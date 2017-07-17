Сі Бриз - 2017: військові "ігри" на півночі Чорного моря

В Одеській та Миколаївській областях тривають міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2017".

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В них беруть участь Україна, США та інші країни. Тема - проведення багатонаціональної морської операції. Це вже двадцяті міжнародні навчання з цієї серії.

Після російської анексії Криму та подій на Сході навчання "Сі Бриз" для України та НАТО набули особливого значення.

Їх учасники вчаться взаємодіяти у морі та на суходолі. За легендою навчань, багатонаціональні сили повинні взяти під контроль ситуацію в кризовому регіоні.

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Морські піхотинці висаджуються на узбережжя Тендрівської коси (Херсонська область) з десантного корабля СДК "Юрій Олефіренко".

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Щоб "закріпитися" на березі, учасникам навчань доводиться застосовувати міномети.

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Одним з найважливіших етапів навчань стане виявлення підводного човна противника. Патрульний протичовновий літак Boeing P-8 "Poseidon" ВВС США вперше виконує завдання в українському небі.

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Вперше до України прилетіли і американські конвертиплани CV-22 "Osprey", які поєднують швидкісні якості літака та здатність сідати на землю як вертоліт - горизонтально.

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Українські СУ-25 маневрують перед тим, як завдати удару по "противнику" з повітря.

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Ударний вертоліт МІ-24 виходить на бойовий курс.

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Вертольоти Мі-14 пристосовані для дій у морській зоні.

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Міністерство оборони України повідомляє, що цього року у заходах задіяні 31 корабель, катер і судно, 29 літальних апаратів, понад 3 тисячі особового складу.

Фото - Олександра Мілюкова для ВВС Україна.