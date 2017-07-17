Дерева і соняхи: у Нідерландах відкрили монумент МН17
На третю річницю катастрофи рейсу МН17 у Нідерландах відкрили Національний монумент МН17.
Перше посадили на честь капітана рейсу МН17. Сюди приносять квіти та іграшки. Серед 298 загиблих було 80 дітей.
"Дерево, яке символізує надію і майбутнє у багатьох культурах, є дуже потужним символом. Ми хочемо не лише вшанувати пам'ять жертв MH17, але також створити місце, де кожен зможе згадувати про цих людей. Кожна жертва буде метафорично жити у цих меморіальних деревах", - йдеться у описі монумента на його офіційному сайті.
Соняшники нагадують про поле в Україні, куди впали уламки літака. Проект розробив ландшафтний дизайнер Роберт де Конінг.
Церемонію відвідали король і королева Нідерландів, прем'єр країни Марк Рютте, та сотні родичів загиблих.