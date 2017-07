Чому Америка вже ніколи не стане білою?

Копирайт изображения Getty Images

На білих американців старшого покоління досі припадає найбільша частка економічної і політичної влади в США. Проте молоде покоління американців расово є значно різноманітнішим, тож зміни - неминучі.

Вже невдовзі в Америці безповоротно зміняться і склад економічно активного населення, і його політичні погляди, і місце країни на світовій арені.

Очікувані зміни в складі народонаселення настільки масштабні і стрімкі, що вже в найближче десятиліття США зміняться значно більше, аніж інші країни світу.

Майже половина мілленіалів (покоління, яке народилося в період з 1980-го по 2000 роки) і дітей належать до різних етнічних меншин. І це різноманіття є ключовим фактором демографічних змін.

Оскільки у майбутньому добробут Америки залежатиме від цих поколінь, всім варто подумати про те, як перебудувати суспільство, щоби воно процвітало і в цій новій реальності.

Налякане покоління

Дональд Трамп увійшов у Білий дім на хвилі підтримки білих американців старшого покоління - тих, кому було понад 45 років. Багатьох з них привабили його обіцянки про сприятливі економічні умови.

Але значною мірою їм імпонувала і його позиція стосовно зростання чисельності іммігрантів і політичної коректності. Ця позиція демонструвала побоювання частини білих американців старшого віку, які стали частиною покоління культурного розриву, виявленого опитуваннями в останні роки.

Понад половина бебі-бумерів і американців старшого віку, як свідчать опитування Дослідницького центру П'ю 2011 року, побачили в збільшенні числа вихідців з інших країн загрозу американським цінностям і звичаям.

Також, згідно з опитуванням PRRI 2015 року, білі американці старшого покоління з більшою ймовірністю, ніж молодші, вважали становище із культурою і цінностями американського суспільства зараз гіршим, ніж у 50-ті роки минулого століття.

Однак, усупереч цим страхам, економічний добробут США залежатиме саме від цих нових, етнічно неоднорідних поколінь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Каліфорнії вже працюють двомовні школи, бо значна частина учнів - іспаномовні

Біле населення швидко старіє

Біле населення Сполучених Штатів невдовзі почне скорочуватися.

Медіанний вік білих зараз становить 43 роки. Це означає, що якщо ранжувати всіх білих за віком, то рівно половина з них виявиться старшими ніж 43 роки, а інша половина - молодша вказаного віку.

Серед латиноамериканців - найбільшої меншини в США - медіанний вік становить 29 років.

Серед американців змішаної расової приналежності - а це найдинамічніша група - медіанний вік 20 років.

Реальність така, що незабаром в Америці значна кількість старих білих людей залежатиме від підтримки молодих і расово неоднорідних поколінь.

Через вісім років можна очікувати, що біле населення Америки почне скорочуватися: число померлих перевищуватиме число народжених.

Кількість білих у віці до 18 років вже падає, і ця тенденція продовжиться внаслідок зниження чисельності білих жінок репродуктивного віку.

Але найбільш разючою є швидкість старіння білого населення.

До 2030 року число білих, старших ніж 65 років, зросте на 42%. Зростання чисельності білих працездатного віку становитиме усього 9%.

Підтримка молодих працівників

У найближчій перспективі більшість дітей, народжених у США, будуть з числа етнічних меншин.

Меншини вже становлять майже половину американської молоді. Кількість бебі-бумерів скорочуватиметься, їхнє місце займатимуть меншини. Саме за рахунок них і, насамперед, латиноамериканців, зростатиме частка активного населення США. Від них залежатиме економічне зростання, податкові надходження, пенсії, внески в фонди медичного страхування літніх людей.

Ці демографічні факти ставлять на порядок денний питання про пріоритети, пов'язані із витрачанням державних коштів.

Зараз значна кількість дітей з етнічних меншин навчається в школах, які хронічно недофінансовуються.

Чисельність латиноамериканців і чорношкірих вступників у вищі навчальні заклади хоч і зростає, але все ж суттєво відстає від білих. У багатьох з них немає ані фінансових ресурсів, ані знань для того, щоби знайти роботу як для середнього класу.

Як в інших країнах

Цей різкий приріст чисельності молодого і працездатного населення призводить до того, що становище США є значно кращим, аніж в інших промислово розвинених країнах.

Населення США становить близько 325 мільйонів людей. З 1980 року воно зросло майже на 100 мільйонів.

До середини століття, як очікується, чисельність жителів США досягне 400 мільйонів. Цей сценарій разюче відрізняється від прогнозів для більшості інших розвинених країн.

Приміром, у порівнянні із Японією, Німеччиною, Італією і Великобританією - країнами зі старішим населенням, низькою народжуваністю і низькими темпами імміграції - у США населення працездатного віку зростатиме швидше.

Це зростання допоможе підтримувати економічне зростання - нарощувати виробництво, споживання і можливості для підприємництва.

Але все це стане можливим лише завдяки молодим меншинам - латиноамериканцям та азіатам. Якби не вони, економічно активне населення країни було б приречене на скорочення.

На порозі великих змін

Хоча в короткостроковій перспективі культурний розрив між поколіннями може зберігатися, реальність мінливого американського народонаселення означатиме, ймовірно, що "демографія - це доля".

"Вибух різноманіття", який сьогодні переживає Америка, змінить всі аспекти життя суспільства.

Лідери урядів усіх рівнів і загалом всі американці мають задуматися над тим, які капіталовкладення у молоді меншини необхідні сьогодні для того, аби країна досягала успіху завтра.

Більше ніж інші країни, Сполучені Штати стоять на порозі великих змін.

Цей аналіз написаний експертом сторонньої організації на замовлення Бі-бі-сі.

Вільям Фрей- старший науковий співробітник Інституту Брукінгса і автор книги Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America.

Інститут Брукінгса називає себе некомерційною організацією, що проводить дослідження з метою вироблення нових ідей для розв'язання проблем, що постають перед сучасним суспільством.