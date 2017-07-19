Хлопчик грає в бейсбол після подвійної трансплантації рук
Хлопчик у США, який увійшов в історію як перша в світі дитина з трансплантатами на обох руках, зараз добре розмахує бейсбольною битою, кажуть лікарі.
Сіону Харві - 10 років. Два роки тому йому пересадили руки донора і лікарі кажуть, що вражені і пишаються успіхами хлопця.
Зараз Сіон може самостійно писати, їсти й одягатися.
Мозок хлопця прийняв трансплатати як свої, демонструють результати тестів.
"Він може впоратися із бейсбольною битою і достатньо чітко пише своє ім'я", - розповідає BBC доктор Сандра Амарал, лікар з команди, яка опікується Сіоном у Дитячій лікарін в Філадельфії.
"Чутливість його рук покращується", - додає вона.
"Тепер він може погладити по щоці свою маму і відчути це".
Нові руки Сіона
Сіон народився із обома руками, але коли йому було два роки, лікарі були змушені їх ампутувати.
У Сіона був сепсис, небезпечна для життя хвороба.
Лікарі ампутували його руки у зап'ястках. Нирки хлопчика також переставали працювати.
У чотирирічному віці, після двох років на діалізі, Сіону пересадили нирку його матері Петті Рей.
Ще через чотири роки хлопцю пересадили руки.
Ризикована операція
Операцію на руках Сіону зробили у 2015 році. На той момент це була не перша подвійна трансплантація рук. Першу зробили у 1998. Але Сіон став наймолодшою людиною, який довелося пережиту таку операцію.
Протягом усього життя після трансплантації пацієнти мають приймати препарати для боротьби з відторгненням трансплатату, вони мають побічні ефекти, тому до операції слід переконатися, що переваги хірургічної операції мають перевищувати ризики.
Після пересадки нирки Сіон вже приймав їх, й після 18 місяців терапії медики переконались, що подвійна трансплантація могла би піти йому на користь.
Операцію проводили 10 хірургів і ще 30 медичних працівників. Вона тривала всю ніч і ранок.
Найскладнішим було приєднати усі маленькі судини, завдяки яким руки залишалися би живими.
Через два роки після операції Сіон почувається добре.
Його лікарі кажуть, що найдивовижнішим у період відновлення стало те, як мозок сприняв нові руки хлопчика, попри те, що він жив без рук з двох до восьми років.