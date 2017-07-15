Не проґавте: Ryanair, "донецькі" в Польщі та секретні місця світу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Лідери ЄС спільну заяву не узгодили, але встигли поспілкуватися з українською природою

Про що говорили європейські лідери у Києві, продовження скандалу про зв'язки президента США із Кремлем, чому найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair не домовився з українським урядом, скільки вихідців із Донбасу після початку конфлікту опинилися у Польщі?

А також як вижити у стихію, чим пригощають офіційних гостей Королеви Єлизавети та де ті місця у світі, куди нікого не пускають? ВВС Україна пропонує традиційні підсумки тижня.

Черговий саміт Україна-ЄС у Києві закінчився тим, що сторони не змогли узгодити спільну декларацію за підсумками саміту. Головною перешкодою стало бажання України внести туди згадку про перспективу членства країни в ЄС.

Корупція і членство в ЄС: про що сперечались на саміті у Києві

Дональд Трамп і його адміністрація всерйоз взялися за українське питання, як і новообраний президент Франції Еммануель Макрон. Але чи допоможе це зупинити війну на Донбасі? Читайте аналіз кореспондента ВВС Україна.

Трамп, Путін і Тіллерсон: чи зрушили глухий кут Донбасу

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У новому розслідуванні про зв'язки Дональда Трампа з Кремлем є бізнесмен азербайджанського походження, британський піарник і російський лобіст проти "акту Магнітського".

ВВС досліджувала, як ця особа та інші люди одночасно пов'язані і Кремлем, і з виборами в США?

Хто є хто в скандалі про зв'язки Трампа з Росією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емін (ліворуч) и Арас Агаларов з Дональдом Трампом

Багатомісячна епопея з приходом в Україну найбільшого лоукост-перевізника Європи Ryanair поки що закінчилась невдачею. Європейці не зуміли домовитись з київським аеропортом "Бориспіль" й взагалі відмовились від виходу на український авіаринок.

Як Ryanair не долетів до України

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Мінська сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ закінчилася кількома позитивними рішеннями для Києва. У російській делегації кажуть, що проукраїнські настрої в організації не будуть панівними довго.

Найважливіше рішення для України - ухвалення в головному річному документі ОБСЄ резолюції "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України" з формулюваннями щодо дій Росії у Криму і на Донбасі.

Як ОБСЄ визнала "російські гібридні сили" на Донбасі

Сказати, скільки саме жителів Донецької та Луганської областей після початку конфлікту на сході України опинилися в Польщі, вкрай складно. Тамтешні компетентні органи не ведуть окремого обліку для уродженців конкретних регіонів України, які нині на легальних підставах перебувають на території країни. Кореспондент ВВС зібрав розповіді цих людей.

Сепаратисти чи бандерівці? Як живуть у Польщі вихідці з Донбасу

Копирайт изображения Getty Images Image caption У поляків менше стресу на обличчі, ніж в українців, каже Лія Достлєва

Літо у розпалі, політики у новинах меншає. Пропонуємо вам також кілька неполітичних статей, які не можуть залишити байдужими.

У мальовничому куточку південного Уельсу місто Мертир-Тидвіл проходить фестиваль "Ентузіазм" - унікальна і безпрецедентна подія, спроба перекинути місточок у часі і просторі між південним Уельсом і Донбасом, між 2017 роком і кінцем ХІХ сторіччя.

Фестиваль на батьківщині "засновника Донецька"

Щоби вижити в стихійне лихо, головне - це не геройство, кажуть фахівці. Єдине, що треба зробити, це уникнути безглуздих помилок, яких ми схильні припускатися перед загрозою смерті.

Як вижити в катастрофі - помилки, які коштуватимуть життя

Копирайт изображения Getty Images Image caption У надзвичайних ситуаціях люди схильні продовжувати свої повсякденні справи, ніби нічого не відбувається

Схоже, природною схильністю засиджуватися після опівночі - або, навпаки, прокидатися рано-вранці - ми зобов'язані нашим далеким пращурам. Так чому ж комусь із нас краще подовше поспати вранці, а когось хилить в сон задовго до опівночі?

Ви - жайворонок чи сова? У цьому винні пращури!

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Заборонений плід - завжди найсолодший, і місця, куди не пускають сторонніх, здаються найцікавішими і приваблюють найбільшу увагу. Користувачі сайту питань і відповідей Quora обрали п'ять найбільш засекречених місць у світі. Чи знали ви про них?

Найбільш засекречені у світі місця, куди нікого не пускають

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радари на базі королівських ВПС Великої Британії у Менвіт-Гілл

Напевно, у Її Величності є коло близьких людей і незмінних родичів, яких вона приймає без особливих церемоній. Але державний візит - це інша справа. Це - традиція, яку започаткували в імперському минулому. Це - кінний екіпаж і вишукане меню банкету в Букінгемському палаці. То що ж чекає на лідера будь-якої країни, якщо його або її запросили до Британії із державним візитом?

Прийняття на найвищому рівні: якщо вас запросила королева Британії