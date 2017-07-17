"Я пам'ятаю": українка зшила 298 ляльок на згадку про жертв MH17

У річницю авіакатастрофи MH17, яка припадає на її день народження, художниця Лія Достлєва провела акцію пам'яті.

Копирайт изображения Lia Dostlieva Image caption Лія Достлєва шиє ляльки на згадку про жертв катастрофи MH17

У Познані, куди вона переїхала з Донецька, дівчина пошила 298 ляльок, щоб згадати кожного з тих, хто загинув 17 липня 2014 року.

Копирайт изображения Lia Dostlieva Image caption Ляльки шиються зі старого одягу - як матеріалізація травматичної пам'яті, каже художниця

Акція пройшла біля фонтану на площі Wolnosci у місті Познань, де зараз живе Лія Достлєва.

До Польщі дівчина виїхала на творчу стипендію незадовго до початку конфлікту. Вже понад три роки художниця не була вдома, у Донецьку.

Про почуття провини і про те, як катастрофа MH17 вплинула на її життя, Лія Достлєва розповіла ВВС Україна.

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"У цей день, 17 липня, коли мені виповнилося 30, над моїм містом було збито літак. Рейс MH17 мав доставити 298 людей на відпочинок. Вони всі загинули. Я все ще жива. Війна стала частиною мого досвіду. Я зрозуміла, що ніколи не зможу нормально радіти в цей день, бо знаю, що біля мого дому вбили стільки людей.

Чи почуваюся я винною в тому, що вони загинули в день, коли я щороку згадую, що я все ще жива? Чи почуваюся я винною в тому, що вони загинули над моїм містом і над моєю землею? Чи почуваюся я винною в тому, що їх вбила та ж сама сила, яка вже три роки намагається вбити мою країну, що насправді ця ненависть, від якої вони загинули, була спрямована на нас - на мене? Так, так, так.

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Пошиття ляльок - це не політичний, а художній проект. Скоріше, я роблю це для себе. Це намагання винести роздуми про провину і відповідальність у публічну сферу.

Йдеться про акт шиття як символічний контакт з тілом. Ляльки шиються зі старого одягу - як матеріалізація травматичної пам'яті. Що буде далі з ляльками, ще не знаю.

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Загибель цих людей є жахливим прикладом того, що війна теж стала частиною досвіду західної Європи. Про це треба пам'ятати і згадувати. Три роки - це не дуже великий час. Важливо сказати, що я пам'ятаю, що ця тема не зникає".

Копирайт изображения Lia Dostlieva Image caption Друзі Лії прийшли разом з нею шити ляльки

Офіційні звинувачення у загибелі 298 людей на MH17 досі нікому не висунули. Рада безпеки Нідерландів назвала причиною катастрофи ракету, яку випустили з установки "Бук". Міжнародна слідча група заявила, що "Бук" привезли з Росії.

Кремль завжди заперечував участь чинних російських військових у конфлікті на сході України.