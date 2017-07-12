BepiColombo: місія до Меркурія готова до вильоту в "розпечену піч"
Минулого четверга у Нордвейку (Нідерланди) журналістам представили два супутники, що братимуть участь у місії до Меркурія під назвою BepiColombo.
Цей спільний європейсько-японський проект розробляється вже майже два десятиліття - і його мають нарешті запустити протягом 15 найближчих місяців.
Дві космічні станції разом здійснять подорож до гарячої планети, але по прибуттю розділяться, щоб виконати окремі дослідження.
Зустріч у Нідерландах стала для журналістів останнім шансом роздивитися так званий "літальний блок".
Це споруда кріпитиметься до ракети зверху. Вона складається з європейської станції MPO (Mercury Planetary Orbiter - "Планетарна орбітальна станція для дослідження Меркурія") і японської станції MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter - "Магнітосферна орбітальна станція для дослідження Меркурія"), а також двигунного модуля, що контролюватиме її шлях до планети, що обертається найближче до Сонця.
Увесь літальний блок пройшов низку важливих випробувань. Невдовзі його розберуть, щоб продовжити підготовчі роботи з кожним компонентом окремо. Заново його зберуть лише тоді, коли все обладнання прибуде на космодром Куру в Французькій Гвіані.
Заплановано, що ця подвійна місія стартує у жовтні 2018 р., коли ракета типу "Аріан" понесе літальний блок далеко від землі. Втім, спостерігачам знадобиться терпіння: дорога до місця призначення забере у двох супутників сім років.
Сонячне тяжіння потужно діє на літальні апарати, що прямують до центру Сонячної системи, тож BepiColombo доведеться випускати в напрямку руху мікродвигуни, щоб випадково не пролетіти повз Меркурій.
"Меркурій - найменш досліджена зі скелястих планет, але не через те, що він нецікавий", - каже професор Альваро Ґіменес Каньєте, науковий директор Європейського космічного агентства (ЄКА).
"Це все тому, що її важко досліджувати. Туди складно дістатися і ще складніше там працювати", - пояснює він.
Температура на поверхні цієї невеличкої планети перевищує 400С - такої спеки достатньо, щоб розплавити деякі метали, наприклад, олово, цинк і свинець.
Як побудований блок, що вирушить до Меркурія?
Виробництвом MTM, MPO і сонцезахисного екрана для MMO керує європейська компанія Airbus.
- MTM - це двигунний модуль, що контролюватиме переліт до Меркурія у крейсерському режимі
- Європейський Mercury Planetary Orbiter матиме на борту 11 інструментів
- Під час крейсерського перельоту ММО захищатиме сонцезахисний екран
- Поблизу Меркурія японська частина відділиться від екрану
- Вона просто крутитиметься, щоб уберегти свою поверхню від перегріву
- Поблизу Меркурія MPO і MMO вийдуть на різні полярні орбіти.
MPO і MMO намагатимуться доповнити знання про Меркурій, які нещодавно отримала американська місія Messenger.
У межах цього проекту, завершеного в 2015 р., зробили близько 270 тисяч знімків поверхні цієї планети й записали 10 терабайтів інших наукових вимірів.
Науковці отримали важливі нові знання про склад і структуру найменшої планети земної групи і зробили неймовірне відкриття: попри загалом високі температури, на Меркурії є тіньові кратери, де вода може перебувати в твердому стані.
ЄКА та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) сподіваються, що досконаліші й точніші технологічні можливості їхніх супутників допоможуть відповісти на питання, які Messenger залишив без відповіді.
Йоганнес Бенкгофф, учасника проекту BepiColombo з боку ЄКА каже: "Нам потрібні нові ідеї. А для цього нам потрібний якісний інструментарій, що дозволить дуже ретельно стежити за Меркурієм; нові кораблі, які ми туди відправляємо, нададуть таку можливість".
Кулька, наближена до Сонця
- Раніше до Меркурія навідувались місії НАСА Mariner 10 і Messenger
- Діаметр цієї планети складає 4880 км - близько третини діаметра Землі
- За густиною, це друга планета Сонячної системи: 5,4 г/см3
- Найвизначнішою особливістю її рельєфу є басейн Caloris Planitia (1500 км від краю до краю)
- Температура поверхні у ньому коливається від 425С до -180С
- У кратерах, які постійно затінені, є вода в твердому стані
- Величезна залізне ядро Меркурія складає понад 60% його маси
- Окрім Землі, це єдина планета внутрішньої Сонячної системи, що має магнітне поле навколо всієї поверхні.
Головна загадка - чому ця планета має непропорційно велике залізне ядро і лише тоненький шар силікатних порід.
Раніше науковці віддавали перевагу теорії, за якою Меркурій у той чи інший момент своєї історії позбавився зовнішніх шарів - можливо, через зіткнення з іншим небесним тілом або внаслідок ерозії від близькості до Сонця.
Але американська місія Messenger виявила там велику кількість летких речовин. "Їх не було би, якби Меркурій справді пережив це у минулому; леткі сірка та калій не мали би існувати поблизу його поверхні", - переконана професор Емма Банс, старший науковий співробітник Лестерського університету (Велика Британія).
"Інша таємниця поверхні Меркурія - здається, на ній небагато заліза; це треба дослідити докладніше, і ми зможемо це зробити за допомогою нашого рентгеноспектрометра MIXS".
Європейський MPO матиме на борту 11 інструментів. Він літатиме навколо планети по майже круговій полярній орбіті і складатиме карти поверхні та профілі рельєфу, визначатиме особливості внутрішньої будови планети сенсорними методами, збиратиме дані про склад поверхні та розріджену "атмосферу".
Японський MMO матиме 5 інструментів і досліджуватиме магнітне поле Меркурія.
Це єдина планета земної групи (окрім Землі), що має магнітне поле навколо всієї поверхні. Втім, це поле досить дивне. Воно приблизно втричі сильніше в північній півкулі, ніж у південній.
І ЄКА, і JAXA раді, що день старту нарешті наближається.
Розробка цієї місії виявилась суцільним випробуванням, особливо з європейської сторони.
Дата запуску раз у раз відкладалася, бо інженери ніяк не могли розробити обладнання, яке б витримало екстремальну температуру та радіацію на відстані всього лише кількох десятків мільйонів кілометрів від Сонця. Особливо складно було виготовити сонячні фотоелементи.
"Ми летимо у розпечену піч для піци, - пожартував Ульріх Райнінгаус, менеджер проекту з боку ЄКА. - Тому ми мусили тестувати матеріали у надзвичайно високих температурних режимах, часом з дуже небажаними результатами".
Комітет ЄКА з наукових програм схвалив проект BepiColombo у 2000 р., запланувавши його запуск на 2009 р. Навіть у 2008 р., коли нарешті був підписаний контракт на виробництво MPO, його усе ще сподівались запустити в 2013 р.
Як стверджує ЄКА, європейська та японська частини проекту разом обійдуться приблизно в 1,65 млрд євро (1,85 млрд доларів).
І ще одна цікава ремарка. На тій самій зустрічі в 2000 р. Комітет з наукових програм підтвердив участь ЄКА у запуску космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), наступника телескопа "Габбл". Його розробка теж суттєво затрималась; наразі запуск (також ракетою "Аріан") призначений на жовтень 2018 р.
Але запустити обидві місії одночасно неможливо, тож одній з них доведеться зачекати. Рішення про те, хто ж вирушить першим, - BepiColombo чи телескоп Джеймса Вебба, - напевно, ухвалять цього вересня.