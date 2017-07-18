Навіщо в Донецьку заявили про "Малоросію"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захарченко став чи не єдиним відомим ватажком бойовиків, який заявив про "Малоросію"

Лідер так званої "ДНР" Олександр Захарченко здивував багатьох, зробивши несподівану заяву про створення "Малоросії".

До цього нового утворення, окрім "ДНР" і "ЛНР", мали б увійти й інші регіони України, але за виключенням Криму.

Проект нібито давно готували, а представники всіх регіонів майбутньої "Малоросії" навіть підписали певний "конституційний акт".

Заяву пана Захарченка одразу ж різко засудили керівники України, назвавши його "вигадкою" Кремля.

Петро Порошенко також нагадав, що попередній план створення так званої "Новоросії" провалився.

Негативні заяви зробили і представники Німеччини та Франції, які входять до нормандської четвірки і намагаються оживити мінський процес.

19 липня у Мінську має відбутись черговий раунд перемовин, й українські представники прогнозують їхній можливий зрив.

Несподівано "Малоросію" розкритикували і в "Луганській народній республіці". Мовляв, з ними ніхто не говорив і не узгоджував це.

Під вечір вівторка про несвоєчасність "Малоросії" заявив також один з керманичів "ДНР" Денис Пушилін.

Що стоїть за ідеєю "Малоросії", як у часи Російської імперії називали частину українських земель, ВВС Україна запитала в політичних та військових експертів.

Валентин Краснопьоров, політолог:

Ситуація на окупованих територіях важка. Тому це був внутрішній і зовнішній інформаційний посил.

Внутрішній, щоб сказати: ось, всі разом ми будемо будувати "Малоросію", і так підняти дух...

Якщо дивитися більш глибоко, то, можливо, "Малоросія" є частиною концепції більш агресивного крила у Москві.

Тому що буде створено новий суб'єкт замість "ЛДНР" і це - відхід від сценарію сепаратистського розвалу України з гібридним впливом та створенням псевдофедеративних утворень.

Як свого часу під час революції створили Харківську комуністичну республіку - антагоніста Української народної республіки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Луганську відхрестились від "Малоросії"

Можливо, й зараз будуть розкручувати альтернативну державу. Це буде така ідея в "довгий ящик".

Тут все залежатиме від відносин між Росією і США. Все свідчить, що на них очікує конфронтація і тоді, можливо, дістануть з ящика історію "Малоросії" й будуть її розкачувати.

Є і зовнішній посил - "збити" інформацію ззовні, можливо, щодо MH17.

Загалом, ймовірно, політтехнологи з одного крила в Москві не домовилися з іншим.

У результаті "ЛНР" не розуміє, що відбувається і чому Захарченко робить свої заяви. "ЛНР" і далі буде обурюватися, тому що там є своє формування та інтереси.

Володимир Фесенко, політолог:

Серйозно заяви Захарченка я не сприймаю. Він не зовсім адекватна людина, вже обіцяв "визволення" Маріуполя, "визволення" всього Донбасу, обіцяв бути у Києві на танку…

Скоріше за все, це нова квазі-ідеологічна гра команди Суркова (помічник президента Росії. - Ред.).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ігор Плотницький розійшовся у поглядах з Олександром Захарченком

Вони люблять такі ігри - не вийшло з "Новоросією", давайте зробимо "Малоросію" (Росія послідовно заперечує свою участь у конфлікті на Донбасі і збройну підтримку сепаратистів. - Ред.).

Це не стиль Захарченка, щоб Донбас назвав себе "Малоросією" - з акцентом на "мало"? Це не донбаські вигадки…

З політичної точки зору, сенс всієї цієї ідеї полягає у тому, щоб полякати можливою ескалацією конфлікту на сході України Захід, особливо новачка переговорного процесу Макрона.

А реалізувати такий проект на практиці, думаю, буде неможливо. Це розуміють навіть у Москві, але там шукають якогось креативу.

Безумовно, це суперечить мінському процесу. Але Москві зрив Мінських угод невигідний. Вони цілком відповідають російським інтересам у політичній частині і є інструментом тиску на Україну.

Тому Москва не буде відмовлятися від Мінських угод, а без її згоди цього не будуть робити Захарченко і Плотницький.

Олег Жданов, військовий експерт:

Багатоходівка, щоб розвалити мінський формат і при цьому звинуватити Україну у невиконанні домовленостей. Захарченко - це просто глашатай, йому дали команду й він це озвучив.

Мінський формат діє за участі так званих "ДНР" і "ЛНР", а тут буде нове політичне утворення. Тобто треба проводити нові переговори і при цьому будуть знову казати, що Україна не виконує Мінські угоди.

Копирайт изображения AFP Image caption Експерти не виключають, що ініціатива "Малоросії" є відповіддю на пропозиції Макрона

У такому випадку Путін вступає у конфронтацію із Заходом, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном. Адже той взяв на себе ініціативу вирішення проблеми на сході України і озвучив свій план.

Путіна цікавить особливий статус для Донбасу. У будь-якій іпостасі - у вигляді автономії, федерального округу. Головне - особливий статус з правом вето на зовнішньополітичні рішення. Це важіль, щоб залишити Україну в орбіті Москви. При цьому Путіну доводиться йти на якісь нові кроки, щоб заштовхати Києву ці землі з особливим статусом.

Військова ескалація зараз також можлива, але далі позиційної війни вона не піде.