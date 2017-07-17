Дівчата на фронті: відео на 360 градусів

Ці молоді жінки - курдські бійці з Ірану. Вони приїхали на північ Іраку, щоб долучитися до боротьби проти так званої "Ісламської держави".

У свої 18 років Асо Сакжі - наймолодший солдат у цьому підрозділі, вона прапороносець.

Асо втекла з дому в Ірані та приїхала сюди воювати разом зі своїм старшим братом, який через кілька місяців, як їй сказали, загинув під час бойової місії.

Підрозділ Асо перебуває під командуванням Курдської партії свободи - іранського сепаратистського угрупування, яке багато десятиліть бореться за незалежний Курдистан. На батьківщині, в Ірані, угрупування воює проти іранського уряду, який вважає його терористичною групою.

Панорамне 360-градусне відео ви можете побачити за лінком на Youtube.