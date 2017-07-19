Хлопчик грає в бейсбол після подвійної трансплантації рук

Копирайт изображения Children’s Hospital of Philadelphia Image caption Сіон каже, що хоче написати батькам хлопчика, чиї руки йому пересадили

Хлопчик у США, який увійшов в історію як перша в світі дитина з трансплантатами на обох руках, зараз добре розмахує бейсбольною битою, кажуть лікарі.

Сіону Харві - 10 років. Два роки тому йому пересадили руки донора і лікарі кажуть, що вражені і пишаються успіхами хлопця.

Зараз Сіон може самостійно писати, їсти й одягатися.

Мозок хлопця прийняв трансплатати як свої, демонструють результати тестів.

Копирайт изображения Children’s Hospital of Philadelphia

"Він може впоратися із бейсбольною битою і достатньо чітко пише своє ім'я", - розповідає BBC доктор Сандра Амарал, лікар з команди, яка опікується Сіоном у Дитячій лікарін в Філадельфії.

"Чутливість його рук покращується", - додає вона.

"Тепер він може погладити по щоці свою маму і відчути це".

Нові руки Сіона

Сіон народився із обома руками, але коли йому було два роки, лікарі були змушені їх ампутувати.

У Сіона був сепсис, небезпечна для життя хвороба.

Лікарі ампутували його руки у зап'ястках. Нирки хлопчика також переставали працювати.

У чотирирічному віці, після двох років на діалізі, Сіону пересадили нирку його матері Петті Рей.

Ще через чотири роки хлопцю пересадили руки.

Ризикована операція

Операцію на руках Сіону зробили у 2015 році. На той момент це була не перша подвійна трансплантація рук. Першу зробили у 1998. Але Сіон став наймолодшою людиною, який довелося пережиту таку операцію.

Копирайт изображения Children’s Hospital of Philadelphia Image caption Провідний хірург доктор Скотт Левін оглядає Сіона перед операцією

Протягом усього життя після трансплантації пацієнти мають приймати препарати для боротьби з відторгненням трансплатату, вони мають побічні ефекти, тому до операції слід переконатися, що переваги хірургічної операції мають перевищувати ризики.

Після пересадки нирки Сіон вже приймав їх, й після 18 місяців терапії медики переконались, що подвійна трансплантація могла би піти йому на користь.

Операцію проводили 10 хірургів і ще 30 медичних працівників. Вона тривала всю ніч і ранок.

Найскладнішим було приєднати усі маленькі судини, завдяки яким руки залишалися би живими.

Через два роки після операції Сіон почувається добре.

Його лікарі кажуть, що найдивовижнішим у період відновлення стало те, як мозок сприняв нові руки хлопчика, попри те, що він жив без рук з двох до восьми років.