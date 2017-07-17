Дерева і соняхи: у Нідерландах відкрили монумент МН17

  • 17 липня 2017

На третю річницю катастрофи рейсу МН17 у Нідерландах відкрили Національний монумент МН17.

Монумент Копирайт изображения ЕРА
Image caption Монумент, що розташований поблизу амстердамського аеропорту Schiphol, складається з дерев. Якщо подивитись згори, вони формують траурну стрічку
Дерева садили родичів загиблих, біля кожного є ім'я Копирайт изображения Frank van Beek ЕРА
Image caption Дерева садили родичі загиблих - біля кожного є ім'я

Перше посадили на честь капітана рейсу МН17. Сюди приносять квіти та іграшки. Серед 298 загиблих було 80 дітей.

Зараз дерева маленькі, але згодом вони виростуть у ліс, який кожної пори року буде змінюватися і нагадуватиме про жертв МН17 Копирайт изображения REMKO DE WAAL / POOL
Image caption Зараз дерева маленькі, але згодом вони виростуть у ліс, який кожної пори року буде змінюватися і нагадуватиме про жертв МН17

"Дерево, яке символізує надію і майбутнє у багатьох культурах, є дуже потужним символом. Ми хочемо не лише вшанувати пам'ять жертв MH17, але також створити місце, де кожен зможе згадувати про цих людей. Кожна жертва буде метафорично жити у цих меморіальних деревах", - йдеться у описі монумента на його офіційному сайті.

Стрічка оточена колом соняшників, які цвітуть у липні Копирайт изображения AFP
Image caption Стрічка з дерев оточена колом соняшників, які цвітуть у липні
Король НІдерландів Віллем-Александр і королева Максіма Копирайт изображения Getty Images
Image caption Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максіма

Соняшники нагадують про поле в Україні, куди впали уламки літака. Проект розробив ландшафтний дизайнер Роберт де Конінг.

REMKO DE WAAL / POOL Копирайт изображения REMKO DE WAAL / POOL

Церемонію відвідали король і королева Нідерландів, прем'єр країни Марк Рютте, та сотні родичів загиблих.

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