Прийом на найвищому рівні: якщо вас запросила королева Британії
Напевно, у Її Величності є коло близьких людей і незмінних родичів, яких вона приймає без особливих церемоній.
Але державний візит - це інша справа. Це - традиція, яку започаткували в імперському минулому. Це - кінний екіпаж і вишукане меню банкету в Букінгемському палаці.
Це - честь, яка значно перевершує усі інші візити, бо відвідувачів багато, а королева Британії одна.
То що ж чекає на лідера будь-якої країни, якщо його або її запросили до Британії із державним візитом?
Не готель, і не посольство, а палац
Головна мета державного візиту до Сполученого Королівства - це поліпшення відносин із певною конкретною країною, через максимальне задоволення її лідера.
Бути гідним такої честі не так вже й просто: кожного року королева приймає на вищому рівні не більше двох глав держав.
Запрошення розсилають заздалегідь. Цим займається британське МЗС, але від імені Її Величності.
Через те, що офіційна сторона, яка запрошує - це королева, то запрошений лідер зупиняється лише в монарших резиденціях: Букінгемському палаці, Віндзорському замку, або Холірудському палаці в Шотландії.
Останній - найцікавіший, бо гість має шанс оглянути кімнати, в яких жила Марія Стюарт, чий первісний вигляд зберегли.
Із чого починаються вшанування?
Звісно ж, королева в аеропорт не поїде. По-перше, вона не молода жінка, по-друге, цього не дозволяє протокол, а по-третє, це не королівська справа чекати прильоту якогось літака. Влада монарха - від Бога, а президентська - від виборців.
Втім, пізніше запрошеного гостя зустрічають із великими урочистостями. Делегація, яка вітає, складається із королеви, а також із найбільш шанованих членів королівської сім'ї.
Якщо гість буде жити в Букінгемському палаці, то урочиста зустріч пройде на плацу перед будівлею Кінної гвардії, після чого запрошений президент або інший монарх вирушить разом із Її Величністю у кінному екіпажі до Букінгемського палацу.
Коні не потомляться: плац і палац розташовані близько.
Увечері у день приїзду іноземного лідера королева запрошує на Державний обід у його (або її) честь.
Ну от, зустрілися, тепер можна і попоїсти
Банкет на честь гостя здалека проходить у бальному залі Букінгемського палацу.
Воно й не дивно, бо на заходи запрошують майже 150 людей (діячів культури, науки, дипломатів і бізнесменів, які пов'язані з країною, звідки приїхав гість).
До того, як подають першу страву, Її Величність виголошує тост на честь гостя, який потім відповідає їй тим самим.
З ким королеві лише не доводилося цокатися:
А як годують?
Годують непогано.
Наприклад, на банкеті на честь лідера Китаю Сі Цзіньпіна подавали палтуса з мусом із омара, а потім принесли оленину з королівського маєтку в Балморалі під соусом із мадери і трюфелів.
На закуску гостям запропонували шоколадне суфле з манго і цитронами.
Ми - вам, ви - нам
Під час державного візиту заведено обмінюватися подарунками.
Отримані дарунки є власністю монархії, але не монарха. Тому королева може ними користуватися, але не може, наприклад, продати, або подарувати.
Наприклад, Барак Обама коли ще був президентом, подарував Єлизаветі II iPod, на якому були записані відео і фотографії її державного візиту до США в 2007 році.
Британському прем'єрові пощастило менше: він отримав колекцію дисків із класикою американського кінематографу, які були записані в форматі, який у Британії не працює.
Протокол - не догма, а інструкція
Насправді, будь-яка зустріч на державному рівні, підлаштовується під конкретного главу держави, наскільки це можливо.
12 липня, наприклад, до Лондона приїде королівське подружжя Іспанії, король Феліпе і королева Летиція.
Гості без особливих урочистостей прилетять у лондонський аеропорт Лютон, де їх зустріне королівський розпорядник віконт Брукборо.
Потім гостей чекає офіційна почесна варта на плацу, прийом у Букінгемському палаці. Потім іспанський король звернеться до членів парламенту.
Аби відійти від стандартного порядку денного, високі гості відвідають університет Оксфорда. Там вони подивляться іспанські предмети мистецтва, які там зберігаються.
Якщо згадати те, що англійські пірати з благословення попередньої Єлизавети вдало топили і грабували іспанські галеони, колекція має бути досить великою.
Іноді доводиться приймати не тих, кого хочеться, а тих, кого треба
Понад два мільйони британців підписали петицію до парламенту, проти приїзду майбутнього державного візиту Дональда Трампа. Це не унікальний випадок.
Здивування і протести викликали такі державні візити:
- Сі Цзіньпіна в 2015
- Короля Саудівської Аравії Абдулли в 2007
- Ще одного лідера Китаю Ху Цзіньтао в 2005
- Президента Джорджа Буша-молодшого в 2003 (лондонці вийшли на демонстрації проти війни в Іраку)
- Президента Росії Володимира Путіна також у 2003
- імператора Японії Акіхіто в 1998
- Ніколає Чаушеску в 1978
- Ще одного японського імператора - Хірохіто в 1971
Візит Обами, або Пастки британського протоколу
З одного боку, ліво-ліберальна британська преса каже, що не хоче державного візиту Дональда Трампа, але передчуває певну радість.
Бо, якщо така мила і вихована людина, як Барак Обама припустився кількох помилок у протоколі, то поведінка пана Трампа може стати кращим реаліті-шоу за довгі роки.
Обама, наприклад, продовжував говорити на банкеті після того, як оркестр заграв "Боже, бережи королеву", так ще й і його дружина поплескала Її Величність по спині.
У будь-якому випадку, у Британії на Трампа чекають із нетерпінням. Сподіваюся, він не підведе.
Фотографії Getty Images та Wikimedia Commons.