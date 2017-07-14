Робот і підводний човен: навчання Сі Бриз-2017 у фото
На півдні України тривають міжнародні навчання "Сі Бриз-2017", в яких беруть участь представники 16 країн.
За даними міністерства оброни, задіяні 31 корабель, катер і судно військово-морських сил України, США, Грузії, Румунії і Туреччини.
А ще - 29 літальних апаратів і понад 3 тисячі військових.
В одеському порту в ці дні можна було побачити румунський корвет "Мачеларіу", український фрегат "Гетьман Сагайдачний", а також американський ракетний крейсер "Hue City" та есмінець "Carney".
Від США у навчаннях, окрім бойового корабля і судна, беруть участь чотири літаки, мобільний інженерний підрозділ, морський загін спецоперацій.
Навчання стартували 10 липня і завершаться 23 липня.
Їх проводять у північно-західній частині Чорного моря, а також в Одеській і Миколаївській областях.
Військові, зокрема, вчаться шукати та розміновувати вибухонебезпечні предмети.
Прикордонники і військові проводять операцію із огляду суден та затримання порушників.
Військові водолази відпрацьовують спуски, а також евакуацію постраждалих і надання медичної допомоги.
"Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Україні з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США.
Фото - Олександра Мілюкова для ВВС Україна.