта і пана Кушнера, які пов'язані з Росією, і картина стане повнішою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Штаб Хілларі також збирав компромат на Трампа

Трамп-молодший спробував виправдовуватися, але під натиском нових звинувачень пішов у наступ під гаслом "А що такого, всі так роблять".

"Ясна річ, до мене ніхто і ніколи не обговорював противника у виборчій кампанії, - саркастично написав він у Twitter. - Нічим не завершилося, але мав вислухати".

Збирати інформацію про опонента - стандартна практика будь-якої кампанії. Однак таку рибу ловлять у каламутній воді, і традиційно люди, які займаються пошуком компромату, перебувають на далекій відставні від штабу кандидата.

Але не цього разу.

Три ключові фігури штабу пана Трампа прийшли на зустріч, яку організував російський підданець. Це сталося на прохання британського промоутера російського співака - сина девелопера-мільярдера.

Як зауважив стратег республіканців Еван Зігфрід, це "не лише нерозумно", але загалом є серйозним відступом від стандартної практики.

Інший представник республіканців Стюарт Стівенс проводить паралелі з епізодом президентських перегонів Буш-Гор 2000 року.

"Коли до штабу Гора надійшли чернетки Буша для дебатів, вони подзвонили у ФБР, - написав він у Twitter. - Якщо іноземні групи впливу пропонують вам інформацію про колишнього [держсекретаря], ви телефонуєте в ФБР".

Штаб президента Трампа цього не зробив. Навпаки, вони погодилися на зустріч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Генеральний прокурор США Джефф Сешнс відкидає зв'язки штабу Трампа з Росією

Росія як улюблений мозоль Трампа

У червні Трамп-молодший публічно зрадів заяві колишнього директора ФБР Джеймса Комі про відсутність прямих доказів "неодноразового" контакту передвиборчого штабу республіканця із росіянами.

Тепер з'ясувалося, що він сам і організував одну з таких зустрічей і, як пише американська преса, розраховував на допомогу російської влади.

Зять пана Трампа Джаред Кушнер в анкеті на доступ до державної таємниці написав, що ніколи не зустрічався з громадянами Росії. Пізніше з'ясувалося, що зустрічався, і неодноразово - і йому довелося змінити свідчення.

Ще один високопосадовець, член штабу пана Трампа Майкл Флінн був змушений залишити пост майже відразу після переїзду пана Трампа до Білого дому, бо з'ясувалося, що він приховав інформацію про свої бесіди з російським послом у США Сергієм Кисляком.

Пан Манафорт, зі свого боку, визнав, що отримав 17 мільйонів доларів від Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича.

Він заперечував подібні зв'язки роками, але пізніше був змушений зареєструватися як іноземний агент постфактум.

Близький соратник пана Трампа, а нині - генеральний прокурор США Джефф Сешнс самоусунувся від розслідування "російського справи", заплутавшись у свідченнях про свої зустрічі з послом Кисляком.

Знову і знову люди з оточення пана Трампа змушені визнавати, що їхні твердження про відсутність контактів або зв'язків із росіянами неправдиві.

Кожен окремий епізод сам по собі не становить нічого особливого. Однак у сукупності вони зливаються у стрункий хор відмовок і виправдовувань, які голосно виринають, коли виникає тема Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У спецпрокурора Мюллера можуть виникати питання до Трампа-молодшого

Що буде з "російською справою"?

Звинувачення у змові кампанії пана Трампа з Кремлем розслідують кілька комітетів Конгресу і спецпрокурор Роберт Мюллер. Зустріч у "Трамп-тауер" їх напевно зацікавить, і в результаті Трамп-молодший може потрапити до поля зору правоохоронних органів.

Син пана Трампа запевняє, що пан Кушнер і пан Манафорт нічого не знали про тему зустрічі з юристом Весельницкою, і це убезпечує їх від політичних і судових наслідків. Аналогічну мету має заява президентського адвоката про те, що пан Трамп не знав про зустріч.

Трампу-молодшому пощастило менше.

"Його заяви роблять його потенційною мішенню для кримінальних звинувачень у порушенні законодавчої заборони брати коштовності від іноземців, а також у змові проти Сполучених Штатів", - пише Даррен Самуельсон у Politico.

Протягом декількох тижнів деякі прихильники президента Трампа стверджували, що якби його штаб і радився з росіянами, то нічого протизаконного чи неетичного у цьому немає.

Спочатку ці запевнення здавалися несподіваними і непотрібними. Тепер - інша справа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У республіканців Трампа і Макконнела великі плани

Як це вплине на внутрішню політику Трампа?

Дві думки переважають у суперечці про те, як пригоди Трампа-молодшого вплинуть на плани його батька реформувати податкову систему і охорони здоров'я, спланувати федеральний бюджет, вибити у Конгресу гроші на масштабні інфраструктурні проекти та інші передвиборчі обіцянки, які поки відклали.

Перша каже, що "російська справа" домінує у суспільній дискусії, не залишаючи простору для обговорення та просування реформ президента Трампа. Після провалу спроби провести через Конгрес альтернативу Obamacare республіканцям потрібен вкрай сприятливий збіг обставин, аби повернутися до обговорення непопулярної реформи охорони здоров'я.

Інші пункти порядку денного, зокрема зниження податків, відійшли на другий план і фактично зникли за обрієм.

З іншого боку, дехто вважає, що російський скандал відволікатиме публіку і дозволить політикам, які "попеклися" у першому підході до Obamacare, повернутися до обговорення питання, поки преса займатиметься Трампом-молодшим.

Два тижні тому репортери бігали за сенаторами з одним питанням: що з реформою охорони здоров'я? Тепер їх хвилює зовсім інше.

У цей час лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнел вже скерував два законопроекти на експертизу до бюджетного офісу Конгресу. Якщо він отримає сприятливий висновок, то може спробувати поставити їх на голосування, перш ніж опозиція зуміє організувати гідну протидію.

Ясна річ, ці теорії не відкидають одна одну.

Якщо республіканці у Конгресі й зможуть швидко протягнути альтернативу Obamacare, то їм не вистачить часу переконати громадян ухвалити непопулярну реформу, яка загрожує провалами на проміжних виборах наступного року, а також при розгляді інших законодавчих ініціатив президента-республіканця.

Завдяки старшому синові пан Трамп може пройти від перемоги до поразки. Або навпаки.