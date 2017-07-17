Сі Бриз - 2017: військові "ігри" на півночі Чорного моря
В Одеській та Миколаївській областях тривають міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2017".
В них беруть участь Україна, США та інші країни. Тема - проведення багатонаціональної морської операції. Це вже двадцяті міжнародні навчання з цієї серії.
Після російської анексії Криму та подій на Сході навчання "Сі Бриз" для України та НАТО набули особливого значення.
Їх учасники вчаться взаємодіяти у морі та на суходолі. За легендою навчань, багатонаціональні сили повинні взяти під контроль ситуацію в кризовому регіоні.
Морські піхотинці висаджуються на узбережжя Тендрівської коси (Херсонська область) з десантного корабля СДК "Юрій Олефіренко".
Щоб "закріпитися" на березі, учасникам навчань доводиться застосовувати міномети.
Одним з найважливіших етапів навчань стане виявлення підводного човна противника. Патрульний протичовновий літак Boeing P-8 "Poseidon" ВВС США вперше виконує завдання в українському небі.
Вперше до України прилетіли і американські конвертиплани CV-22 "Osprey", які поєднують швидкісні якості літака та здатність сідати на землю як вертоліт - горизонтально.
Українські СУ-25 маневрують перед тим, як завдати удару по "противнику" з повітря.
Ударний вертоліт МІ-24 виходить на бойовий курс.
Вертольоти Мі-14 пристосовані для дій у морській зоні.
Міністерство оборони України повідомляє, що цього року у заходах задіяні 31 корабель, катер і судно, 29 літальних апаратів, понад 3 тисячі особового складу.
Фото - Олександра Мілюкова для ВВС Україна.