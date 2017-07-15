ФОТО: відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль
В Одесі офіційно відкрили 8-й Одеський міжнародний кінофестиваль.
Урочиста церемонія відбулася в Національному академічному театрі опери та балету.
Фільмом відкриття обрали стрічку "Щоб бути впевненим" (Франція, Бельгія). Її представили режисер Карін Тардьє та композитор Ерік Слаб'як.
Цього року на фестивалі представлена рекордна кількість український стрічок- 48.
У міжнародному конкурсі представлено 12 картин, до конкурсу європейських документальних фільмів увійшли 8 фільмів, а національна програма складається 17 стрічок.
Членами журі міжнародного конкурсу цьогоріч стали акторки Сібель Кекіллі та Римма Зюбіна, член Європейської кіноакадемії Тудор Джурджа, кінокомпозитор Євгеній Гальперін. Журі очолює режисер Крістіан Петцольд.
До журі національного конкурсу увійшли Ейдан Тернер, Наталія Ворожбит, Шарль Тессон та Заз Урушадзе.
Члени журі конкурсу європейських документальних фільмів - Роман Бондарчук, Маріанна Каат та Тала Хаді.
8-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 22 липня.