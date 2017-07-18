Українські літаки на авіашоу в Британії - фото

Але безперечною зіркою показу був Су-27, тут - нерухомий, а інший Су-27 був у небі. Цього року український винищувач уперше з 1999 року показав фігури вищого пілотажу в небі над Глостерширом, хоча в 2011 році український Су-27 був частиною статичного дисплею, але не літав на RIAT.