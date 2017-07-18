Українські літаки на авіашоу в Британії - фото
В графстві Глостершир в авіашоу RIAT-2017 взяли участь Су-27 з України.
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Jeff Brown
Український реактивний винищувач Су-27 викликав велику увагу відвідувачів авіашоу. Вперше команда ВПС України взяла участь в авіашоу на летовищі Фейфорд у 1996 році, через 5 років після здобуття Україною незалежності. Літак, відомий у класифікації НАТО як Flanker, вважається уособленням протистояння двох військових блоків у часи Холодної війни.
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Jeff Brown
Український екіпаж мав групу підтримки в Глостерширі. Транспортний Іл-76 був частиною показу на землі.
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Jeff Brown
Але безперечною зіркою показу був Су-27, тут - нерухомий, а інший Су-27 був у небі. Цього року український винищувач уперше з 1999 року показав фігури вищого пілотажу в небі над Глостерширом, хоча в 2011 році український Су-27 був частиною статичного дисплею, але не літав на RIAT.
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Jeff Brown
До українського Су-27 можна було навіть підійти зовсім близько. Підтвердження участі українських винищувачів надійшло після того, як командир ескадрильї Джонатан Ніксон, голова комітету контролю польотів на авіашоу, відвідав базу ВПС України в Миргороді.
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Jeff Brown
Іл-76 стояв на землі, поки Су-27 показував фігури вищого пілотажу в небі. RIAT (Royal international Air Tattoo) - найбільший у світі показ військово-повітряної техніки.
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Jeff Brown
Політ Су-27 був одним із ключових елементів програми авіапоказу. Загалом у RIAT-2017 узяли участь 246 літаків із 26 країн. На авіашоу були присутні 63 військові делегації.
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