Ви - жайворонок чи сова? У цьому винні пращури!

Представники народу хадза в Танзанії майже ніколи не сплять в один і той самий час

Схоже, природною схильністю засиджуватися після опівночі - або, навпаки, прокидатися рано-вранці - ми зобов'язані нашим далеким пращурам. Так чому ж комусь із нас краще подовше поспати вранці, а когось хилить в сон задовго до опівночі?

Як відзначають антропологи, різноманітність режимів сну у людей, що живуть разом, було дуже важливим для первісних спільнот мисливців і збирачів. Оскільки у той час було потрібно, щоб хтось постійно пильнував хижаків.

Дослідники спостерігали за корінним народом хадза, який досі живе первіснообщинним ладом на узбережжі озера Еясі на півночі Танзанії.

За 20 діб вивчення життя племені з'ясувалося, що протягом майже всього цього часу хоча би хтось із його представників обов'язково не спав.

"З приблизно 200 годин спостереження, всі одноплемінники спали разом лише протягом 18 хвилин", - розповів керівник дослідження Девід Самсон з Університету Торонто.

Таким чином, люди, що сплять, фактично змінювали один одного по черзі, і все плем'я разом спало лише 0,15% від загального часу.

"В середньому в будь-який нічний період одночасно не спали вісім дорослих членів племені - тобто 40% від загальної кількості дорослих мешканців. Нас сильно вразило, що у цій групи людей майже повністю відсутній синхронний сон", - додає канадський антрополог.

Раніші дослідження демонстрували, що близько 40-70%функціонування циркадних ритмів людини (те, що прийнято називати біологічним годинником) визначається генетикою. За решту відповідають довкілля і вік. Причому з роками вплив останнього фактора збільшується.

Цікаво, що навіть якщо взяти до уваги температуру, вітер, вологість, режим харчування та інші чинники, які можуть впливати на сон, вік все одно залишається одним з основних факторів, що впливають на характер добової активності людини, стверджує доктор Самсон.

"Коли ви молоді, вам набагато ближчий хронотип "сови", тобто ваша основна активність припадає на час після опівдні, а з ранку нічого робити не хочеться. Але з віком ви дедалі більше наближаєтесь до "жайворонка", - зауважує дослідник.

Ідея про зміну стратегії сну залежно від віку відома як "гіпотеза бабусі", додає канадієць.

За цим припущенням, проживання разом зі старшими членами племені дає спільноті еволюційну перевагу, оскільки старші можуть допомагати по господарству і з дітьми, поки молодь спить, і загалом тримати все під контролем.

"Бабуся дуже погано спить"

За словами Самсона, його дослідницька група розробила власну теорію - "гіпотезу бабусі, що погано спить". За цим припущенням, різновікові спільноти разом виживали краще, і таке співіснування поколінь зафіксувалось еволюційно, причому не тільки у людей.

Соціальні тварини - наприклад, сурикати - завжди залишають когось на варті, коли інша частина колонії спить. Це називають "гіпотезою вартового".

Плем'я хадза добуває собі їжу полюванням і збиранням

Вона й надихнула антропологів на вивчення танзанійського народу хадза, чий побут майже не зазнав змін за останні кілька тисяч років.

Хадза живуть стоянками приблизно по 30 людей, добувають собі їжу полюванням і збиранням. В їх дієту входить дичина, мед, ягоди і насіння.

Антропологи припускають, що в схожих умовах розвивалися всі популяції сучасної людини.

Волонтерів з племені вчені розділили за графіками їх сну і неспання, і так визначили цикли зміни цих станів. Водночас більшість сучасних досліджень сну відбувається в лабораторних умовах.

