Навіщо в Донецьку заявили про "Малоросію"?
Лідер так званої "ДНР" Олександр Захарченко здивував багатьох, зробивши несподівану заяву про створення "Малоросії".
До цього нового утворення, окрім "ДНР" і "ЛНР", мали б увійти й інші регіони України, але за виключенням Криму.
Проект нібито давно готували, а представники всіх регіонів майбутньої "Малоросії" навіть підписали певний "конституційний акт".
Заяву пана Захарченка одразу ж різко засудили керівники України, назвавши його "вигадкою" Кремля.
Петро Порошенко також нагадав, що попередній план створення так званої "Новоросії" провалився.
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Негативні заяви зробили і представники Німеччини та Франції, які входять до нормандської четвірки і намагаються оживити мінський процес.
19 липня у Мінську має відбутись черговий раунд перемовин, й українські представники прогнозують їхній можливий зрив.
Несподівано "Малоросію" розкритикували і в "Луганській народній республіці". Мовляв, з ними ніхто не говорив і не узгоджував це.
Під вечір вівторка про несвоєчасність "Малоросії" заявив також один з керманичів "ДНР" Денис Пушилін.
Що стоїть за ідеєю "Малоросії", як у часи Російської імперії називали частину українських земель, ВВС Україна запитала в політичних та військових експертів.
Валентин Краснопьоров, політолог:
Ситуація на окупованих територіях важка. Тому це був внутрішній і зовнішній інформаційний посил.
Внутрішній, щоб сказати: ось, всі разом ми будемо будувати "Малоросію", і так підняти дух...
Якщо дивитися більш глибоко, то, можливо, "Малоросія" є частиною концепції більш агресивного крила у Москві.
Тому що буде створено новий суб'єкт замість "ЛДНР" і це - відхід від сценарію сепаратистського розвалу України з гібридним впливом та створенням псевдофедеративних утворень.
Як свого часу під час революції створили Харківську комуністичну республіку - антагоніста Української народної республіки.
Можливо, й зараз будуть розкручувати альтернативну державу. Це буде така ідея в "довгий ящик".
Тут все залежатиме від відносин між Росією і США. Все свідчить, що на них очікує конфронтація і тоді, можливо, дістануть з ящика історію "Малоросії" й будуть її розкачувати.
Є і зовнішній посил - "збити" інформацію ззовні, можливо, щодо MH17.
Загалом, ймовірно, політтехнологи з одного крила в Москві не домовилися з іншим.
У результаті "ЛНР" не розуміє, що відбувається і чому Захарченко робить свої заяви. "ЛНР" і далі буде обурюватися, тому що там є своє формування та інтереси.
Володимир Фесенко, політолог:
Серйозно заяви Захарченка я не сприймаю. Він не зовсім адекватна людина, вже обіцяв "визволення" Маріуполя, "визволення" всього Донбасу, обіцяв бути у Києві на танку…
Скоріше за все, це нова квазі-ідеологічна гра команди Суркова (помічник президента Росії. - Ред.).
Вони люблять такі ігри - не вийшло з "Новоросією", давайте зробимо "Малоросію" (Росія послідовно заперечує свою участь у конфлікті на Донбасі і збройну підтримку сепаратистів. - Ред.).
Це не стиль Захарченка, щоб Донбас назвав себе "Малоросією" - з акцентом на "мало"? Це не донбаські вигадки…
З політичної точки зору, сенс всієї цієї ідеї полягає у тому, щоб полякати можливою ескалацією конфлікту на сході України Захід, особливо новачка переговорного процесу Макрона.
А реалізувати такий проект на практиці, думаю, буде неможливо. Це розуміють навіть у Москві, але там шукають якогось креативу.
Безумовно, це суперечить мінському процесу. Але Москві зрив Мінських угод невигідний. Вони цілком відповідають російським інтересам у політичній частині і є інструментом тиску на Україну.
Тому Москва не буде відмовлятися від Мінських угод, а без її згоди цього не будуть робити Захарченко і Плотницький.
Олег Жданов, військовий експерт:
Багатоходівка, щоб розвалити мінський формат і при цьому звинуватити Україну у невиконанні домовленостей. Захарченко - це просто глашатай, йому дали команду й він це озвучив.
Мінський формат діє за участі так званих "ДНР" і "ЛНР", а тут буде нове політичне утворення. Тобто треба проводити нові переговори і при цьому будуть знову казати, що Україна не виконує Мінські угоди.
У такому випадку Путін вступає у конфронтацію із Заходом, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном. Адже той взяв на себе ініціативу вирішення проблеми на сході України і озвучив свій план.
Путіна цікавить особливий статус для Донбасу. У будь-якій іпостасі - у вигляді автономії, федерального округу. Головне - особливий статус з правом вето на зовнішньополітичні рішення. Це важіль, щоб залишити Україну в орбіті Москви. При цьому Путіну доводиться йти на якісь нові кроки, щоб заштовхати Києву ці землі з особливим статусом.
Військова ескалація зараз також можлива, але далі позиційної війни вона не піде.