Прийом на найвищому рівні: якщо вас запросила королева Британії

Копирайт изображения Matanya Image caption Головне в державному візіті, аби запрошення розсилали від імені королеви

Напевно, у Її Величності є коло близьких людей і незмінних родичів, яких вона приймає без особливих церемоній.

Але державний візит - це інша справа. Це - традиція, яку започаткували в імперському минулому. Це - кінний екіпаж і вишукане меню банкету в Букінгемському палаці.

Це - честь, яка значно перевершує усі інші візити, бо відвідувачів багато, а королева Британії одна.

То що ж чекає на лідера будь-якої країни, якщо його або її запросили до Британії із державним візитом?

Копирайт изображения Tony Hisgett Image caption У середньовічному Віндзорському замку гостей зустрінуть із усіма зручностями

Не готель, і не посольство, а палац

Головна мета державного візиту до Сполученого Королівства - це поліпшення відносин із певною конкретною країною, через максимальне задоволення її лідера.

Бути гідним такої честі не так вже й просто: кожного року королева приймає на вищому рівні не більше двох глав держав.

Запрошення розсилають заздалегідь. Цим займається британське МЗС, але від імені Її Величності.

Копирайт изображения Oliver-Bonjoch Image caption У не менш середньовічному Холірудському палаці можна подивитися на кімнати, де жила Марія Стюарт

Через те, що офіційна сторона, яка запрошує - це королева, то запрошений лідер зупиняється лише в монарших резиденціях: Букінгемському палаці, Віндзорському замку, або Холірудському палаці в Шотландії.

Останній - найцікавіший, бо гість має шанс оглянути кімнати, в яких жила Марія Стюарт, чий первісний вигляд зберегли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так у Віндзорському замку зустрічали в 2012 році еміра Кувейту Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

Із чого починаються вшанування?

Звісно ж, королева в аеропорт не поїде. По-перше, вона не молода жінка, по-друге, цього не дозволяє протокол, а по-третє, це не королівська справа чекати прильоту якогось літака. Влада монарха - від Бога, а президентська - від виборців.

Втім, пізніше запрошеного гостя зустрічають із великими урочистостями. Делегація, яка вітає, складається із королеви, а також із найбільш шанованих членів королівської сім'ї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А ось так у кареті в 2015 везли лідера Китаю.

Якщо гість буде жити в Букінгемському палаці, то урочиста зустріч пройде на плацу перед будівлею Кінної гвардії, після чого запрошений президент або інший монарх вирушить разом із Її Величністю у кінному екіпажі до Букінгемського палацу.

Коні не потомляться: плац і палац розташовані близько.

Увечері у день приїзду іноземного лідера королева запрошує на Державний обід у його (або її) честь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скромна вечеря на 150 персон. На цій фотографії приймають президента Ірландії.

Ну от, зустрілися, тепер можна і попоїсти

Банкет на честь гостя здалека проходить у бальному залі Букінгемського палацу.

Воно й не дивно, бо на заходи запрошують майже 150 людей (діячів культури, науки, дипломатів і бізнесменів, які пов'язані з країною, звідки приїхав гість).

До того, як подають першу страву, Її Величність виголошує тост на честь гостя, який потім відповідає їй тим самим.

З ким королеві лише не доводилося цокатися:

Копирайт изображения Getty Images Image caption Із президентом Південної Кореї, якій оголосили імпічмент

Копирайт изображения Getty Images Image caption З президентом Туреччини Абдуллою Гюлем

Копирайт изображения Getty Images Image caption І з президентом Росії, коли він ще був одружений

А як годують?

Годують непогано.

Наприклад, на банкеті на честь лідера Китаю Сі Цзіньпіна подавали палтуса з мусом із омара, а потім принесли оленину з королівського маєтку в Балморалі під соусом із мадери і трюфелів.

На закуску гостям запропонували шоколадне суфле з манго і цитронами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А так еміра Кувейту годували у Віндзорі

Ми - вам, ви - нам

Під час державного візиту заведено обмінюватися подарунками.

Отримані дарунки є власністю монархії, але не монарха. Тому королева може ними користуватися, але не може, наприклад, продати, або подарувати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А ось папа Бенедикт подарував королеві НЕ iPod, а факсимільну копію Золотого євангелія IX століття. Папі подарували копії малюнків Ганса Гольбейна з королівської колекції

Наприклад, Барак Обама коли ще був президентом, подарував Єлизаветі II iPod, на якому були записані відео і фотографії її державного візиту до США в 2007 році.

Британському прем'єрові пощастило менше: він отримав колекцію дисків із класикою американського кінематографу, які були записані в форматі, який у Британії не працює.

Протокол - не догма, а інструкція

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мила королівська сім'я приїжджає до Британії у липні

Насправді, будь-яка зустріч на державному рівні, підлаштовується під конкретного главу держави, наскільки це можливо.

12 липня, наприклад, до Лондона приїде королівське подружжя Іспанії, король Феліпе і королева Летиція.

Гості без особливих урочистостей прилетять у лондонський аеропорт Лютон, де їх зустріне королівський розпорядник віконт Брукборо.

Потім гостей чекає офіційна почесна варта на плацу, прийом у Букінгемському палаці. Потім іспанський король звернеться до членів парламенту.

Копирайт изображения George Gower Image caption При першій Єлизаветі, коли королем Іспанії також був Філіп, відносини Англії і Іспанії були гіршими

Аби відійти від стандартного порядку денного, високі гості відвідають університет Оксфорда. Там вони подивляться іспанські предмети мистецтва, які там зберігаються.

Якщо згадати те, що англійські пірати з благословення попередньої Єлизавети вдало топили і грабували іспанські галеони, колекція має бути досить великою.

Іноді доводиться приймати не тих, кого хочеться, а тих, кого треба

Понад два мільйони британців підписали петицію до парламенту, проти приїзду майбутнього державного візиту Дональда Трампа. Це не унікальний випадок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проти візиту японського імператора Хірохіто заперечували ветерани Другої світової війни

Здивування і протести викликали такі державні візити:

Сі Цзіньпіна в 2015

Короля Саудівської Аравії Абдулли в 2007

Ще одного лідера Китаю Ху Цзіньтао в 2005

Президента Джорджа Буша-молодшого в 2003 (лондонці вийшли на демонстрації проти війни в Іраку)

Президента Росії Володимира Путіна також у 2003

імператора Японії Акіхіто в 1998

Ніколає Чаушеску в 1978

Ще одного японського імператора - Хірохіто в 1971

Візит Обами, або Пастки британського протоколу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Обама порушив протокол, але він милий і вихований

З одного боку, ліво-ліберальна британська преса каже, що не хоче державного візиту Дональда Трампа, але передчуває певну радість.

Бо, якщо така мила і вихована людина, як Барак Обама припустився кількох помилок у протоколі, то поведінка пана Трампа може стати кращим реаліті-шоу за довгі роки.

Копирайт изображения iStock Image caption Загалом візит Дональда Трампа до Британії може виявитися досить цікавим

Обама, наприклад, продовжував говорити на банкеті після того, як оркестр заграв "Боже, бережи королеву", так ще й і його дружина поплескала Її Величність по спині.

У будь-якому випадку, у Британії на Трампа чекають із нетерпінням. Сподіваюся, він не підведе.

Фотографії Getty Images та Wikimedia Commons.