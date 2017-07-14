Робот і підводний човен: навчання Сі Бриз-2017 у фото

На півдні України тривають міжнародні навчання "Сі Бриз-2017", в яких беруть участь представники 16 країн.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption У "Сі Бриз-2017" беруть участь представники 16 країн. Це Україна, США, Румунія, Туреччина, Грузія, Велика Британія, Греція, Канада, Італія, Бельгія, Болгарія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція, Франція.

За даними міністерства оброни, задіяні 31 корабель, катер і судно військово-морських сил України, США, Грузії, Румунії і Туреччини.

А ще - 29 літальних апаратів і понад 3 тисячі військових.

В одеському порту в ці дні можна було побачити румунський корвет "Мачеларіу", український фрегат "Гетьман Сагайдачний", а також американський ракетний крейсер "Hue City" та есмінець "Carney".

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption Американський ракетний крейсер "Hue City".

Від США у навчаннях, окрім бойового корабля і судна, беруть участь чотири літаки, мобільний інженерний підрозділ, морський загін спецоперацій.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption Гвинтокрил із американського крейсера також бере участь у навчаннях.

Навчання стартували 10 липня і завершаться 23 липня.

Їх проводять у північно-західній частині Чорного моря, а також в Одеській і Миколаївській областях.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption У навчаннях бере участь підводний човен з Туреччини

Військові, зокрема, вчаться шукати та розміновувати вибухонебезпечні предмети.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption Військові НАТО показують журналістам сонар для пошуку вибухівки під водою.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption А це - робот для розмінування.

Прикордонники і військові проводять операцію із огляду суден та затримання порушників.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov Image caption Навчання з огляду суден і затримання порушників

Військові водолази відпрацьовують спуски, а також евакуацію постраждалих і надання медичної допомоги.

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov

Копирайт изображения Oleksandr Milyukov

"Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться в Україні з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США.

Фото - Олександра Мілюкова для ВВС Україна.