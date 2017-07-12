"Перевіряємо кожен сантиметр": як шукають останки в Гренфелл-тауер

Копирайт изображения Press Association

Уже майже місяць спеціальна група поліцейських експертів займається пошуками останків загиблих у пожежі в Гренфелл-тауер на заході Лондона.

Як у середу повідомила коронер, наразі впізнані останки 34 загиблих з щонайменше 80. Тіла багатьох жертв не вціліли.

Керівник групи, сержант Алістер Гатчинс, з Національного центру ідентифікації жертв нещасних випадків розповів в інтерв'ю BBC, як поліцейські вручну перевіряють кожен сантиметр вигорілих квартир в пошуках фрагментів людських останків.

BBC: Ми зараз знаходимося біля підніжжя висотки Гренфелл-тауер, що піднімається над горизонтом в цій частині міста. Чи могли би ви розповісти про те, чим ви займаєтеся всередині цієї будівлі і які умови вашої роботи?

Алістер Гатчинс: Ми займаємося пошуками останків загиблих на всіх поверхах, у всіх квартирах. Для цього ми використовуємо шпателі, лопатки і сита, які дозволяють захопити навіть найдрібніші фрагменти кісток, зубів або інших останків людського тіла. Потім зібрані частини тіл складаються в окремий мішок, на якому позначається поверх і номер квартири. [...]

Копирайт изображения Press Association Image caption У пошуках уцілілих фрагментів тіл загиблих поліцейські пересуваються по вигорілим квартирах на колінах

BBC: Коли ви замислюєтеся про роботу, яку виконали тут протягом місяця, ви думаєте про те, що це найскладніша справа за всю вашу кар'єру?

Алістер Гатчинс: Однозначно. Ніколи ще у нас не було катастрофи подібного масштабу. Емоційний тиск усього цього величезний. Всі учасники пошукової групи - волонтери, і навіть просто зайти в цю будівлю - велика справа для них.

BBC: Люди не перестають звертатися з питанням про те, наскільки точно визначена кількість знайдених жертв. Чи викликають ці сумніви у вас неприємні емоції?

Алістер Гатчинс: Не зовсім. Я прекрасно розумію розпач сімей загиблих і їхнє бажання якнайшвидше дізнатися відповіді на питання, що їх мучать. Все це природно. Їм складно зрозуміти всю ситуацію. [...]

Однак єдине, що я можу сказати - зберігайте терпіння. Ми дуже стараємося для вас і робимо абсолютно все, що від нас залежить. Але вище голови мїй команді не стрибнути.

BBC:Коли ви працюєте в місці, яке колись було чиєюсь домівкою, ви дозволяєте собі зупинитися і на мить замислитися над тим, як тут жили люди до трагедії?

Алістер Гатчинс: Це непросто. Особисто я намагаюся відгородити себе від цього, адже, якщо зациклюватися, це може емоційно спустошити мене. Проте, це не означає, що нам все одно, і що ми не усвідомлюємо, через що довелося пройти цим сім'ям. Це лише означає, що нам потрібно відчувати хоч трошки підтримки з їхнього боку, щоб успішно виконувати нашу роботу.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Свідок пожежі в Лондоні: "Це було жахливо"

BBC: Ви розповідаєте про дуже копітку роботу, яку ви виконуєте вручну. Скільки ще часу може тривати цей нешвидкий процес?

Алістер Гатчинс: Поки що невідомо. Ще ніколи в цій країні ми не стикалися з трагедією подібного масштабу. Для завершення пошукової операції в цій будівлі ми ставимо собі орієнтовний термін в чотири місяці. Я дійсно дуже хочу скоріше передати останки загиблих їхнім близьким. Я розумію, наскільки це важко - сидіти і чекати, запитуючи, коли ж я зможу повернути свою сім'ю, адже це так просто. Але це не так.