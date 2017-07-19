Дрес-код королівської сім'ї

Копирайт изображения Getty Images

Багатьох людей зачаровує одяг, який носить британська королівська родина - від яскравих пальт королеви Єлизавети до тіар герцогині Кембриджської.

Але принц Джордж не з'являється на людях у футболці зі Спайдерменом, а Кетрін - у спортивному костюмі.

Те, що носить королівська родина на публіці - від рукавичок до військової уніформи, - регламентується правилами етикету.

Погляньмо на цей дрес-код детальніше.

Коли королева носить капелюх

Копирайт изображения Getty Images

Королева відома своїми яскравими і сміливими капелюшками.

Етикет вимагає від жінок головного убору на офіційних заходах, каже Діана Мезер, старший викладач фірми "Англійські манери", яка надає консультації з етикету.

"До 1950-х років жінок дуже рідко бачили без капелюха, показувати волосся на публіці вважали несмаком", - розповідає вона.

"Відтоді усе змінилося, і капелюхи тепер використовують лише на більш офіційних заходах".

Минулого місяця один із головних уборів королеви викликав жвавий інтерес у соцмережах.

На церемонію відкриття нового парламенту Єлизавета II одягла синій капелюх із жовтими квітами, і багато хто побачив у цьому схожість із прапором Євросоюзу.

Чому принц Джордж завжди носить шорти

Копирайт изображения Getty Images

Принц Джордж, на відміну від багатьох трирічних хлопчиків, ще не з'являвся на людях у футболці з мультяшним героєм чи навіть у штанях.

Експерти пояснюють це королівською традицією: маленькі принци і принцеси мають носити на публіці офіційний одяг.

Принц Джордж натомість найчастіше одягнений у класичні шорти та сорочку.

Експерт із етикету Грант Гарролд каже, що цю традицію можна простежити від 16 століття, коли хлопчики в певному віці змінювали сукні на бриджі.

"До восьми років хлопчики носили сукні. На щастя, в кінці 19-го - на початку 20-го століття вони трансформувалися в шорти. Цю традицію королівська родина підтримує до сьогодні".

Королева і рукавички

Копирайт изображения Reuters

Справжня леді має виходити в люди у рукавичках, каже пан Гарролд, який публікує поради з етикету в Twitter під ніком @TheRoyalButler.

Рукавички традиційно вважають модним аксесуаром, але вони також мають практичну мету: запобігають поширенню бактерій від людини до людини.

Королева щороку потискає руку сотням людей, тож для неї це не лише етикет, а й захист від мікробів.

"Не забуваймо, що вона не завжди носить рукавички, зустрічаючись із людьми, тож це залежить від її вбрання, від того, де вона і що робить", - додає пан Гарролд.

У стилі кежуал

Копирайт изображения Getty Images

Хтозна - може, вдома герцог і герцогиня Кембриджські ходять у піжамах.

Але на публіці вони мають дотримуватися дрес-коду навіть у повсякденних ситуаціях.

Для жінок етикет передбачає в таких випадках денну сукню або штани з піджаком чи кардиганом. Для чоловіків - светр із сорочкою та штани чинос.

Принц Вільям і Кетрін загалом слідують цим традиційним правилам, та інколи дозволяють собі показати свою сучасність і одягають джинси.

"У багатьох місцях джинси не дозволяють, бо їх і досі вважають надто повсякденними, тож обом статям краще перестрахуватися", - каже пані Мазер.

"Але якщо герцогиня, скажімо, вийшла вигуляти собаку, джинси - це припустимо", - додає експерт із етикету.

Спалах кольору

Копирайт изображения Getty Images

Фанати королівської родини знають, що гардероб королеви охоплює всі кольори веселки.

Кажуть, одного разу Єлизавета II сказала: "Якщо вдягну бежеве, мене ніхто не впізнає".

Пан Гарролд каже, що сміливі кольори для офіційного королівського вбрання обирає її особистий асистент Анджела Келлі.

Кажуть, що королева носить яскраве, аби ті, хто приходить на людні заходи, могли помітити її здаля, з натовпу.

"Вона любить насичений колір і знає, що він виділяється, - і це добре для неї", - каже пані Мазер.

Військовий стиль

Копирайт изображения Getty Images

Принци Вільям і Гаррі обоє служили у Збройних силах і були помічені у військовій уніформі.

Члени королівської родини часто носять форму своїх підрозділів на заходах, пов'язаних із військами, наприклад параді на честь дня народження королеви, коли перед нею марширують гвардійці.

Принц Вільям служив у Військово-повітряних силах, але також має звання полковника Ірландської гвардії - з її чепурною червоною уніформою.

Саме її він одяг на своє весілля у 2011 році.

Коштовності Корони

Копирайт изображения Getty Images

До весілля Герцогиня Кембриджська навряд чи з'явилася б на людях у тіарі.

Етикет приписує носити цю прикрасу заміжнім жінкам або членам королівської родини.

Тіари зазвичай вдягають на урочистості, особливо коли дрес-код - вечірня сукня, каже пані Мазер.

"За старим правилом, після шостої вечора у приміщенні не носять капелюхи, бо це той час, коли леді перевдягаються у вечірні сукні та дістають тіари й фамільні коштовності".

"Діаманти і тіари не носять удень, і лише одружена жінка може вдягнути тіару".

"Це була ознака статусу, яка демонструвала, що ви зайняті і не шукаєте чоловіка", - веде далі консультант.

"А для джентльмена це був чіткий знак: не підбивати клинців до цієї леді".