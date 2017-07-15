ФОТО: відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль

В Одесі офіційно відкрили 8-й Одеський міжнародний кінофестиваль.

Копирайт изображения Unian Image caption Червоною доріжкою кінофестивалю пройшла Марія Максакова, оперна співачка, вдова екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова

Урочиста церемонія відбулася в Національному академічному театрі опери та балету.

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Фільмом відкриття обрали стрічку "Щоб бути впевненим" (Франція, Бельгія). Її представили режисер Карін Тардьє та композитор Ерік Слаб'як.

Копирайт изображения Unian Image caption Виступ групи Dakh Daughters розпочав церемонію відкриття фестивалю

Цього року на фестивалі представлена рекордна кількість український стрічок- 48.

У міжнародному конкурсі представлено 12 картин, до конкурсу європейських документальних фільмів увійшли 8 фільмів, а національна програма складається 17 стрічок.

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Копирайт изображения Unian Image caption Учасники гурту "Деньги вперед" Фелікс Шиндер та Євген Кучурка

Членами журі міжнародного конкурсу цьогоріч стали акторки Сібель Кекіллі та Римма Зюбіна, член Європейської кіноакадемії Тудор Джурджа, кінокомпозитор Євгеній Гальперін. Журі очолює режисер Крістіан Петцольд.

Копирайт изображения Unian Image caption (зліва направо) Українська акторка Римма Зюбіна, французький і російський композитор Євген Гальперін, німецька акторка Сібель Кекіллі, німецький кінорежисер і сценарист Крістіан Петцольд

До журі національного конкурсу увійшли Ейдан Тернер, Наталія Ворожбит, Шарль Тессон та Заз Урушадзе.

Члени журі конкурсу європейських документальних фільмів - Роман Бондарчук, Маріанна Каат та Тала Хаді.

Копирайт изображения Unian Image caption Михайло Жванецький на червоній доріжці фестивалю

8-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 22 липня.