Корупція і членство в ЄС: про що сперечались на саміті у Києві

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент України Петро Порошенко, президент Європейської Ради Дональд Туск та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер говорили і в невимушеній атмосфері

19-й саміт Україна-ЄС пройшов на тлі запровадження безвізу та початку дії угоди про асоціацію. Проте атмосферу заходу дещо затьмарили суперечки через перспективу членства в ЄС, а також докори європейців щодо корупції.

Ще напередодні було відомо, що головною темою саміту стане імплементація угоди про асоціацію з ЄС, яку вже ратифікували.

Але сторони так і не змогли узгодити спільну декларацію за підсумками саміту.

Головною перешкодою стало бажання України внести туди згадку про перспективу членства країни в ЄС.

Про обґрунтованість європейських прагнень України заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, проте від себе особисто, процитувавши преамбулу угоди про асоціацію.

Саміт безвізу і асоціації

"Цей саміт увійде в історію як саміт безвізу і асоціації", - заявив на початку зустрічі Петро Порошенко.

Він наголошував на успіхах України у стосунках з ЄС та натякав, що жодна країна ЄС не може завадити європейським прагненням країни.

Неформально представники ЄС визнавали, що деякі країни, зокрема Нідерланди, таки домоглися, щоб у підсумковій заяві про перспективу членства не згадали.

Image caption Петро Порошенко наголошував на успіхах, зокрема безвізу

Через це саму заяву і не узгодили. Це був не перший такий випадок, адже під час попереднього саміту в Брюсселі у листопаді спільної заяви також не було.

"Для мене основна важливість угоди про асоціацію у тому, що, цитую, "ЄС визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір", - заявив пізніше Дональд Туск від себе особисто.

Після засідання Дональд Туск передав Петру Порошенку копію ратифікованої угоди про асоціацію.

Президент України похвалився тим, що за місяць дії безвізового режиму вже 100 тисяч українців скористались цією можливістю.

Корупція і допомога

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер акцентував увагу на необхідності ефективнішої боротьби з корупцією.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петру Порошенку передали копію ратифікованої ЄС угоди про асоціацію

"Що нас турбує - це боротьба з корупцією. Я розумію, що президент і парламент досягли прогресу. Але ситуація не є задовільною і тут треба працювати. Якщо на всіх щаблях ви не зруйнуєте корупцію, інвестори не прийдуть у вашу країну", - заявив пан Юнкер.

ЄС давно вимагає від України створення спеціалізованого антикорупційного суду, що має полегшити роботу новоствореним антикорупційним органам.

Проте під час саміту пан Юнкер оголосив про зміну позиції ЄС. Там погоджуються на створення не окремого суду, а антикорупційної палати у межах Верховного Суду. Він саме зараз обирається на конкурсі й має бути перезапущений.

Проблема у тому, що для цього кроку треба змінити законодавство. Але цього раніше осені зробити не вдасться.

Під час саміту обговорювали механізми імплементації угоди про асоціацію та реформи, які має зробити Україна. Окрім того, говорили і про форми тіснішої співпраці та допомоги ЄС.

"Ми обговорили можливості підготовки нового довгострокового плану підтримки України … на кшталт плану Маршала, і використання Україною фондів новоствореного зовнішнього інвестиційного плану ЄС", - відзначив Петро Порошенко під час спільної заяви.

Він додав, що у перспективі Україна прагнутиме приєднатися до митного союзу з ЄС, інтегруватися до Шенгенської зони, стати частиною цифрового ринку і енергетичного союзу.

Щодо конкретних планів допомоги ЄС, то на саміті говорили про третій транш макрофінансової допомоги Україні у 600 мільйонів євро.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко з колегами 12 липня спілкувався "на природі"

З ним виникли проблеми, але якщо Україна проведе низку реформ та виконає вимоги ЄС, то отримає його у грудні.

Пан Юнкер нагадав, що умови отримання грошей стосуються боротьби з корупцією, продовження програм енергоефективності та поглиблення взаємодії у вирішенні проблем вимушених переселенців.

Умовою для отримання також залишається скасування мораторію на експорт з України лісу кругляку.

Донбас, заручники і газ

Під час саміту обговорювали конфлікт на Донбасі та важливість мирного врегулювання конфлікту. У ЄС підтримують територіальну цілісність України та виконання мінських угод за допомогою перемовин у нормандському форматі.

Петро Порошенко на початку зустрічі заявив, що наступні подібні зустрічі мали б пройти в Донецьку та Ялті.

Дональд Туск також публічно закликав Росію звільнити ув'язнених українців, зокрема Олега Сенцова.

У арештованого в Криму режисера у четвер якраз день народження, з чим Туск його і привітав. "Закликаю негайно звільнити як Сенцова, так і всіх політичних в'язнів, що утримуються в Криму та в Росії", - заявив він.

Енергетика та ринок газу також були серед тем на саміті. Хоча конкретних результатів газових перемовин не оголошували, проте Петро Порошенко натякнув, що говорили про російські газогони в обхід України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Туск закликав Росію звільнити усіх затриманих українців, зокрема і Олега Сенцова

"Ми запропонували Єврокомісії провести у 2018 році міжнародний форум щодо перспектив використання газотранспортної системи України під умовною назвою: "Потенційні можливості ГТС України для енергетичної безпеки Європи", - розповів пан Порошенко.

Він сподівається, що "вдасться зупинити реалізацію політично вмотивованих російських проектів в енергетичній сфері".