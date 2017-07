Як нове покоління українських артистів завойовує Росію

Копирайт изображения http://grebzlife.com/ Image caption Секрет популярності "Грибів" намагаються розгадати музичні експерти, психотерапевти і державний телеканал

Конфлікт між Росією і Україною не міг не відбитися на шоу-бізнесі. Якщо раніше російські та українські артисти могли вільно гастролювати в обох країнах, то зараз українських виконавців за проведення концертів в Росії часто критикують на батьківщині, а російським артистам, які підтримують офіційну політику держави, забороняють в'їзд в Україну.

При цьому молоді українські виконавці цілком успішно підкорюють російську поп-сцену.

В топі російських чартів

Про популярність українських артистів в Росії свідчить те, що вони стають хедлайнерами музичних фестивалів, проводять концерти в Росії, очолюють чарти і часто виступають в ефірі федеральних телеканалів.

У травні цього року українці перемогли в третині номінацій російської музичної премії RU.TV, включаючи найпрестижніші категорії за кращу пісню, співачку і старт року, а в червні попурі з пісень українських виконавців - Монатіка, "Грибів" і "Время и стекло" - відкривало щорічну премію "Муз-ТВ 2017".

Копирайт изображения vremyaisteklo.com Image caption "Время и стекло"

У той же час в інтернеті російськомовні пісні українців змагаються з творами міжнародних артистів. Так, трек "Имя 505" групи "Время и стекло" набрав понад 162 млн переглядів на YouTube за три роки, тоді як міжнародний хіт "Take Me to Church" ірландського виконавця Hozier переглянуло лише 159 млн за трохи більший період.

Пострадянське натхнення

Група "Гриби" - українські виконавці, про яких, можливо, найбільше говорять в Росії. За п'ять місяців їхній кліп на пісню "Танет лед" зібрав понад 102 млн переглядів, а також викликав хвилю численних пародій, зроблених студентами, артистами та іншими ентузіастами.

На перший же концерт групи в Москві прийшло понад 3 000 людей, а дебютний альбом "Дом на колесах ч. 1", як повідомляється, став альбом, який найбільше слухати в російській соціальній мережі "ВКонтакте" в минулому році.

Секрет популярності "Грибів" намагаються розгадати музичні експерти, психотерапевти і державний телеканал. Найпопулярнішою версією причин успіху - крім музичних переваг групи - є використання "Грибами" пострадянської стилістики 1990-х, яка вже увійшла в молодіжну моду разом з колекціями дизайнера Гоші Рубчинського.

Схожа естетика властива і молодій українській співачці, дружині учасника і продюсера "Грибів" Юрія Бардаша, Христині Бардаш, яка виступає під псевдонімом Луна, яку вже називають "обличчям музичної революції України". У Росії концерти Луни збирають повні зали, а багатоповерхівки спальних районів в кліпі "Осень" знайомі кожному, хто ріс на території колишнього СРСР.

Підтримка блогерів

До популярності українських артистів причетні і відомі блогери, російські та українські. "Погоди-ка, да ты шо говоришь? Ты шо, конечно, говорю", - таким скетчем популярного українського Instagram-блогера Kyivstoner з помітним українським діалектом починається дебютний кліп "Грибов" "Інтро".

Відео актриси і Instagram-блогера Ірини Горбачової, яка танцює за діджейським пультом на московському фестивалі "Пікнік" Афіші" - 2016 "під трек "Грибов", тільки на YouTube переглянули понад 119 тисяч разів. Разом з комедійним актором і влогером Сергієм Мезенцевим Горбачова також знялася в кліпі українського співака Івана Дорна на пісню "Ти завжди в плюсі".

Поза політикою

Коментуючи успіх молодих українських артистів в Росії на тлі політичної кризи, музичні експерти зазначають, що походження музикантів не є головною складовою успіху.

"Виявилося, рядовому слухачеві плювати, звідки музика - з України, Білорусії, Бангладеш або ПАР. Головне, щоб грало голосніше і бас навалював", - говорить оглядач Life.ru Іван Талачев.

На думку музичного критика і редактора сайту Meduza Олександра Горбачова, "головним громадським досягненням "Грибів" і Луни можна вважати те, що в тексті про київських музикантів, які завоювали Москву, ні разу не доводиться згадувати сучасні відносини між Україною і Росією".

Частина слухачів вважає, що українські артисти зможуть нормалізувати відносини між країнами. Так, в одному з популярних коментарів до відео "Танет лед" написано: "Браво українці які завоювали Російський ринок! Між РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ дійсно розтане лід, завдяки вам !!!!" (Орфографія і пунктуація автора).

Можлива заборона виступів

На батьківщині успіх українських артистів в Росії не залишився непоміченим. На початку липня кілька депутатів Верховної Ради внесли законопроект про заборону виступу українських виконавців в Росії, в Криму та на території самопроголошених "Донецької і Луганської республік". Він також передбачає заборону на виступи всіх російських артистів в Україні.

На думку депутатів, перебуваючи на території Росії, українські артисти "можуть стати заручниками або об'єктами для використання в пропагандистських цілях". Росія "також веде інформаційну війну проти України, особливо за допомогою російських гастролерів", вважають депутати.

Копирайт изображения unian Image caption Лоліту Мілявську, яка народилась у Мукачевому і живе у Москві, не пустили в Україну

Ініціатива не встигла викликати широкий резонанс в суспільстві, але деякі політики вже висловилися на її підтримку. На думку віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, "під час російської збройної агресії можна використовувати і повну заборону".

Кириленко говорив, що працює над поправками до законодавства, які зобов'язують організаторів концертів інформувати українські спецслужби і правоохоронні органи про плани запросити російських артистів в Україну. Це, на його думку, дасть можливість відмовляти російським музикантам у в'їзді на українську територію завчасно, в той час як зараз це відбувається на українському кордоні, якщо їхні імена внесено в стоп-лист.

Російські артисти в Україні

Хоча кількість виступів російських артистів в Україні значно зменшилася, деякі з них досі популярні в країні, деяким навіть вдається обходити місцеві закони.

У червні репер Баста зміг зібрати аншлаг на концерті в Києві - не дивлячись на те, що до цього він виступав на Кримському півострові.

Російському співакові Дельфіну пощастило менше: в'їзд в Україну йому заборонили за пару годин до виступу в зв'язку з тим же Кримом. Однак, це не стало перешкодою для його фанатів. Музиканти з його групи, які в'їхали в країну, провели виступ у форматі караоке, тексти ж пісень вони демонстрували на екрані.

Делікатна тема

Також в Україні чутливо ставляться і до коментарів українських артистів про конфлікт. Нещодавно в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю музикант Іван Дорн назвав Україну "молодшим братом" щодо Росії: "Коли сталася сварка двох братів, молодші брати сказали "ні" всьому від старшого брата".

Ці слова викликали хвилю критики в українських соцмережах. Співак скасував один зі своїх концертів в Україні через погрози націоналістів.

Копирайт изображения UNIAN

У відповідь артист записав відеозвернення до тих, хто намагається диктувати музикантам правила гри: "Пусть знают те, кто желал мне страстно "Покойся с миром, Дорн Иван", - со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман".

Служба моніторингу ВВС